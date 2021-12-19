想回訪！苗栗三義民宿滿滿日本農家風情　山景配日式榻榻米、農場一泊二食親子旅遊必收

台灣疫情爆發之前，這回美好的母親節苗栗二日遊已轉念為下回旅遊的重要精神支柱，我相信曙光即將來臨，與各位分享我在苗栗三義前所未有的友善住宿體驗——好珈農莊，這是一間充滿濃濃日式農家風情，來到這裡你會覺得你回到溫暖的家鄉，近距離感受農家職人的敬業、育兒心得與好客精神，是一間值得再訪的日式民宿，旅人們完全可以納入旅遊住宿清單唷！

這是我們第一次帶著兩個寶寶出外旅行，兩天一日的苗栗遊有一半的時間都待在好珈農莊了，我覺得這裡很適合家族親子旅遊，不管是年長的爸媽或是帶著家中有小小孩，我想他們都會很喜歡這裡，魚妹認為這裡非常適合全家包棟啊！

好珈農莊可以說是最天然的戶外教室，這裡有著一大片的開心農場與生態步道，也提供了豐富的手作課程選擇，使得我們完全沒有時間沈浸3C世界中（這裡沒有提供電視唷！），完全投入在家人相處與民宿主人的互動，心中不經意識到，這就是現代生活中，已被大家所遺忘的連結。

魚妹先破題為大家分享我們的住宿環境吧！好珈農莊的房型包含山景雙人房、山景特大雙人床房及日式四人房，房型風格充滿日式風情，有著舒適的日式榻榻米與床墊。

而房內的盥洗用品都很講究，完全感受到老闆提倡無毒友善環境的信念。夜晚吃飽喝足後，站在走廊上遠眺對面山頭零星的隔壁人家，欣賞百萬級的星辰夜景，伴隨著鳥叫蟲鳴入眠。

日式榻榻米很適合我們與寶寶一起入睡，浴室天花板加入了天然檜木設計，當我們在熱水澡時，檜木的香氣自然流出，使人心境都放鬆許多。

下午3點抵達民宿後展開三代同堂的天倫之樂之旅，爸爸3人組選擇了咖啡手作課程，媽媽3人組選擇了手作肥皂課程，2位嫩嬰很配合的的自行躺在推車上納涼去（手作課程需額外付費）。好珈農莊闆娘的爸爸講解咖啡的專業知識與熱情分享趣事，爸爸們都專心聽講。

一旁的媽媽們則聽著闆娘分享手工皂的製作，選擇自己喜歡的精油後，以半條的皂台（約1000g）配上20ml的精油，加熱融合再放進造型模型冷卻後完成。

充實的DIY課程結束後，把握時間在太陽下山前戶外散步、欣賞農作，這裡有著好大的玉米田及多元的農作物，仔細一看那小黃瓜長得非常漂亮。由於魚妹公婆本身很喜歡種菜，同好人一來到這裡看見漂亮的農作物，充滿興奮的表情完全展露在臉上啊！

夜晚鮮甜的蔬菜火鍋可說是民宿的一大亮點，老闆一家人與大家一起坐在交誼廳用餐，整整從傍晚6點吃到晚上9點。過程中老闆與我們介紹食材，感謝讓我們吃到最鮮甜的蔬菜、玉米、櫛瓜、菇類，原來好吃的食物不用華麗，也可以好吃到翻過去！

用餐中除了與家人談天說地，不時也能感覺得出來民宿老闆一家人的好客與熱情，闆娘還親自為我們特製現煮蔬菜粥給我們吃，綠色的是洋香菜，口感特別。

由於闆娘的先生是日本人，在聊天過程中才知道身後的時鐘已經有80年的歷史，而最令我們驚訝的是我們客人所使用的盤子竟然超過100年阿，是老闆從日本帶過來的家傳物品，一直沿用到現在，讓我感到非常驚訝。

吃飽喝足後我們很快的就在睡夢中入睡，一早被溫暖的太陽公公喚醒，悠閒地享用日式早餐，食材講究美味十足。感謝好珈農莊帶給我們一家人舒適又難忘的日本農家住宿體驗，是一間很棒的苗栗優質民宿，期待有機會包棟帶全家人一起體驗。

好珈農莊日式民宿

地址：苗栗縣三義鄉外庄62-6號

電話：037-881-766

或0933-523928（如果要預約，請避免晚上9點過後撥打哦！）

營業時間：星期五、六、日、一

公休日：二、三、四

粉絲專頁：https://www.facebook.com/hokataiwan/

收費方式參考(詳細以好珈農莊公告為準)

一泊二食方案

雙人房一泊二食5200。

連續假日一泊二食6200。

春節新年一泊二食7200。

四人房一泊二食10200

連續假期一泊二食12200

新年假期一泊二食14200

※DIY體驗活動課程另計。

※至少需提前三日預約，不接受無預約客人

文章來源：魚腦袋行走中Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中Walkingfoolish

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