新竹尖石餐廳「魔法女屋」群山環繞好放鬆！整片大草原供親子走跳，還能餵養超萌小動物

新竹旅行不只可以逛內灣老街，再往山上走，尖石鄉新樂村這處位於海拔７５０高度的魔法女屋，不只是景觀餐廳與親子餐廳，園區內有大草原，還有許多小動物可以餵養，也適合親子同遊，孩子們在綠色大草皮跑跳著，大口呼吸著山上乾淨的空氣，情侶們也能在視野瞭闊山野裡，手牽手放鬆的大拍特拍，對，這裡還設置一些讓觀光客拍照的小景點，玩上一整天後坐在戶外區一邊吃喝著遠望對面群山，不小心還可以打睏睡個午覺（哈）不得不說，在群山環繞的空間裡超舒壓，老公一下子就睡著了耶！規劃一下一整天的旅行吧，在這裡足夠花上一整天去放鬆＋放空，把都市內的惱人情緒丟掉，而且入園費也不貴還可以抵餐點，園區外還有三大處免費停車場，走唷～去山上旅行去。

尖石景點-魔法女屋地點

雖然有地址：新竹縣尖石鄉新樂村11鄰煤源158號，但是目前１１月２０２１年Ｇｏｏｇｌｅ街景車還沒有到達實地拍攝，所以建議大家直接在導航上設定魔法女屋就可以抵達了，只是水泥路非常小條又陡，建議一定要慢慢開，轉彎處要注意對方來車喔。(點我打開谷哥地圖)

2021尖石一日-魔法女屋停車場

跟著導航走到終點，右側方就設置三個免收費停車場了，請記得因為有坡度，下車時候記得手拉桿要拉起，以策安全喔。

尖石鄉旅遊-魔法女屋入園費

不分平假日每位１００元，園內消費全額折抵１００元；年滿65歲(含)及未滿9歲者、本地村民(嘉樂、新樂)、有身障證明者，以上均需出示證件，皆可免收入園費。

尖石鄉美食-魔法女屋菜單

魔法女屋餐點

達雁部落竹筒飯組（１８０元） 玫瑰鮮奶茶（１７０元）

一旁雖然有附沾醬，但是個人覺得原味竹筒飯就好吃了，可能他酸酸甜甜辣辣的奇妙滋味，不太合熊自己喜歡啦，不過竹筒飯倒是真好吃，香氣夠，只是熟度比較不均勻，兩側米粒是剛剛好的軟Ｑ，中間略為沒有熟透，有咬到微微米心的顆粒感，不過來這裡是買（景）的，餐點個人覺得是附屬品。蠻中規中矩的，以景觀餐廳來說可以了，山上的溫度比較低，喝杯溫熱的ㄋㄟㄋㄟ茶很剛好。

新竹親子同遊-魔法女屋動物區

位於比較山腳下，有羊咩咪，三隻小豬＋兩隻成豬，在往下走會看到飼養的小雞們還有孔雀，只是有朋友可以跟熊說說嗎？？為什麼這隻是白色的？很美耶！

更往下走有一整片竹林，如果腳力好可以往上繼續走，終點會是與山上的鳥居造型許願樹附近唷。

餐廳的旁邊有飼養兩隻小兔兔，可惜髒了些，可以在餐廳櫃台買到飼料去餵養喔。

魔法女屋拍攝地點

恰恰好沒有用過多的裝飾，整片大草原＋山坡如照片中，可以把人放進去拍的地點就這樣，讓山林與雲海當主角，不過時下流行的天空長樓梯是最熱門的，安全措施也ＯＫ，左邊右邊都設有安全網（為什麼後面卻沒有呢？）

餐廳二樓因為疫情沒有開放用餐，但是可以上去拍照，透過更高視野一覽無遺的把魔法女屋美景＋山景通通收藏了。

如果溫度可以接受，不妨往戶外區坐著吧！在蟲叫聲中，涼爽的風與偶而露臉的太陽陪伴著，適時放下３Ｃ，用心用靈魂去感受當下的放假生活。

魔法女屋

電話：0932 289 000

住址：新竹縣尖石鄉新樂村11鄰煤源158號(拉號部落11鄰)

營業時間：｜週一~週五10:30~18:00｜ ｜週六~週日10:00~18:00｜ （最後點餐時間為17:30) (週三公休)

文章來源：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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