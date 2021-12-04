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冬至美食！新竹18尖山下文青小店「桃喜燒麻糬」　客家風味漉湯臍軟Q好吃

跟著踢小米吃喝玩樂趣 / 文、圖／踢小米

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這是在新竹市的十八尖山山下的一家溫馨又暖心胃的文青小店桃喜燒麻糬。老闆跟老闆娘感覺是退休人士，興趣就是將南庄老家的麻糬的美味帶來給新竹的朋友，他們也很好客，在等待美食的同時可以談天說地，很放鬆的一家店⋯⋯

桃喜燒麻糬位置及停車方式

桃喜燒麻糬在博愛街靠近十八尖山的入口處，對面是一排的收費停車格。

我們是平日的日子前來，微風徐徐的好天氣下，我們坐在店裡跟老闆兩夫妻閒話家常，邊吃著甜心燒麻糬，這種放鬆的感覺讓人回味，這種老屋氛圍的小店很值得讓大家去品嚐一下。

桃喜燒麻糬環境介紹

店內的空間不大，文青的風格很舒適又好拍～

牆壁上還有老闆喜歡的書籍，來這邊吃個下午茶點心的時候，有興趣的可以拿來閱讀，也適合像小彤這樣拍張假掰IG照。

老闆也是很好客之人，聊著聊著就請我們喝咖啡，老闆娘還笑說不同客人來都說要沖一壺咖啡來喝，特別叮嚀老闆要控制少喝一些。

此外店外面還有一個盪鞦韆，是可以讓客人坐上拍照(限重60公斤)，而且真的是可以盪的。

門口的椅子可以坐著吃看著人來人往，有點像是小時候坐在路邊吃豆花的回憶～當然又是可以拍IG的重點位置。

今天跟著王美跟小彤來這裡喜鬧著來拍照，讓這陣子忙碌的日子可以釋放一些壓力。小米真的好想放一個長假，什麼都不用想不用理，放空數天⋯⋯不過也只能想想，努力將事情做完再來想吧！

桃喜燒麻糬菜單目錄搶先看

店內有三款甜的麻糬及一款鹹湯圓，現在天氣冷冷的最適合吃這一味了。10月就沒有賣冰品囉，要等明年的夏天～

桃喜燒麻糬用餐心得分享

來分享一下心得吧，下個月就是冬至了，小米來這也是開始為大家找一些冬至要吃的美食，讓今年的冬至不再受疫情影響，大家好好的吃美食。

薑汁黑糖燒麻糬(50元)，一碗有四片燒麻糬，除了有薑汁的黑糖外，上面還有淋上花生粉及黑糖粉，中間還夾帶著花生的顆粒，是一碗多層次的燒麻糬甜點～

客家燒麻糬有不同的稱呼，有些人會說是牛汶水，也有人說是漉湯臍，因為是像肚臍的形狀，不管叫什麼都是客家風味的美食，好吃最重要。

他們的燒麻糬是自己手工做的，軟Q軟Q又帶點嚼勁的米香，不會粉粉的口感還挺棒的。搭上黑糖的甜香跟花生粉及顆粒感的脆香，讓這個燒麻吉一點都不單調，此外薑汁不會辣，是微微的薑糖香，大人跟小朋友都可以食用唷。

PS. 牛奶口味也有吃過，就是奶香較濃的差別。

麻糬紅豆湯(60元)，有兩片麻糬與紅豆銀耳的組合。

用紅豆湯煮過的麻糬更為軟Q ，而且跟紅豆湯的甜香好搭唷，冬天冷冷的時候女士們應該很喜歡吃這一味。

PS. 大家在吃的時候不知有沒有注意到麻糬的顏色有所不同，問了一下老闆娘，黃色是有加入梔子花的自然黃色，有一種是有淡淡的綠色是有抹茶的加入，白色的就是原味了。

紅豆有煮到顆粒軟嫩的口感還蠻不錯的，還有銀耳的膠質給女士們補補最適合了。

冬至要找鹹湯圓時不妨可以來找他們了，這碗鮮肉大湯圓(60元)可以滿足一餐的飽足感。

湯頭有客家風味的大骨湯頭與油蔥酥的鹹香帶甜，湯圓皮是軟軟綿綿帶粘性的口感，當然裡面還有鹹味的肉肉內餡才是正統的客家湯圓。

桃喜燒麻糬 TAOXI MAJI

地址：新竹市博愛街11號

電話：03 575 0731

營業時間：10:00~18:00(禮拜一公休)

粉絲團：桃喜燒麻糬 TAOXI MAJI

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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