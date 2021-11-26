一日採花體驗！ 苗栗銅鑼「杭菊小旅行」 欣賞11月雪燦爛花海
【旅奇傳媒/編輯部報導】喜愛賞花的朋友，聚焦11月爛燦花海非苗栗銅鑼杭菊莫屬，小巧可愛的杭菊在田野間綻放俏麗身影！交通部觀光局參山國家風景區管理處與苗栗縣銅鑼觀光產業協會也攜手合作推出『阿婆个菊田細路．銅鑼歲時記2021秋旅』，共有四個梯次，分別於11月20、21、27、28日進行。
今年以『阿婆个菊田細路』為主題，旅程從充滿愛情故事的歷史建築重光診所走起，踏入在地婦女最熟悉的洗衫坑親水體驗，最後走進杭菊花田，體驗「一日採花阿婆」的辛勞，要用最有厚度的生活日常，帶旅人玩出客庄地景新感動。
參山處表示，苗栗縣銅鑼鄉是台灣杭菊花最大產地，無毒杭菊茶香氣迷人，每到11月花海更是鄉內一大盛事，雪白覆蓋的大地田野，被美稱為「11月雪」，每年都吸引數十萬遊客前來遊賞。竹竹苗區域觀光聯盟與在地業者共同合作深度小旅行，一步一腳印培養地方能量，打造具有文化厚度的觀光產業新標竿。
銅鑼觀光產業協會理事長洪西國說，今年『阿婆个菊田細路．銅鑼歲時記2021秋旅』，延續去年大獲好評的『杭菊田野秋旅』經驗，但今年不再依賴品牌輔導公司，全程由在地夥伴規畫執行，團隊參與成員包含觀光業者、在地媽媽、退休阿婆、杭菊農人和文史工作者，大家花了好幾個月做田野調查，自己當旅行領路人，自己規劃旅行遊程，自己寫文案架網頁作宣傳，從頭到尾地產地銷，保證將最原汁原味的銅鑼生活，用最有質感的方式呈現在旅人腳下。
今年推出4梯次小旅行皆獲得廣大迴響，目前已加開報名人次，請上活動官網 https://reurl.cc/r1oGNE，了解更多報名資訊與內容。
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