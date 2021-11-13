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純白夢幻地景藝術！ 「永安海螺文化體驗園區」年底開館

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「海螺曲線外殼」造型的海螺館。　圖：客家委員會／提供
「海螺曲線外殼」造型的海螺館。　圖：客家委員會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園新屋是海洋客家文化的發源地，當地客庄居民因濱海而發展出農漁兼作的生活型態，留下「吹海螺」、「牽罟」、「石塭」等已有百年傳統的捕魚文化。客家委員會補助桃園市政府在新屋永安漁港打造「永安海螺文化體驗園區」，即將於年底開館，不僅有充滿藝術氛圍的純白曲線造型海螺館，登上周邊的「荒野花園」更能將海岸美景細收眼底，民眾可利用假日規劃一趟「客家海岸村」之旅，感受濱海客庄的獨特魅力。

純白海螺曲線造型 網美打卡景點再加一

永安漁港是全臺唯一的客家漁港，「永安海螺文化體驗園區」位於永安漁港北岸，基地面積為5.6公頃，桃園市政府在客委會全力支持下，以總經費約4.5億元，進行整地、廣場整體設計、興建停車場及1棟2層樓的海螺館等工程，其中最具特色之處便是其「海螺曲線外殼」造型，以埋在土丘內的海螺為設計概念，將客家捕魚「吹海螺」（噴都）轉化成聲音地景藝術，象徵客家先民與海搏鬥的精神。

「永安海螺文化體驗園區工程」由建築師戴小芹操刀，充分融入海洋、客家、生態等元素，建築採雙層屋頂、雨水回收系統等設計，讓海螺館成為生態、節能、減廢、健康的智慧綠建築，獲得第21屆公共建設優質獎(建築類)肯定。本館主入口的戶外樓梯通達2樓景觀平台，可欣賞永安漁港的夕照和海岸風光，預估將成為網美最佳打卡景點。

▲位於永安漁港北岸的「永安海螺文化體驗園區」將在年底開幕。　圖：客家委員會／提供
▲位於永安漁港北岸的「永安海螺文化體驗園區」將在年底開幕。　圖：客家委員會／提供

獨特地景藝術 在海的叮嚀聲中誕生

綿延數公里的沙灘與沙丘是永安漁港的特色，海岸邊或聚或散的家屋錯落，耕田中一片片如鏡子的埤塘鑲嵌期間，充滿自然與樸實之美。矗立在漁港中心的海螺館，白色建築似貝殼又似海浪，營造出一處從各方皆可遠眺海景的輕盈空間。設置於中央處的地景藝術《在海的叮嚀聲中‧誕生》是由藝術家林舜龍設計，以九層風鈴管構成，在風中發出清脆聲響，上方一大一小似鏡面板及圓環的羽翼隨風轉動，將光影帶入室內；夜間時分更透過LED照明展演，幻化出如劇場般的迷人魅力。旅客到此一遊，別忘了駐足欣賞其獨特的空間演繹。

▲《在海的叮嚀聲中‧誕生》以九層風鈴管構成的地景藝術。　圖：客家委員會／提供
▲《在海的叮嚀聲中‧誕生》以九層風鈴管構成的地景藝術。　圖：客家委員會／提供

荒野花園尊重自然 私房觀海景點

位於海螺館旁的低矮草坡，看似樸實無華，卻是景觀建築師吳書華的「新荒野觀設計美學」。他積極提倡自然野放風格，核心思維是「清麗蘊於無華」，大量保留既有物種，另種植耐鹽耐風的濱海灌木植被，並用高低不同的種類豐富視覺層次，遊走在其中，如同隱沒在綠色海波當中。土壤來自清淤砂土，3年間雨水沖淡，尊重自然，讓植物恣意生長形成自然荒原，展現臺灣濱海植物群相奔放的生命力與多樣性，不僅獲得2021金點設計獎，現在更成了內行人的私房觀海景點。只見旅客攀登上草坡，隨意坐下，迎著海風吹拂，將海天一色盡收眼底，夕陽西下，形成如畫一般的景緻。

海客文化藝術季即將登場 搶先體驗海螺館魅力

桃園濱海客庄擁有獨特的海洋客家文化，市政府每年舉辦「海客文化藝術季」，傳承獨特的海客風情，未來「永安海螺文化體驗園區」啟用後，將成為海洋客家文化體驗教育場域，並串聯北區客家會館、1895乙未保台紀念公園及臺灣客家茶文化館，成為桃園4大客家亮點建設。

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