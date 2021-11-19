新竹「南門壹食」老屋文青風新店！招牌鮮蝦抄手激推、紹興肉燥拌麵入門必點
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在南門街上開了一家麵食小店-南門壹食，從粉絲團得知原本是北門室食的年輕老闆創立的新品牌，走的是台灣風味的麵食。不過試營運期間只開晚上及每週４天的時間，大家看完小米分享想去的話，記得留意最後的營業時間唷！（日後營業時間有更動小米再來更新）大家就跟著小米一起去看看吧，GO！
南門壹食位置及停車方式
南門壹食位於南門街靠近中華路，開車的朋友可以停在中華路的立體停車場，走過來不到5分鐘很方便。
在室外還有兩桌可供客人享用料理。
南門壹食環境介紹
他們走的就是老店文青風，門口保留著復古的風格外，店裡還有懷舊的花紋瓷磚，又是一家愛拍文青照的網美必去的店。
店內的空間也不大，有吧檯位置及兩張兩人桌，不過大家吃完就會離開，等一下就好了～
南門壹食菜單目錄搶先看
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主食以特色麵食為主，有乾拌麵及牛肉麵，此外有手工的紅油抄手是必點的！此外還有多種小菜及飲料看個人嗜好囉～
南門壹食用餐心得分享
今天跟熊寶哥跟小結巴來踩新點，點滿一桌….. 不過已經有忍住了。
紹興醉雞（130元），這款小菜個人蠻喜歡的說，有濃郁的紹興酒香卻不會有酒精的苦味，讓軟嫩的雞肉帶上酒香讓人涮嘴吃不停，是很好的配菜，推！
辣味螺肉（50元），中小辣的程度，帶點麻的辣度挺醒胃的，有嫩嫩的彈牙口感也是不錯的開胃小菜。
紹興肉燥拌麵（65元），乾拌麵系列讓小米蠻喜歡的說，像這個紹興肉燥拌麵 推薦給第一次來吃的朋友，食用前記得先攪拌一下～
肉燥的醬汁有淡淡的酒香，還有一個很特別的甜味纏著麵條來吃會讓人一口接一口不停的吃，而且麵條有麵香又帶點麵勁的口感非常棒，這可是小米的好友網紅龔鈺恆家裡的做麵老店出品，推推。此外乾拌麵再配一個小菜來吃就完美了，另外建議可以加錢加麵也不錯。
川味椒麻拌麵（65元），帶點小辣又有微麻香的口味很醒胃，纏著麵條吃很過癮～ 重口味的朋友可以選這口味來試試。
PS. 食用時記得攪拌一下唷。
喜歡吃辣的朋友可以再加他們的辣椒囉～
大家一定要吃看看他們的招牌鮮蝦抄手（小/80元），看菜單上說明他們是用手剥白蝦仁、台灣溫體豬及特製紅油醬汁組合而成，是每天人工包製。
餛飩的SIZE蠻大顆的唷！
紅油醬汁大概微辣帶鹹香帶微甜，跟餛飩非常搭配，而內餡有鮮甜蝦子及豬肉的甜味不同層次的風味，這個很推唷！
另外鮮肉炒手（小60元），主要是呈現豬肉的甜味，可能小米先吃鮮蝦炒手的味道比較多層次，所以個人偏愛鮮蝦炒手，不過不能吃蝦的朋友嚐看看鮮肉炒手也不錯啦。
清燉牛肉麵（每日限量/150元）
湯頭清澈不會油膩，喝起來很順口的清甜，燉牛肉湯是屬於清爽的口味，重口味的朋友可能要加辣椒來調味唷。
牛肉燉煮的很軟嫩又入味，輕輕一咬就化開了。
這種清燉湯頭可以呈現白麵的原始麵香。
店裡還有賣一些特調飲料，左邊的是麥麥冬瓜（55元），右邊的是紅寶石冰茶（40元）。
麥麥冬瓜是很有料的飲料，不過今天喝起來偏甜，有建議店家再調整甜度會比較好。紅寶石冰茶是洛神花茶再加酸梅烹調，有洛神花的香氣帶上酸梅的酸V，他們調的的甜度讓小米覺得酸V帶甜很解渴囉～
No.10 Nanmen南門壹食
地址：新竹市南門街10號
電話：0965308493
試營運時間：週四至週日19:30-22:30
正式營運時間：尚沒公佈
粉絲團：No.10 Nanmen南門壹食
沒有低消
沒有外送
沒有訂位服務
沒有提供茶水
可外帶
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
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