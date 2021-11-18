大溪老街美食！50年老店「老阿伯現滷豆干」好吃份量大，黃金蛋必點

阿伯現滷豆干遊客們來到大溪老街必吃美食，很多人都說找不到地點，因為它不在和平老街上哦！地點在中正路，跟木藝館的壹號館同一條路，因為很早就開了，所以建議可以像我們當早餐來吃，比較不排隊。

大溪老阿伯現滷豆干在哪裡？

老阿伯現滷豆干很多人推薦，我記得我很年輕的時候也有吃過，已經是50年老店了。店內除了滷豆干之外，當然還許多的滷味小吃，站在攤位前時，真的會選擇焦慮。

老阿伯現滷豆干跟木藝館的壹號館同一條路，是在中正路上，地點在這裡，停車場看這裡 #大溪橋頭汽機車停車場

之前去的候候只能坐戶外區，內用區還沒開放，現在不知道是否有開放了？

客人自己找好位子之後，就能來到攤位前點餐。看到滿滿各式各樣的滷味，我想大家一定跟我一樣瞬間整個人凍結，不知該怎麼點才好。若是你看著攤位上的滷味，分不出來什麼是什麼，也可以看一下底下的菜單，上面有畫圖案，實在很貼心也很可愛，但若是跟我們一樣選擇焦慮，那也能直接考慮店家貼心的推出全套290和招牌135的2種套餐。

大溪老阿伯現滷豆干菜單

看了看照片，我跟老公決定招牌來一份就好，全套看起來份量也太大了，我想一定是吃不完的。然後我們還另外點了黃金蛋3顆，以及小孩愛的百頁豆腐（和豆包？我記不太清楚了），光是這樣，一家3口就吃到撐了。怕口渴的話，結帳的地方還能挑選冰涼的飲料和莊記青菜茶。

大溪老阿伯現滷豆干介紹

看看我手上這盤，很大盤吧，如果不知道點什麼，就招牌來一份，再加點一些其它想吃的。

我推薦黃金蛋必點，還有辣醬必加！超辣但很香！

如果不太辣醬的話，其實滷味本身已經很香有入味了，單吃很清爽，但加了辣醬又是另一種風味跟層次，就算辣我還是要沾著一起吃，這才是經典美味。

另外，這蛋好大一顆，吃起來QQ的，但是來完全不乾，裡面是會有點流動的溏心狀態，而且蛋黃也好入味，我們都好喜歡，很推薦大家吃吃看哦~

吃點辣的再搭配冰涼青菜茶剛剛好!!很多人都說老阿伯現滷豆干每次都要排很久，但如果像我們一樣早點來當早餐吃，再外帶一份回家，其實就可以不用排隊吃的滿足又愜意。

記得哦～大溪老街不只和平老街上的小吃而己，記得逛大圈一點，會有很多地方可以散步跟參觀，還有之前沒發現到的美食哦！

大溪老阿伯現滷豆干

地址：桃園市大溪區中正路37號 (可停橋頭停車場.步行20分鐘)

營業時間：9:00-18:00(六日8:30開始)

電話：03 388 3422

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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