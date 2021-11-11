7家「苗栗必吃排隊美食」！在地人口袋名單，頭份最美麵店、臭豆腐小黃瓜絲無限加

苗栗頭份、竹南比苗栗本市還要繁榮熱鬧，而且要去南庄、三灣都要先下頭份交流道，進入山區還要開車開很久，建議大家來頭份千萬不要肚子餓，先覓食要緊！

精選頭份7家在地人口袋名單，好吃到可以回訪好幾萬次←（浮誇）的排隊美食。我個人是覺得你只有一個胃，或者只待一天，含小吃頂多只能吃5~7家的話，這幾家真的很推薦。

經典客家麵食、客運便當推薦

苗栗最美復古文青麵店 ｜麵容餃好

頭份在地排隊名店 號稱苗栗最美的麵店『麵容餃好』，走復古文青風格，主打阿姨手工現包水餃、麵食，另外還有國宴板條也是必點，有客家傳統古早味的濃郁豬油香蔥酥香氣。

店內小菜選擇多又好吃，還有內用免費提供的燒仙草喝到飽，夏天則是黑糖仙草奶茶喔，吃飽喝足還推薦外帶溫體黑豬肉冷凍水餃。

麵容餃好（頭份店

地址：苗栗縣頭份市建國路二段33號

電話： 037-695173

時間：11:00–14:30, 17:00–20:30（週二公休）

粉絲團：麵容餃好

麵容餃好（竹南店）

地址：苗栗縣竹南鎮博愛街177號

電話：037-552917

時間：11:00-14:00,17:00-20:30（週二公休）

在地人推薦的客家古早味肉排便當

跟著在地人吃頭份美食，目前吃到的幾家都很滿意，尤其是這一家圓光排肉餐盒更是讓我情懷滿滿，就是熟悉的火車便當、客運便當啊。

圓光從1959年開店至今，在地人說這肉排便當口味始終如一沒有變過，每次思念這一味時，就會慶幸還好..圓光一直都在。

頭份圓光排肉餐盒

電話：037-663408

地址：苗栗縣頭份鎮中華路1175號

營業時間：早上6：30~晚上20：00

頭份在地排隊小吃推薦

湯包夠巨又爆多蔥任你加到爽

頭份這一家湯包不但大顆還爆多蔥，老闆大方不怕人吃蔥吃到飽這樣，任你加到爽！而且除了皮薄餡多以外瘦肉比例也偏高些，所以對我來說挺爽口的，不只吃巧也吃飽。

鮮肉湯包

地址：苗栗縣頭份市中正路246號（地圖https://goo.gl/maps/5wyE6FFjSmQzXYvB7）

電話： 037-696114

時間： 06:00–13:00

酥脆好吃臭豆腐｜內用小黃瓜絲無限加

苗栗頭份美食「夯臭豆腐」，隱藏在尚順周邊的鐵皮屋建築，裡面賣著現點現炸的酥脆豆腐，臭豆腐外酥內嫩，泡菜爽脆開胃，份量很足！重點是內用還享有免費的小黃瓜絲無限加！讓口感更上一層樓！很值得推薦喔！

夯臭豆腐

地址：苗栗縣頭份市東民路185號

電話：0920 033 569

營業時間：週一至週日15:00-22:00

在地熱門排隊銅板小吃｜現做大份量餡餅

苗栗頭份美食「曾記餡餅」，在地老字號的排隊銅板小吃，販售手工現做的餡餅，有鹹味和甜味可以選擇～牛肉高麗菜餡餅皮薄餡多超級好吃～吃完一個就很有飽足感～真的是相見恨晚的好味道啊！

曾記餡餅

地址：苗栗縣頭份市中央路603號

電話：0919-825-562

營業時間：週一至週六13:00-19:00(每週日公休)

頭份好吃的脆皮肉圓｜恰恰駡丸

苗栗頭份美食「恰恰駡丸」，原先是在後龍市場的隱藏版肉圓，現在搬遷到頭份交流道旁！主要販售現煎的脆皮肉圓、四神湯、丸子湯、蚵仔麵線和麻辣鴨血滷味等品項！用料實在又好吃，讓人三不五時就想要回訪！

恰恰駡丸

地址：苗栗縣頭份市中華路1212號（頭份交流道旁/爭鮮迴轉壽司旁）

電話：0911-880-624（同LINE）

營業時間：週二至週日11:30-15:00,17:30-19:30（每週一公休）

客家傳統米食伴手禮

Google百則評價 4.7顆星｜頭份伴手禮

夏天賣麻糬燒冷冰，冬天賣麻糬的 瑞盛客家米食，因為堅持純糯米製造食品，無防腐劑及任何添加物之下的麻糬一直有保存不易的問題，冬天還可以保存一天，夏天就頂多一小時，所以乾脆改成夏天賣麻糬冰、冬天就回到賣客家米食的主業。

或許是知道 瑞盛客家米食 夠堅持，知道她們當日現做 純米製作的麻糬天然又安心，所以Google百則評價，有4.7顆星，真的算非常高了！在地人幾乎一致好評，用心真的吃得出來也感受得到。

瑞盛客家米食

地址：苗栗縣頭份市中央路598號

電話：0911-811120

Line：duke19921120(ID搜尋）

時間：14:00～21:00(售完提早收攤）

粉絲團：瑞盛客家米食

夏日期間限定 只賣四個月的燒麻糬燒冷冰

做客家米食起家的瑞盛，因為堅持純糯米製造食品，無防腐劑及任何添加物之下的麻糬保存不易，所以乾脆開了二店推出夏日限定燒麻糬燒冷冰、古早味ㄘㄨㄚˋ冰，讓燒麻糬結合黑糖挫冰以及九種手工熬煮餡料，打造完美古早味團體出道，但..只賣四個月！

瑞盛客家米食

二店地址：苗栗縣頭份市中央路598號

夏季營業時間：14:00～21:00(售完提早收攤）

電話：0911811120

一店地址：苗栗縣頭份市中山路16號

夏季營業時間：6:30～賣完為止

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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