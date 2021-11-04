10種桃園名產精選！新鮮客家麻糬、42年老店波士頓派統統必買

說到桃園大家會想到什麼呢？ Xpark水族館、大溪豆乾，玩完景點，吃完美食，是不是還少了些什麼！？當然就是要買些甚麼名產回去送給親朋好友囉，跟著小編繼續看下去，帶你們深入了解桃園在地人也推薦的伴手禮。

龍情花生糖

龍情花生糖。 圖／IG, not.found.wonderland

龍情花生糖想必大家都不陌生吧！龍情是1991年在桃園龍潭誕生的品牌，可說是桃園花生糖元老等級，保留古早味的堅持同時也不斷改良產品、遵循古法的製作，延續這不簡單的美味。「好吃的東西用心製作」，這家龍頭花生糖便是最好的體現。他們的花生糖不黏牙、咬起來清脆又不失麥芽糖韻味、花生粒粒飽滿，都是嚴選的落花生，講到這邊小編也好想馬上來一口阿！雖然雙北跟新竹現在都有分店了，但來到桃園還是要逛一下，買些伴手禮回去送人最適合！

地址：桃園市龍潭區龍元路164號（龍潭總店）

營業時間：平日09:00-21:00 /假日08:00-21:00

林記麻粩

若有去桃園大溪老街的朋友們，走過路過千萬不要錯過~大溪老街除了眾人皆知的豆干外，還有另一個必買伴手禮—麻粩，現做新鮮、熱騰騰看了就讓人食指大動！林記雖然非歷史悠久的老店，不過因為真材實料、不黏牙，以及在大溪老街裡大排長龍就可以顯示其美味程度了吧！下次來大溪買豆干，也不要忘記這古早味點心阿~

地址：桃園市大溪區和平路115號

營業時間：平日10:00-18:00/假日09:00-20:00

彭春妹客家麻糬

彭春妹客家麻糬。 圖／IG, emilyialei

中壢的中原夜市想必大家不陌生，位在中原夜市入口處「彭春妹客家麻糬」，可說是實實在在道地的麻糬，雖然麻糬算不上伴手禮，但這可是桃園人必吃的美食，生意好到一周只營業四天！古早味新鮮麻糬，採用老糯米製作，口感Q彈卻不會難以切斷，製作比例控制得非常好，但因為是手工製作的要盡快食用完畢唷！

地址：桃園市中壢區中山東路二段170號之2號

營業時間：周四至周日14:00-20:00

阿仁牛軋餅

阿仁牛軋餅。 圖／IG, miya_yu0416

說到伴手禮，許多人會選擇牛軋糖、牛軋餅來送禮，因為包裝及食用、保存期限都相對方便些，說到牛軋餅就一定要介紹這家在地名店了！阿仁採用自然原料製作牛軋餅，口味有花生、巧克力、抹茶、香柚及蔓越莓，其中小編最推的是「蔓越莓牛軋餅」也是他們主打的招牌！好吃程度更是多次登上新聞媒體及節目唷～趕快去品嘗看看吧！

地址：桃園市八德區義勇街65號

營業時間：周一至周日13:30-19:30

佳樂精緻蛋糕專賣店

佳樂精緻蛋糕專賣店。 圖／IG, hiiamritaaaaa

這家歷史悠久的麵包店已然變成桃園名產之一了！在地深耕42年的老字號，堅持用好的原料、用心製作。佳樂最有名的「波士頓派」，目前有四種口味，分別是原味、巧克力、芋頭、黃金起司，冬季還會有限定的草莓口味哦！

地址：桃園市桃園區民生路124號

營業時間：周一至周日08:00-22:00

長興肉鬆大王

說到鹹的伴手禮，那一定不能錯過這家－長興肉鬆大王，在桃園八德深耕40年的資深老店，長興的產品都採用溫體豬、慢火烘焙，並以獨特的技法製作出鬆軟同時酥脆的口感，可謂香飄十里阿~小編已經忍不住去裝碗粥配這可口的肉鬆了呢！

地址：桃園市八德區四維路40號

營業時間：周一至周日06:00-13:00

三陽食品素蹄筋

三陽食品素蹄筋。 圖／IG, sunnylinlin2012

三陽食品如果問桃園中壢人可是人盡皆知的程度！小編曾經見到他們全盛期時，人潮擠滿店家甚至還排到旁邊好幾家店，人人都在搶，非常熱門！三陽食品主要販售小零嘴，不管是從國外進口還是在地古早味點心應有盡有，種類琳瑯滿目，不用怕找不到自己想吃的。其中放在店門口旁的素蹄筋是他們家的招牌，雖然是素的吃起來卻跟真正的牛肉乾一樣，很適合買回去給吃素的朋友們嚐嚐。近期也提供送禮的包裝，很適合當伴手禮呢！

地址：桃園市中壢區中央西路一段125號

營業時間：周一至周日09:00-22:00

大房豆干

大房豆干。 圖／IG, twhot_shop

前面有提到桃園大溪老街必買的是麻荖及豆干，介紹完麻荖接下來就是老街人盡皆知的豆干了，這麼多豆干店到底要選哪一家呢？那就一定要提到這家「大房豆干」，大房是大溪在地人認證的老牌之一，小編每次去都是買這家哦~買回去送親朋好友，吃不夠也不用擔心！現在他們也有全台禮盒低溫宅配的服務（不包含離島），趕快動動你們的手指加入購物車吧！

小編偷偷說：一定要嚐嚐他們的烏豆干，非常的ㄙㄨㄚˋ嘴，還有豆腐乳也很下飯！

地址：桃園市大溪區中正路46號

營業時間：平日08:00-18:00/假日08:00-18:30

滷味城

滷味城。 圖／IG, bear31409

位在藝文特區廣場旁的滷味城，也是桃園小有名氣的美食，從純中藥材的調配到讓滷汁入味，都是他們獨家研製的配方，且老闆們堅持不添加任何防腐劑及人工添加劑，讓小朋友也能安心食用。想說滷味能否當伴手禮對嗎？可以的！滷味城現在就有推出滷味禮盒，也能全台宅配唷。

地址：桃園市桃園區新埔十街32號

營業時間：周二至周日11:00-21:00

三角店客家菜包

三角店客家菜包。 圖／IG, sharing_tasty

最後一個要推薦的也是小編私心最愛，雖然菜包要當伴手禮可能有點牽強，但因為實在是太好吃了，所以一定得推薦給大家！三角店是在桃園歷史悠久的店家，純手工製作的客家點心真的很道地，其中小編最愛的是「小草粄」，每每路過都會買一波呢！

地址：桃園市中壢區中正路272號

營業時間：周一至周日24小時營業

看完這些桃園伴手禮是不是很心動、口水直流，想要馬上品嘗看看呢？！以上介紹的這些都是在地桃園人日常會吃的唷，下次經過桃園或去桃園玩不妨帶上幾樣回去嘗嘗鮮吧！

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