新竹市區輕旅行！老城故居、巷弄咖啡與廟宇質感全收，還能逛海濱步道吹風

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-09-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 新竹火車站、辛志平校長故居、微生 Float Dept.。 新竹的風，在大家的印象裡應該是很強勁的吧！新竹的風，吹撫而來的氣息，成為了新竹人舉手投足裡的氣質。 氣質存在在老宅改建的早午餐餐廳裡； 氣質存在在校長故居所訴說而出的品德教育裡； 氣質存在在東門市場青年族群打造的創意餐館裡； 氣質存在在新竹靠海的海邊步道裡； 原來，新竹的風，吹出的是這麼有氛圍的氣質旅行呀！

新竹火車站 | 15 分鐘

早安，新竹！ 上一次，你到新竹仔細看過新竹火車站，是什麼時候呢？ 聽說，新竹舊城區已經落寞了，但是老城區仍有許多用心的在地朋友努力維護者，現在，就來看一看吧！

辛志平校長故居 | 1 小時

辛校長曾自評一生功績：「我一生中只做兩件事，一個是對日抗戰，另一件事就是當新竹中學的校長。」 走在曾為新竹中學校（現是新竹高中）校長宿舍的古蹟建築，一一看著其校最具影響力與代表性校長-辛志平校長的生平事蹟，尤其被他提及「學生在中學時期是養成人格、品德、智慧的關鍵」，不禁陷入沈思裡，想著，年過而立的我，這一生只把一件事做好，會是什麼呢？

微生 Float Dept. | 2 小時

挖掘巷弄裡的老店，逐漸成為停留市中心的一種樂趣～ 被好多新竹朋友推薦的微生，絲毫不被網美拍照極佳的文青榻榻米風格所局限，而是做出一道又一道用心創意的餐點！這次點的是菇菇也有混蛋，有一片麵包，有數種生菜，以前少一點份量卻口味層次相當濃郁的綜合菇類蛋捲，蛋捲上頭淋了一些辣，超開胃，真的很好吃！ 除了吃早餐，也可以好好享受這個老宅所營造的溫暖氛圍，當然，也別忘了翻一翻店家精選刊物，像是來新竹一定要看的貢丸湯！

東門圓環 | 15 分鐘

東門圓環的竹塹城迎曦門，是座將近約200年的舊城門，繞著走一圈，能把數條貫穿新竹市的主要道路更有了頭緒；文化街、府後路、信義街、勝利路分別在親水公園的兩側、中正路則是地方政府機要單位的區域、東門街一路從新竹火車站的鐵道藝術村，延伸至東門市場與城隍廟！

城隍廟 | 1 小時

新竹城隍廟應該是許多人的童年回憶，也是新竹是最具代表的地方，相當令人讚嘆的是他跟兒時記憶幾乎如出一轍，這十幾年來都吹拂著相同的氣息，讓人在這喧囂的市中心裡，心生祥和 除了廟前的肉圓等台式小吃，廟區四周也有賣許多新竹特產如米粉、水潤餅等⋯ 我自己也蠻喜歡城隍廟周圍餐車的造型雞蛋糕！

鄭家雞蛋糕 | 30 分鐘

我每次來新竹城隍廟，都一定會找這間花朵造型雞蛋糕，5個30元，紮實口感又香氣十足！還是超過半甲子的老攤販呀！！

江山藝改所 Jiang Shan Yi Gai Suo | 2 小時

走了一整天，吸收了很多，又到了需要咖啡沉澱心思的時間！ 江山藝改所提供的是咖啡、展演、唱片、書本和純植甜點輕食，是一間複合式的藝文空間；運氣好的話，可能會遇見音樂家的演出，或欣賞藝術家的展覽，讓滋養心靈的藝文能量走進生活日常，而不只是遙不可及的接觸模式。

賞蟹步道 | 1 小時

到了傍晚的時候，我一定要推薦你來賞蟹步道走走！ 記得，大概落日前1小時就先來唷，看著大顆的夕陽逐漸落下，寬廣的海岸線就在你面前向無限延長，影子也被拉的好長好長，海風一陣陣吹了過來，彷彿大口大口的呼吸，就能將煩惱一掃而空去！只能說就·很·療癒！

南寮漁港 | 1 小時

東也higashiya小鉢料理 | 2 小時

如果是自己一個人卻想吃日式料理的時候，經常會很傷腦筋，畢竟烤的、煮的、炸的、湯的、甚至米飯或麵食通通都想吃，東也相當貼心的讓每道餐點都呈現小缽份量，但又不至於讓你只有吃幾口，就像我今天點的紫蘇手作熱飯糰40元，份量約拳頭大小；胡麻冷讚岐烏龍麵$60，份量約鍋燒烏龍麵半碗；椒鹽松阪豬幾乎是大戶屋的8成份量，鐵板香煎的掌握恰到好處，味噌湯也好好喝！ 上菜速度也很快！吃一次就愛上！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：新竹市區｜老城故居、早午餐咖啡、宵夜市場與海濱步道吹風的氣質旅行

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」