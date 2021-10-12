這不在京都！新竹最新咖啡屋「日式庭院＆老宅空間」秒出國　米漢堡、甜點百元有找

造訪新竹的朝聖清單再添一！設有多家特色餐廳與咖啡館的竹北，近期新增一處日式喫茶店，店裝猶如置身城市的任意門，不論用餐環境或中庭，都神還原日本傳統老宅，讓人直呼秒飛京都。這家剛於10月9日試營運的「Kurumi久留咪」目前亦是IG打卡夯店，質感秒出國亮點先收藏。

圖／IG@mimi_wonderland授權

「Kurumi久留咪」為竹北人氣日系「哭哭咖啡」與日前已結束營運的「藍豆咖啡」籌備的新品牌，全新打造的日式老町家位於嘉豐六路上，主打咖啡、咖哩飯與甜點。戶外、室內空間皆有滿滿的日系木造門窗、拉門，充斥濃郁日本風味，有陽光時庭院綠蔭形成的光影亦成了美拍據點。

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值得一提的是，這裡也是一家古物店，販售日本昭和以上甚至超過百年的古道具，包含古燈、老櫃子、桌椅等，也讓整體氛圍更加貼近日本老屋的體驗。

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菜單與供餐的方式分早午餐（09:30至11:00）與午晚餐（11:00至14:00與17:00至20:00），獨家「早安米漢堡」為許多人的入門必點，95元起吃得到，可選配四種咖哩醬；而主餐咖哩飯有小戰骨豬咖哩、剝皮辣椒豬肉捲咖哩、牛肋咖哩、牛漢堡肉咖哩、脆脆雞咖哩，同樣可選擇四款咖哩醬。

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全天則能享用咖啡、飲品與簡易甜食，像是抹茶歐蕾、抹茶檸檬釀、焦糖布丁與夾心餅都為嘗鮮選項。下午坐在舒適的空間，喝一口咖啡、與友人閒話家常再拍拍照，在新竹就能一圓想念日本的夢。

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室內用餐目前採電話預約制，也開放現場候位，但須依現場狀況決定入席順序，近期最夯期間也有網友反映等候超過一小時也無法入座或撲空，建議欲專程前往的人自我斟酌或提前訂位，才能順利「出國」啦！

Kurumi久留咪-クルミです

地址：新竹縣竹北市嘉豐六路二段88號營業時間：09:30-20:00

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