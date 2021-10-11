桃園最狂「麻油雞佛雞排」肥美餡料塞好塞滿！限量炸全雞、炸物也銷魂，一週只賣4天

想吃可不是天天有！桃園中壢超狂雞排美食「陳記鹹酥雞」歷年憑藉爆餡特色雞排成為最夯必吃，除了人氣爆表的牽絲款明太子起司口味、塞爆海鮮與三星蔥的「三星蔥干貝蟹肉雞排」，隱藏版「麻油雞佛雞排」更是季節限定品項，挑戰大家心目中的最強雞排地位，一週只營業四天，朝聖清單先筆記。

圖／臉書網友陳希傑授權

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位於中園路上的「陳記鹹酥雞」營業為在地人激推的美食之一，浮誇的創意雞排也多次爆紅，熱門時段至少要一小時才拿得到，仍讓饕客甘願等候。店家經常不定時新推隱藏版商品，像是話題性十足的「麻油雞佛雞排」就放入多顆肥美土雞佛，一咬噴汁又補身，搭配蔬菜讓雞排口感更豐富。

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除了雞排，攤位多款炸物也是造訪必點，像是炸糯米腸、炸皮蛋、炸黃金豆腐、阿嬤古早味豆干皆為不怕雷的美味。炸雞控還有限量炸全雞必吃，一剝開雞肉就可見湯汁，採粉絲專頁私訊預購優先。值得一提的是，曾推出竹炭口味的炸全雞，黑色外皮超搶眼，恰逢萬聖節月若開賣更是應景指數飆升，鐵粉有興趣可先詢問官方囉！

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圖／陳記鹹酥雞-中園總店臉書專頁

陳記鹹酥雞-中園總店

地址：桃園市中壢區中園路100號營業時間：週四至日 12:00至售完為止

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