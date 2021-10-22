只容一人通行的百年隧道！苗栗大湖秘境「伯公潭古圳道」　洞穴探險短暫而神祕

苗栗大湖景點推薦！說到苗栗大湖，你們一定只會聯想到可以來這裡採草莓。其實在大湖山上有個很少人知道的大窩生態園區，這裡除了有去年結合浪漫台三線藝術季特別製作的地景藝術作品，更有相當罕見的水圳古道和護魚步道等等，桐花季節前來還可賞花。其中這條伯公潭古圳道是由先人徒手開鑿洞穴，大約五十公尺左右的古道僅容一人通過，頭頂上甚至還能遇見棲息其中的蝙蝠，超酷的洞穴探險等你們來探訪喔！！

想要前往伯公潭古圳道走秘境隧道，可將google map定位於三連潭古圳道，這裡有停車場可停車。

停車場旁就有一個由范承宗老師創作的裝置藝術-茶窩Tea House。

面對停車場往右邊行走可看到右側上方的土地公廟。

底下則是由當代原民藝術家安聖惠打造的地景裝置藝術-《編織記憶》，使用棉繩編織的作品可以躺在上方仰望大樹天空美景，相當浪漫又好拍。

往左側繼續前行就會看見這個伯公潭古圳道的岩石地標，從停車場大約步行1分鐘即可抵達。

苗栗大湖的穿龍古圳總計有12條，當初會開發水圳是因為地形的關係取水不易，為了農業耕作及民生飲水，先民才會一刀一斧的徒手開鑿出水圳引水，在當時沒有任何大型機具的情況下，真的很佩服先人的智慧和毅力。

目前比較完整保留下來的就是伯公潭古圳道及雅優圳，雅優圳內部因為部分路段水深及膝，若是沒有專人帶領建議還是不要自行前往。

而伯公潭古圳道則是比較好尋找之外且目前內部已經乾涸。

從入口處沿著原始步道往下走一小段路就會抵達，不得不說走進山林的感覺真的很棒，呼吸新鮮空氣的同時還可聆聽療癒的蟲鳴鳥叫及潺潺溪流聲。

在木橋的右側可以看到三連潭其中一個深潭，在一百多年前原住民及客家人會互相爭奪土地，後來泰雅公主與客家拓墾者聯姻，一起努力在苗栗大湖開墾生活，也讓很多美景地景地貌得以保存，雅優圳就是當時和客家先民陳履獻聯姻的泰雅族雅優公主而命名。

過了橋之後就會看到伯公潭古圳的入口啦！！這裡其實最近才有當地居民來整理內部，所以和雅優圳相較之下算是相當好走的。

入口基本上真的不是很高，我覺得大概身高超過170的朋友就要稍微彎著腰走進去了。

建議有揹背包的話都直接揹到胸前就對了，不然就是越輕裝越好，因為後來看一堆人走出來後背包都變得髒兮兮。

然後鞋子盡量穿防滑不怕髒的最好，裡面雖然已經有稍微整理過但還是有許多泥濘，所以走的時候還是要非常小心喔！！

準備出發去探險囉，裡面會有一小段路基本上是完全沒有光線的，大家的手電筒一定要準備好啊！！

走在百年原始古圳道中真的有種穿越時空的感覺。

想到以前先民們是徒手開挖出這樣的一個圳道就覺得好佩服啊！！！

走到後半部越來越狹窄且越來越低，小菲後面幾乎是蹲著走路不誇張。

還好平常媽媽有練深蹲，不然真的要直接趴在地上匍匐前進啦，哈哈哈哈！

走到後半段前面的人忽然低聲說上面有蝙蝠要小心，不要講話太大聲不然會驚動蝙蝠。心裡才在想這大概是我最接近蝙蝠的一次，馬上蝙蝠就迎面撲來～雖然因為蹲很低沒看到，但還真是嚇死寶寶了啊！！！

大約五十幾公尺的隧道只容一人通過，我還是第一次走這樣的隧道覺得驚奇又好玩。終於看見前方的出口，短暫的探險旅程馬上就要結束，走出洞口的那一瞬間有著活著真好的感覺 (你會不會太誇張，哈哈哈哈哈)

出口看起來是不是真的很神祕，老實說要不是有專業的導覽員帶著我們走，我還真的不敢走進去哩！！！

走出伯公潭古圳道之後，記得沿著橋往右轉就可回到原本的停車場。

站在小橋上往回看每個走出來的人似乎都有種驚魂未定的感覺，哈哈哈哈！

通過小橋之後，會看到浪漫台三線的第三個裝置藝術。

這個是翁已涵老師與大窩居民一起創作的《奉茶惜福》，陶瓷杯意味著奉茶，白色代表水流，藍色則是客家庄的藍衫。

再往前走一些則是由原民藝術家伊祐噶照在溪邊打造的地景藝術《生命的鑿痕》。

外觀使用木片堆疊而成，象徵著古圳洞裡先人徒手挖掘得鑿痕。

一旁的大窩溪水清澈見底，因為禁止釣魚所以零污染，也可看見魚群在溪中自在優游。無論是坐在涼亭中放空發呆或是賞魚都相當愜意，神秘百年古圳道和秘境地景裝置藝術，等你們來探訪啦～

伯公潭古圳道

google map可定位於三連潭古圳道，從停車場步行過來約1～2分鐘。

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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