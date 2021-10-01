貓奴們非去不可！新竹全新「招財咖啡」老屋餐廳　萌貓店長Q萌等收服

貓奴們要出發了嗎？ 這家新開幕的招財咖啡是新竹唯一大空間貓屋設計的貓咖啡店，9/17 可參觀，9/18正式營業。

還有這家為老屋重新設計，廣大的獨立空間由8位萌萌的店貓來為客人服務，讓愛貓的小米和小結巴實在進入後就不捨得走了。

此外對於想看貓咪但不想接觸的朋友來說，有區隔出來的空間，用餐時不會跟貓咪有所接觸，加上美味的咖哩飯及輕食甜點飲料，絕對是大家必踩的IG景點，大家就跟著小米一起去看看吧，GO！

招財咖啡位置及停車方式

招財咖啡在新竹市的英明街巷子內的老屋貓咖啡，從中正路轉進英明街後，看到郵局右轉進去就可以看到他們了。開車的朋友可以碰碰運氣在郵局斜對面的收費停車格是否有空位，另建議在府後街或稅捐處大樓的停車場比較容易找到車位，再走過來大概5~8分鐘。

白色系的門口又是一個好拍的IG景點，想必以後會在IG上洗版，大家快來衝吧。

招財咖啡樓高三層，1樓有廚房及坐位，不會有貓咪的出現，在2樓的後半及3樓是有區隔起來的貓咪空間，大家可以選擇用完餐再進行貓空間，或是在貓空間用餐跟貓咪互動。

招財咖啡環境介紹

在入口處有與貓互動的規則，請大家詳閱再進入用餐唷。

一樓的空間就可以感受到老屋的文青氛圍，在柔和的燈光下給人很舒適的feeling～

牆壁上掛上許多為貓咪為主題的畫像，全因為這家店的主人喜歡貓咪的原因，實愛太貓咪了，所以找到這家老屋後，設計成一個貓與人可以互動的獨立空間，讓貓奴們跟他們一樣寵愛貓咪們～

在這家貓咖啡裡面大空間小空間都藏著主人的精心設計，喜歡拍照的朋友肯定會將手機的記憶體塞的滿滿。

來吧，我們開始探索2樓的貓屋空間，貓奴們絕對承受不了看完就會想來衝。

2樓有一半還是客人可以獨立用餐的空間，不會有貓咪跑來撒嬌～

提醒一下，想進入貓屋空間是需要穿著襪子，脫下的鞋子可以送入鞋櫃裡面，另外有提供室內拖鞋。小米貼心再提醒一下，要記得穿室內拖鞋，不然木質地板與襪子接觸可能會腳滑唷。

2樓的後半區及3樓完全是貓空間了，客人可以透過玻璃參觀或進入與貓咪互動，但請記得遵守規則唷！

在這個貓空間下看著萌貓是不是開始心癢拍不停呢？

在2樓有一個空間可以多人聚會，邊用餐會有貓店長過來給貓奴們幫牠們服務啊～(謎之聲: 哈哈哈…. 原來貓店長是被人服務的)

3樓有2人及4人的桌子，所以人多人少來聚會都不是問題。

這個窗房桌應該是IG網美必搶的位置！

在3樓還有一個天井的空間可以往下看，貓咪彷彿對著貓奴們說還不下來跟我們服務一下。

招財咖啡單目錄搶先看

他們的餐廳鹹食以咖哩飯及沙拉堡為主，其他有多種飲料可供選擇，此外還有手作甜點提供唷！

招財咖啡用餐心得分享

來吧，開始給大家看萌貓們讓大家心癢癢。

PS. 小米為了呈現才合照時瞬間脫口罩不說話，拍完立馬戴口罩才看貓咪們互動唷。

店員也是愛貓的人，有什麼問題都可以詢問他們唷，提醒大家跟貓咪互動時戴口罩外，是可以摸他們，此外如果他們喜歡你跳在你身上才可以抱唷，不然請不要強行抱他們，以免貓咪受驚或受傷。

在等待餐點時開始給大家看萌貓照了！他們總共有8隻貓咪當店長，大部份不會怕陌生人，大家可以輕輕撫摸他們，貓咪們會很享受。

（謎之聲：其實還有第9隻隱藏版叫他他，就由大家自己去發掘了。

小米覺得這個貓屋空間超棒的，廣大的空間及樑柱的設計，貓咪們可以自由攀爬，無拘無束的自由的氛圍就讓人很療癒。

這位是豹貓班班

帥氣的臉孔不會怕陌生人唷，而且很乖巧，跟隱藏版達達感情很好，請會舐達達安撫害怕陌生人的情緒呢。

這位是英國長毛Rubi，氣質溫順

Rubi跟挪威森林品種的亞瑟是好朋友，聽說挪威森林品種的貓咪比較不會掉毛，也不容易讓人過敏，重點是毛茸茸好可愛。

亞瑟很愛睡覺，這天來很常看到她在睡覺，而且很放鬆的睡，感覺就很爽！

這位是輩份最高的橘貓（尾尾），圓滾滾的肚子很可愛～

這位是有著獅子帝王相的緬甸貓招財，招財的尾巴豎起來粗大又美麗，也很親近人～

這位是豹貓的叫妹妹，有沒有像李榮浩的楚楚可憐惹人憐的表情？

我是白白的小公主

這個是不是很狀觀的畫面呢？ 提醒大家不可以用自己的玩具跟貓咪玩唷，店家本身會提供小道具給客人與貓咪互動。

哈哈哈哈….顧著跟貓咪互動差點就忘了用餐。

主食以咖哩飯為主，不會辣適合各年齡層的朋友食用，這是香濃牛肉野菇咖哩（330元），除了咖哩飯外，還有搭配馬鈴薯沙拉堡沙拉。

有甜甜的咖哩香，帶上野菇的香氣很下飯呢～

牛肉燉煮很入味又嫩，讓人不知覺的一起配飯吃。

PS.店內的咖哩是他們自己手工熬煮，不是批發回來的料理包唷！

金黃的薑黃飯帶點粘性的軟Q口感挺特別的說。

奶油雞肉咖哩（240元）

有加入蕃茄來提味，吃起來有奶油咖哩香外，還帶上酸V的風味讓人不會太膩，也是很配飯的咖哩，不吃牛肉的朋友可以來選雞肉。

沙拉堡會附上塑膠袋，食用時很方便也不會弄髒手手。

元氣雞蛋沙拉堡（130元）

是小米很喜愛的口味，甜甜的雞蛋沙拉簡單又美味，剛上桌吃還有脆皮的麵包口感呢，小姐姐們想吃輕食一點可以選這個囉。

亞瑟很喜歡小米，安心的睡著我旁邊陪我吃飯，跟小米家的豹米花一樣乖，愛史你們了。

洋食屋的馬鈴薯沙拉堡（160元）

有滿滿的馬鈴薯搭著小黃瓜及培根，不喜歡甜甜的雞蛋沙拉的朋友可以選這個囉~

草莓氣泡飲（150元）

有草莓香的酸甜配上氣泡飲的清涼還不錯喝，消暑又解渴。

摩卡冰沙（210元）

這是甜螞蟻小米的喜愛，甜甜的濃郁朱古力及咖啡香，加上甜甜的奶油被小米完喝了！

西西里咖啡（150元）

濃濃的檸檬汁跟黑咖啡的結合，帶點甜的重酸檸檬，小米怕酸>< 喜歡檸檬咖啡的朋友可以試看看囉。

海鹽焦糖拿鐵（180元）

有焦糖甜味的牛奶咖啡，加上海鹽的風味是特調咖啡的一種。

烤栗子拿鐵（180元）

夏天的冰涼牛奶咖啡，加上甜甜的奶油又是甜螞蟻所愛~

最後甜點時間來了～

招財布丁（120元）及提拉米蘇150元。

提拉米蘇有時候會有隱藏版的香蕉口味，不過要看廚師的心情才會出現（價格一樣是150元）。

裡面有提拉米蘇的三大元素：巧克力咖啡、香蕉、手指餅乾及起士內餡，中間層有鬆軟的手指餅乾，香蕉加上軟滑的起士內餡及巧克力咖啡苦甜香，是一個＂好吃＂的組合！

尾尾似乎很喜歡吃甜點，不過提醒大家不可以給人類的食物給他們唷！

這是沒有香蕉味的提拉米蘇囉，一樣不錯吃！

招財布丁充滿雞蛋及乳酪香滑嫩口感，有濃郁的焦糖甜香但並不會甜膩，相信點這個來給女朋友吃一定被加分不少。這次的來訪讓小米足足待了３小時多才願意離開，真的是貓奴們必來的貓咖啡店，大家心動不如馬上行動吧！

招財咖啡

地址：新竹市北區英明街6-1號號1樓

電話：03 525 5602

營業時間：11:30–19:30(中秋連假正常營業)

9/17 可參觀，9/18正式營業。

（公休日請參考粉絲團）

粉絲團：招財咖啡

有兒童椅/現金交易/低消180元(人)/12歲以下100元(人)

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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