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苗栗最新「彩繪稻田」有三官大帝坐鎮！登上360度觀景台，眺望壯觀美景

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

今年五月份母親節時苗栗苑裡打造應景的彩繪稻田，吸引不少粉絲特地前往朝聖，近期又有全新彩繪稻田登場，此次彩繪稻田以「祈福安康，台灣加油」為主題，圖案繪製「天、地、水」三官大帝，有祈福之意，另一幅以「TAIWAN加油」圖樣為「小燕子」手持注射針筒對抗病毒，要病毒「Go away」的圖案，也是為了祈求病毒遠離！

▲圖片來源：苑裡鎮農會
▲圖片來源：苑裡鎮農會

苑裡農會表示台灣農曆十月十五日有謝平安祭典的習俗，祭祀感謝「三官大帝」守護民間、豐收還願，並祈求來年平安，是宗教民俗中重要節日，這兩年新冠肺炎肆虐全球，非常時期需要大家齊心度過，也願疫情早日平息，希望藉此彩繪稻田為大家加油，也為台灣加油！

▲圖片來源：苑裡鎮農會
▲圖片來源：苑裡鎮農會

苗栗縣苑裡鎮是全縣稻米栽種面積最大，有苗栗穀倉之稱，農會擁有專業且經驗豐富的彩繪稻田團隊，利用黃、白、紫及綠色等多色水稻排列栽種，排列出令人驚豔的圖案，民眾若欲欣賞彩稻美景，可前往「愛情果園」一睹風采，提醒週一休園不開放，遇雨也暫停開放，為配合防疫觀景台以10人為限。

▲圖片來源：苑裡鎮農會
▲圖片來源：苑裡鎮農會

苑裡彩繪稻田

展覽日期：即日起-2021/11月

開放時間：9:00-16:30(週一休園不開放)

景點地址：苗栗縣苑裡鎮山腳里灣麗路98號(愛情果園)


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