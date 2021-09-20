美好親子露營！復興鄉「奎輝營地」很近又很遠的共遊景點

跟著 April Ko 於 2021-03-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 奎輝營地、奎輝營地、奎輝營地。 桃園復興鄉奎輝營地，是孩子們很愛的營地，位置獨特，三鶯交流道下去之後，還得開很久才會抵達。是一個「很近又很遠」的營地。

第 1 天

奎輝營地 | 1 小時

總是習慣夜搭的我們， 依照慣例即使時間再晚， 也要收拾裝備開著夜車來到山林裡， 都是習慣的路線， 總是這群人， 這一次我們來到這個熟悉的營地。 孩子們會在抵達營地之後清醒， 總會有誰願意拿著錘子幫忙釘營釘， 又有幾個在入夜露水很重的草皮上奔跑， 然後搭好帳篷以後的我們， 一起吃著滷味， 喝著啤酒， 趕孩子們刷牙進帳篷睡覺， 身心都極放鬆滿足的... 開始我們的第一夜。

奎輝營地 | 1 小時

奎輝營地是在2018跨2019那一年被芳宇偶然發現的！ 那幾天的臉書上大家都抱怨著營地濕雨， 唯獨在奎輝的我們， 享受著冬日陽光的乾爽！ 那以後， 我們總喜歡在冬季來到這裡， 孩子們很愛這個營地， 草皮舒服腹地也大， 下午棒球或躲避球玩累的時候， 把ㄅㄨ北ㄅㄟˊ會突然出現， 總會有一個大人拿著零錢包被孩子們環繞著向前， 每個人依序說出自己想要的口味， 最後人手一支把哺， 開心的跟把哺北ㄅㄟ說掰掰～ 是這樣的美好回憶， 讓我們一次又一次來到這裡。 可惜這次沒有遇見把哺先生， 營地簡媽媽說， 好像某個時間開始， 特別好吃的把哺先生突然沒有再來， 大家聊著都覺得可惜。

奎輝營地 | 1 小時

營地的餐食， 幾乎都是從清醒之後就沒有停止。😅 孩子們除了正餐以外的零星時間， 有源源不絕的零食可以吃， 大人們也是不斷端出各種下酒菜。 這天接近傍晚芳宇阿姨開始炸起鹽酥雞， 才是正式開始的晚餐時間。 鹽酥雞上桌以前， 廚房區的太太們邊炸邊（試）吃， 孩子們聞香也會湊上前， 這樣你一口我一口的... 一邊備菜一邊煮菜一邊吃菜一邊上菜。 營地的第二夜來臨。

第 2 天

奎輝營地 | 1 小時

收帳的早晨， 起床以後從疊被子收床墊開始。 帳篷裡的人們陸續來到天幕下準備早餐或是吃早餐， 國中生姐姐們幾乎都是最後用早餐組， 等到她們也吃飽， 爸爸們早就已經收好外帳曬內帳， 媽媽們則各自依照自己的速度和習慣， 緩緩從容的收拾著廚務。 離開營地以前， 攝影師會呼喊大家拍大合照。 每一次的奎輝， 都要跟大象🐘滑梯合影留念， 然後在上車的前一刻， 某人又大崩潰說還想再玩不想離開😔 這樣的瞬間爆哭模式， 大概也已經是常態大家見怪不怪。

角板山 | 1 小時

這天各自離開營地回程的路上， 我們停在復興鄉角板山這一帶買山產。 蔬菜們都很美很健康的呼喚著我們😆 老闆娘不停塞橘子給我們試吃， 林理V害羞的不敢伸手， 只好由媽媽負責接下剝橘子🍊試吃的工作。 那天買的20元珠蔥， 成了當晚宵夜泡菜鍋的蔬菜（有夠搭）😋 環保小尖兵我們， 拎了ikea的保冷袋， 把所有想要帶走的蔬果們都扔進袋。 接著下來的山路， 有橘子陪伴， 滿車的香氣撲鼻。

河南砂鍋手工扯麵 | 1 小時

抵達三峽市區已經過中午， 想要吃的麵店準備休息， 還好步行5分鐘的距離就是扯麵， 孩子們站在點菜區看著老闆娘拿起麵糰， 扯著麵條下鍋煮， 一臉驚奇😍 砂鍋扯麵店裡必點的是番茄口味扯麵， 而且一定要點小碗才是招牌砂鍋上桌！ 鍋裡吃起來像豆皮口感的， 是現炸的散蛋， 口感的極好、不油而且有濃郁的番茄味道。

清水冬瓜王 三峽店 | 1 小時

離開扯麵店， 天氣極好的春天下午， 我們決定散步到三峽老街晃晃。 很久沒來到這兒， 幾乎忘記橋上獨特的景致， 左右兩側有奇妙的攤販販售著神秘的東西， 孩子們東張西望跟我們一樣覺得新奇有趣。 然後在看見金牛角以前， 突然看見排隊的人潮， 走近一看是她們這陣子的心頭好， 當然就跟著走進排隊隊伍， 帶著她們三個向前， 店家的左邊是正在炒著冬瓜絲的老闆， 老闆極親切的跟我們解釋冬瓜茶是怎麼炒出來的， 然後說「即使這麼辛苦，但知道可以讓大家喝到健康單純的冬瓜茶，就覺得很值得！」 確實是這樣啊！ 旅程的最後， 有冬瓜王溫暖的解說， 瞬間覺得更加完美。

延伸閱讀：早就不記得第幾露的美好露營之復興鄉奎輝營地

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