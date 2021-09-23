銅板價爆料餡餅！新竹美食「曾記餡餅」35元大口吃肉　滿滿韭菜好過癮

新竹人超愛的爆料曾記餡餅回來啦～自從湳雅街那排鐵皮屋拆了之後，大家一直很關心曾記餡餅何時回來，小米看到要開幕的消息，當然要第一天就來報到為大家開箱啦！一樣的爆料，一樣的美味，大家準備好跟著小米一起去看看了嗎？

曾記餡餅位置及停車方式

已經開業快13年的曾記餡餅，已經搬到國華街靠近經國路路口，從經國路轉進國華街的右手邊就可以看到他們了！附近皆為住家，開車的朋友找位置停的時候，請注意不要擋到鄰居唷。

曾記餡餅菜單目錄搶先看

三種口味分別為牛肉、豬肉及紅豆，價格跟以前一樣沒有漲唷！現場等候可能會有點久，建議大家可以先打去預訂，但是忙線中時就…… 衝到店面吧。

每一顆炸起來澎澎的可愛又美味～

他們的內餡除了有肉多多，高麗菜多多外，出給客人前會再剪開加入韭菜多多來提味，如果不愛綠綠韭菜的朋友，記得要說不要韭菜。

油亮亮的韭菜加進去感覺就是爽！

如果不想先放韭菜的朋友點餐前要跟店員說，這一大包是1X顆餡餅用到的量，不是一顆唷。

此外還有20元的樂樂冬瓜茶可選購！

今天跟晴晴兒及小玉一起來踩點，當然是帶走一包。

曾記餡餅用餐心得分享

一顆餡餅挺大顆的，下午茶吃一顆加一瓶飲料應該會很飽了～

不忘衷初….打錯了！不忘初衷一樣很爆料耶！牛肉高麗菜餡餅40元，有一大球牛肉、韭菜多多及後面的高麗菜多多，難怪一直以來是如此的受歡迎。

醬油膏及辣醬有獨立包裝，不用先擠在餡餅上造成帶回家都軟趴趴了，店家很貼心呢。

重口味的朋友雙醬就給我通通淋上去吧！

大口一咬！牛肉不油有嫩又多汁~ 還有高麗菜又脆又甜跟牛肉超搭！最後加上韭菜香，還有那個帶嚼勁又有麵香的酥酥外皮，就是完美的餡餅了。

不吃牛肉的朋友，還有豬肉高麗菜餡餅35元可選，裡面又是一大球嫩嫩又有豬肉甜味的肉球，還有多汁高麗菜及韭菜香，肚子餓著時小米兩顆都嗑完了。

每一口都可以吃到滿滿的內餡與酥酥的外表結合在一起的美味，這才叫餡餅啦。

紅豆餡餅20元，很便宜的價格。

紅豆的內餡比較偏甜一些，適合喜歡吃甜食的朋友。

最後再來一瓶20元冬瓜茶解解油膩囉！有淡淡的冬瓜甜香，不會很甜可以當解渴的飲料囉~

曾記餡餅

地址: 新竹市北區國華街10號

訂餐專線：0931 278 707

營業時間：14:00~(售完為止)

粉絲團：曾記餡餅

外送園區60個，市區40個。

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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