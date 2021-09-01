桃園龜山單車小旅行！綠意隧道、稻田　彷彿闖入世外桃源

立秋以後，早晚已經有點涼意了。從八月到十一月這段時間，溫度漸好、濕度較佳，適合騎單車旅行。沒有時間大山大海的奔走，一些小村落反而是比較好的旅行選擇。住在北北基桃，其實有不少路線清新宜人，在跟著事俗眼光擠向風景區的同時，不妨重新調整腳步，走往洗滌心靈的小地方。這些地方很近，甚至只要一二個小時單車路程，突然出現的世外桃源，讓身與心一同驚豔、一起放鬆。

楓樹村佇在新北與桃園交界處，有很多方式可以到達，但單車一直是最好的旅行方式。比較輕鬆的接駁，可以從桃園火車站前騎Ubike沿著台1甲線，來到光峰路口，轉進十字路口便是楓樹村了。直接騎車需要流一點汗，爬一點坡，大約五公里3%~4%的緩坡，從樹林到村子口算是小小的運動路線。村子裡的人車不怎麼多，在台1線邊上算是一個小小的聚落，很明顯的被隔離在城市邊緣。

楓樹村因為桃園升格後，行政劃分名稱為楓樹里。經過一些工廠和住家，沿著小路和社區外牆，一個小轉彎後，視覺傳達到心裡認知還是"村"字比較能清楚明白傳達在地的風景。不怎麼寛的田間馬路把水田從中分開，今秋二期稻作剛布了田水、插下秧苗，水映天、天映水，早上斜射的陽光漫開來，水田特別的漂亮。田埂在水田裡畫著沒有規則的幾何，不遠處山的影子也傾落下來，一付鄉村悠然，很難以想像從車水馬龍的省道進來，大約五分鐘的路程，立刻換上一幕鄉村的心曠神怡。

百年老楓樹田邊駐立，日日夜夜守護著村子每個角落。聽說早年村子裡到處都是楓樹，因為開發砍伐樹林，目前只留下唯一的一棵老爺爺級的楓樹。百年的老邁、看起來歷經風霜似的樹身，比起一般的路樹或老樹，楓樹爺爺老得好有型、好有歲月的歷練。坐在樹蔭下，輕風徐來、涼意舒心，秋天真的來了。

風尾街緩緩往上，坡度並不會太陡，一旁的梯田也慢慢的隨著地勢上升，小路略有蜿延，一些短陡坡用力踩幾下，就會迎來另一番好風景。山谷裡的鄉村富有變化，依山而建的人家伴著層層堆疊的水田，夏秋長滿稻綠，冬日灑下花籽長成花海。春天有桐花相伴，秋天桐花二次綻開，稀稀落落的隨風飄零，滿樹綠葉也差不多紛紛飄落了。村子裡路況很簡單，沿著風尾街往上，人家、綠田、樹林全都分布在道路二側，看得明明白白。

最高點大約是林口台地上，往右接上另一邊的中坑，又回到村子中心處。往左，還是在龜山境內，這條路不是主要幹道，車輛不多，另一個名字叫虎頭山綠隧道。平常日有些車輛來往，假日早一點來，路過的車子很少，綠蔭下迎風騎單車，真的好舒服、好愜意呀！秋高氣爽時分，天空特別的藍，那些湛藍與林梢交接，譜成一首美麗的歌詞，隨意抬頭，心裡都能哼上二句。樹下的馬路甩出優美的曲線，經過那些明與暗交織的樹影，秋天的綠深深淺淺，手牽手、肩搭肩，搭起來的樹隧道簡單卻很繽紛。路外有些工廠，說也奇怪，這些單調的水泥磚牆、看台，在秋日的虎頭山上，也染得幾分風韻了！

幾公里的樹蔭送來秋日的想念，期待仲秋想望的時候，不知不覺接近桃園市區。進入市區前，一定要停下單車，走進桃園忠烈祠，也就是日治時期的桃園神社。在日本國內以外，東亞地區保存最完整的神社建築，除了參道以外，大部份的主體建築目前完好保存。南崁溪川流虎頭山下，沿著溪水往上游騎行，自行車道畔著溪水，經過虎頭山公園山腳下，老刺桐樹看著人來人往、車潮不斷，很少人停下腳步注視這三人環抱還稍嫌不足的老樹。枝椏向天際伸展，生命力不曾疲累過，駐足溪水邊，這一切有點亂，又有點往事歷歷。

星月橋在不遠處，彷彿一場無言的看顧，城市一日一日成長，樹老了、城市長大了，星月如昨，人事已逝。附近過去的眷村多已改建成國宅，留下一些眷村名字，讓光陰老去時還能緬懷。有年歲的你請踏進眷村故事館，回憶那年。年輕的你拜託進來坐坐，看看台灣曾經如此渡過。前方的路一片燦爛，過去的路溫暖有餘，當年華老去，心便向溫暖靠近了。

回到光峰路口，一路走來，都是秋的味道，四季裡泛黃的時候。

龜山自行車小旅行路線

行程：楓樹村→風尾坑→虎頭山綠隧道→桃園神社→南崁溪自行車道→虎頭山公園市集→刺桐大樹→星月橋→眷村故事館→楓樹村

路線難度: ★★★- 挑戰

旅行分類: ■漫遊 / ■深度 / ■運動

總里程:15公里

旅行時間: 半天

接駁路線1：樹林經台1至楓樹村口

接駁路線2：桃園火車站經台1線至楓樹村口

文、攝影 / 茶花小屋 2021.8.14

早上的台1線車輛不多，藍色天空出落一番好氣象。

楓樹村裡的某個牆角，免兒菜笑盈盈的迎接早起的人。

從台1線到村子裡，有不少平伏莖白花菜，開著秋日浪漫。

想想，是到了金針花開的時候。

風尾坑的起點，它有自己的風格，不必與誰比較。

村子裡大多是二期稻作，映著秋日天空。

田埂劃著一些農家的幾何。

秧苗剛種下，清新迎人。

只有單車，才能佇出一種秋日的懷想。

風尾坑在一處山谷裡，有山有水有淡淡的稻香。

隨意停下單車，散步。

改制後，"村" 這個字，只能在期盼中遇見。

白鷺揚起一陣騷動，安靜瞬間劃破了。

靜的時候，像畫。

百年老楓樹下，清風送來陣陣涼意，這也是楓樹村的精神指標。

緩緩的梯田，往林口台地高點。

秋天，還有一次浪漫的桐花季。

這片綠好舒心。

虎頭山綠隧道上，一片杳然。

遮天的樹蔭一段又一段，串起虎頭山上的抬頭仰望。

有種不知行向何方的靜謐。

山上的茶田令人料想不到，如此接近城市。

開始秋高氣爽的溫度了。

雖然只是平淡無奇的鄉道，但它的氣質引人駐足。

光影間，留下的賞心悅目。

再過些時日，台灣欒樹將開滿小黃花，這條綠蔭會特別漂亮。

好美的曲線，讓心微笑。

虎頭山下的桃園忠烈祠，以前是桃園神社。

手水舍，古老的屋頂布滿銅綠。

桃園神社目前是日本在國外，東亞地區保存最好的神社建築。

南崁溪畔的老刺桐，守著溪水川流。

沿著南崁溪自行車道，遇見星月橋，彎成心裡的微笑。

附近大多是以前的眷村改建國宅，小公園保有濃濃的軍事風。

大花紫微透著天光的亮紫色。

回到楓樹村不遠處，熟年的你、年輕的你，請走進眷村故事館吧！讀一些台灣的那個時代。

文章來源：茶花小屋的分享心世界

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