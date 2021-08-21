全台最長懸索橋、秘境湖泊、沙漠絕景！桃園10處戶外景點精選 來場防疫散心旅

桃園地區有許多自然景觀與生態園區，在疫情緩和之後，提供給悶壞了的大家出遊參考，可以呼吸大自然新鮮的空氣，曬曬太陽，讓身心更健康快樂，很適合親子、情侶朋友們輕鬆同遊唷！別忘了出遊還是要戴好口罩防疫！

景點介紹

1.最美的自行車道 | 新屋綠色走廊

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位於永安漁港南側的「新屋綠色走廊」全程長約4.3公里，貫穿林蔭大道及濱海公路，道路平坦，遊客能輕鬆自在地騎乘自行車，或是與三五好友、家人結伴騎協力車，享受御風而行的快感！

圖片來源：桃園觀光導覽網

2.桃園小秘境 | 後慈湖

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門票：全票$100、優待票$50

「後慈湖」原為蔣公與夫人散步、划船的小湖，一路上蟲鳴鳥叫，風景怡人，有停車場、廁所，整個園區規劃得很完善，環境也很乾淨。湖邊散步時配上陣陣涼風，在炎熱的夏天裡很適合爸媽帶小朋友一同來踏青，體驗大自然的美妙。

圖片來源：桃園觀光導覽網

3.擁有全台灣面積最大的紅檜森林 |拉拉山

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也有人叫達觀山（達觀在泰雅族語裡，是「美麗」的意思）拉拉山林相豐富，有許多樹齡約從500年到3000年左右的神木。紅檜神木中，以5號神木年紀最大，樹齡約有2800年；除了來這做森林浴之外，別忘了品嚐新鮮甜美的水果！夏天有粉嫩的水蜜桃，到了秋季則由柿子接力上陣，等待旅人們把它們帶回家。

圖片來源：中華民國交通部觀光局

4.跨溪大橋 | 溪口吊橋

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溪口吊橋是全台灣最長的懸索橋，擁有無邊際美景之外也是老少咸宜的「唉唉叫景點」，因為抵達到吊橋前有一大段樓梯步道要走，簡單來講，可以說：漂亮到唉唉叫、爬階梯爬到唉唉叫，走完後身心就舒暢了！

吊橋開放時間：早上09:00-16:00，每周二休息

圖片來源：桃園觀光導覽網

5.台版美奈 | 觀音草漯沙丘

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草漯沙丘有著 ｢沿海沙漠｣ 的特殊地景，號稱台版「越南小美奈」，是台灣海岸中保持最寬廣而完整的，與矗立在沿海的風力發電白色風車，形成獨特蕭瑟壯闊的風景，讓著名電影《不能說的秘密》、電視劇《波麗士大人》等都來取景。

圖片來源：桃園觀光導覽網

6.夏天避暑聖地 |東眼山國家森林遊樂區

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門票：全票/平日$80、全票/假日$100、半票$50、優待票$10

群山環繞，林木茂密，猛烈的陽光被「過濾」後，溫柔照進森林裡，很適合全家大小前來登山健行，一邊觀察動植物生態。而在山頂的觀景台上，可見到綿延不絕的雪山山脈，以及擁有「世紀奇峰」之稱的大霸尖山，美不勝收。

圖片來源：桃園觀光導覽網

7.大自然的綠色方舟 | 八德埤塘生態公園

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八德埤塘自然生態公園像是一艘綠色方舟，讓人們遠離興豐路上的喧鬧車聲，體驗大自然的美妙，絕對是帶小朋友來呼吸新鮮空氣、曬曬太陽、跑跑放電的好去處。

圖片來源：桃園觀光導覽網

8.小烏來風景特定區 | 義興吊橋

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位在小烏來風景特定區裡的「義興吊橋」，擁有俯瞰大漢溪谷的角度，這座吊橋足足有15層樓高，體驗彷彿在走鋼索的刺激感、挑戰這絕美視野吧！

圖片來源：桃園觀光導覽網

9.小烏來風景特定區 | 天空步道

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小烏來風景區有很多吊橋可以走，其中最著名的就是「天空步道」啦！站上距離瀑布底70公尺高的天空步道玻璃平台，居高臨下欣賞小烏來溪谷的秀麗美景，以及氣勢磅礡的瀑布，吸引大批旅客前來體驗。

圖片來源：桃園觀光導覽網

10. 台灣最大的土石壩 | 石門水庫

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石門水庫是台灣北部的主要水庫之一，所謂的土石壩，是夯實一層一層的土石建造而成，跟混凝土式是台灣兩大建造水庫的方式。周遭的風景很壯觀，空氣清新，適合散步健走，也可以深度體驗在地人的生活步調。石門水庫周邊設有石門勝景碑、依山閣、梅園、楓林步道后池、發電廠、石門大壩及環湖道路等景觀，而嵩台是整個水庫區域內較高的地段，可眺望整個水庫的風景。

圖片來源：桃園觀光導覽網

圖片來源：桃園觀光導覽網

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