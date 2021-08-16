大溪美食搭上熱劇《神之鄉》！ 三喜餅舖「陳媽媽手工月光餅」 桃園十大伴手禮再度引發討論
udn走跳美食／華少甫
上一篇說到我跟食女因為夯劇《神之鄉》的緣故，在父親節當天走訪大溪的普濟堂，在和平老街上逛著逛著，我們也在尋找劇中「芊月齋」所販售的大溪特產「月光餅」，據說，這是一款大溪特有的伴手禮，已經陪伴大溪人走過了超過一甲子的光陰呢！
打開Google地圖，發現專賣月光餅的老店「三喜餅舖」陳媽媽月光餅就位於和平老街上，離普濟堂走路甚至不用5分鐘，超級方便，邊走邊逛，我們的眼前赫然出現「桃園十大伴手禮」、「大溪限定，每天現烤」等斗大吸睛字體。
沒錯！我們到了「三喜餅舖」陳媽媽月光餅！
說起月光餅之於大溪，可說是當地人從小吃到大的銅板美食，流傳至今，這款小吃共有三種口味，且均一價只要20元，分別是超人氣的地瓜原味、真材實料且有顆粒感的芋頭口味，以及雙餡口感新滋味的抹茶風味。
保存期限方面，也因為製成方式天然手工，無添加防腐劑及化學添加物，常溫可保存兩天，冷凍可保存一個星期，退冰後即可食用。
店家在櫃檯旁邊，也陳設了曾經獲得的殊榮與獎項，可以看到一面建國一百年國家優良商品的金牌獎，以及老闆娘與蔡英文總統及現任監察院長陳菊的合照。
因為家裡只有我跟食女兩個人，能吃的實在有限，所以就決定一種口味各買兩個，除了嘗鮮之外，也順便拍拍照，寫篇開箱食記。
一回到家，馬上跟食女開箱這款芋頭口味。
我個人認為餅皮稍稍偏硬，但內餡十分飽滿，看看這個用手撕的畫面，裡面的芋泥多到爆出來，且明顯咬的到顆粒，不過，食女喜歡的是芋泥那種入口即化的口感，因此對於這種有顆粒、較有飽足感的糕餅，就顯得稍微不太滿意。
只能說，青菜蘿蔔，各有所好囉！（另外兩款番薯及抹茶口味的，因為食女不太喜歡月光餅的口感，所以我們也都還沒吃，等她回心轉意的話再來分享口感囉）
最後，來說說這款月光餅的起源好了。
月光餅起源於日據昭和時代(1926年至1947年)，是逢年過節必備的糕餅點心，當時因東亞戰爭失利，台灣物資缺乏，麵粉有錢也很難買到，於是先人將自家栽種的地瓜，打成泥狀做為內餡，並加入少量麵粉，將外皮裹成地瓜餅，取代祭祀用的廣式月餅，這款甜點的雛型才逐漸形成。
經過多年改良，皮薄餡多的做法，也讓濃郁的地瓜香與軟軟QQ的口感，慢慢受到大眾的歡迎，漸漸地，月光餅逐漸變成大溪人中秋節贈送給親友的伴手禮，同時，也因為其扁圓造型與表面微焦的黃橙色澤，恰似天上的明月，因而有了月光餅的美名。
三喜餅舖陳媽媽月光餅 | Facebook
電話：(03)388-2451
地址：桃園縣大溪鎮和平路87號
營業時間：09:00~18:00
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