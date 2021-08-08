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「新竹假日花市市集」解封回歸！回味20攤++心心念念的台灣小吃，滿載而歸好幸福

跟著踢小米吃喝玩樂趣 / 文、圖／踢小米

udn走跳美食／踢小米

今年的疫情終於降為2級了，已經三個多月沒營業的新竹假日花市市集終於回歸！小米是真正常去市集逛的愛吃鬼，很多攤販都蠻熟絡，眼見他們快3個月沒收入覺得很辛苦，當然要來支持他們～順便讓大家了解一下現場規定及有哪些店家回歸，一起去吃美食吧，ＧＯ！

因應市府政策及防疫規劃新竹假日花市市集將採取人流管制、實名制登記及（QR code)!本場只開放三個進出口進行人流管制，每個出入口 備有體溫測量及酒精消毒，分別是食品路出入口及停車場電梯出入口，其餘出入口一率禁止通行。場內一率禁止脫下口罩、全場只提供外帶，如脫下口罩經管理員屢屢勸導後，將會請遊客離開場內。

【營業時間：週六日 13:00-6:30】

地點：新竹市體育場外圍（食品路靠近光復路）

請大家要遵守規定進入市集要先量體溫.雙手消毒及實聯制！

在主要的３個出入口返置檢查站，保護大家的安全可以安心逛～

今天第一天回歸，可能中午有下個大雨及疫情影響，人潮不算多，不過也是比小米預期的來得好了，這樣人潮不會太擁擠大家也比較安心逛。

對了，今天也因為下雨，所以有些攤位也沒來擺攤。第一家先來很喜愛吃的人氣強滾滾梅屁股。

經過就聞到香氣了！ 店家是採號碼牌叫號，不用客人全部集中在攤位前也比較安全，客人隔著隔膜來挑選，老闆包裝好再交給客人！

先買三盒回家慢慢吃~ 甜甜的滷味香很下酒唷！

人氣真強，小米先抽號碼再去逛別的，再來買就好。

西瓜大王的西瓜汁也是小米的最愛，每次都要來杯霸王SIZE灌超爽。

魷魚大王也跑來假日市集插花XD 這家也是小米會常買的店，用烤的或炸的都很鮮味彈牙！

吳記排骨酥大家是不是很久沒吃呢？

這家大腸包小腸人氣很強！都在排隊耶，輪到小米時只剩香腸可以買了，香腸有高梁香的多汁，好吃～

東山鴨頭推推大腸.甜不辣及鴨頭！

王家的鮮肉餡餅有滿滿的多汁內餡，一個人可以嗑兩個來吃都不是問題。

之前有網友問小米＂米米嚴選＂回來了嗎? 今天真的回來耶！客人蠻多的。

其他還有小朋友的玩具及遊戲攤位，小米朋友也燜壞，給他們發洩一下精力吧！

這家老外的拉茶之前有喝過還不錯，市長也有推薦！

這家甘草芭樂很有名，今天5點來就賣完收攤了。

夜市牛排一定要有的，不過就通通帶回家吃吧。

15元炸雞翅也是小米每次必點的。

慈雲夜市常吃的鳥蛋也有來這裡擺攤唷！

今天下雨的關系，有些攤販就沒來開了，希望明天不要下雨讓大家好好的賺生活費吧！

好朋友雞蛋糕還不錯吃！

回到家用氣炸鍋加熱口感會比較好～

雙胞胎帶嚼勁的麵香也還不錯。

最後有看到花市同時營業，需要買花花草草的朋友也可以來這裡逛逛囉！

新竹假日花市市集

營業時間：週六日13:00-6:30

地點：新竹市體育場外圍（食品路靠近光復路）

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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市集 牛排 滷味 蛋糕 必點 新竹美食

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