超萌樹懶、羊駝伴你踏青！新竹「綠世界生態農場」6大園區自在放電，還有雨林空中步道

綠世界生態農場位於新竹北埔，不僅交通方便，且園區面積廣闊，可以近距離欣賞到各種動植物，很適合周末一家人來這邊走走逛逛，親近生態。

交通

若搭乘大眾運輸工具，可於高鐵新竹站或台鐵竹北站搭乘台灣好行5700獅山線，到綠世界生態農場站下車後，再直接打電話給綠世界，會有專人開接駁車來載你去大門口，但要注意台灣好行每小時只有一班車，記得先規劃好時間，時刻表可參考此處。若自行開車的話，從竹林交流道(往竹東方向)到台三線(中豐路往北埔)，於台三線79K處左轉即可抵達。

注意事項

綠世界的門票共分為全票、半票和愛心票三種票別，若想了解詳細票價資訊可參考官網。私人寵物雖然不可以帶進園中，但可以將毛小孩安置在入園處的寵物客棧。因為園區廣且大部分為坡地道路，建議可穿著好活動的鞋子與衣服，並準備防蚊用品。鳥園及天鵝湖因為面積較大，可以帶著望遠鏡，以便更清楚觀察動物們的活動。

圖/IG@monika115419

園區介紹

綠世界生態農場共有六大主題園區，包括鳥園、蝴蝶園等，另外還有最受小朋友歡迎的「草泥馬の家」和鸚鵡劇場，以及仙人掌公園、雨林空中步道等觀賞景點。而至於園區活動的部分，每天都有羊駝散步遊行可以觀賞互動，而假日期間小朋友還能到可愛動物區體驗餵食。接下來就為大家介紹幾個綠世界生態農場的人氣景點吧。

圖/IG@ying_boo

生物多樣性探索區

綠世界裡最受歡迎的園區就屬這裡莫屬了。每天的羊駝遊行就是在這邊的草地上，遊客不僅可以看到羊駝們散步的俏皮模樣，還能直接與可愛的草尼馬進行合照。

圖/IG@hanna_komm

而在生物探索館中，可以看到到處亂走的鵜鶘與吊掛在樹枝上的樹懶。看完各種稀奇動物後，再到熱帶雨林空中步道散散步，欣賞雨林特殊的生態樣貌。

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大探奇主題公園

綠世界生態農場裡的大探奇主題公園內共有十個動植物展示區，包含種滿各式各樣奇特仙人掌的仙人掌公園，還有蘊藏豐富生物種類的亞馬遜雨林區，鬛蜥、豪豬等動物都可以在這邊看到。

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小朋友最愛的可愛動物區也在大探奇公園內，能近距離地認識山羌、野兔、孔雀的各種小動物。一旁的珍奇動物區還有超萌的土撥鼠和白狐，讓人看了都捨不得離開了呢。

圖/IG@phoebe_girl.kid

其他園區

其他園區包括水生植物公園裡的落羽松木棧步道，在秋冬樹葉變色期間來訪，可以看到滿紅的浪漫樹林。而鳥類生態公園裡的巨嘴鳥和天鵝湖旁的黑肚綿羊以及金剛鸚鵡也很值得一看。

圖/IG@weining_fly

美食餐廳

綠世界農場內共有四個餐廳，包括提供燒臘、冰火菠蘿油等各式港式餐點的唐朝美食天地，還有可以吃到碳烤料理和牛排的暴龍 T-Rex 炭烤牛排館。若想要吃點輕食，就到雨林咖啡館邊喝咖啡邊欣賞周圍的生態美景。

位於鳥類生態公園旁的客家百年古厝餐廳，是傳統客家三合院建築改裝而成的客家餐廳，在這邊品嘗歷史的風味也很不錯！

圖/IG@hanada_shonen_shi

綠世界生態農場

景點位置｜新竹縣北埔鄉隘子7鄰20號

開放時間｜8:30-17:30

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