快訊

高雄女子遭路燈奪命 陳其邁：以最快速度協助申請國賠

不吃早餐增心血管疾病風險？早餐是最重要一餐嗎？

超萌樹懶、羊駝伴你踏青！新竹「綠世界生態農場」6大園區自在放電，還有雨林空中步道

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@xiao_3_13；IG@hanna_komm；IG@phoebe_girl.kid
圖/IG@xiao_3_13；IG@hanna_komm；IG@phoebe_girl.kid

綠世界生態農場位於新竹北埔，不僅交通方便，且園區面積廣闊，可以近距離欣賞到各種動植物，很適合周末一家人來這邊走走逛逛，親近生態。

交通

若搭乘大眾運輸工具，可於高鐵新竹站或台鐵竹北站搭乘台灣好行5700獅山線，到綠世界生態農場站下車後，再直接打電話給綠世界，會有專人開接駁車來載你去大門口，但要注意台灣好行每小時只有一班車，記得先規劃好時間，時刻表可參考此處。若自行開車的話，從竹林交流道(往竹東方向)到台三線(中豐路往北埔)，於台三線79K處左轉即可抵達。

注意事項

綠世界的門票共分為全票、半票和愛心票三種票別，若想了解詳細票價資訊可參考官網。私人寵物雖然不可以帶進園中，但可以將毛小孩安置在入園處的寵物客棧。因為園區廣且大部分為坡地道路，建議可穿著好活動的鞋子與衣服，並準備防蚊用品。鳥園及天鵝湖因為面積較大，可以帶著望遠鏡，以便更清楚觀察動物們的活動。

圖/IG@monika115419
圖/IG@monika115419

園區介紹

綠世界生態農場共有六大主題園區，包括鳥園、蝴蝶園等，另外還有最受小朋友歡迎的「草泥馬の家」和鸚鵡劇場，以及仙人掌公園、雨林空中步道等觀賞景點。而至於園區活動的部分，每天都有羊駝散步遊行可以觀賞互動，而假日期間小朋友還能到可愛動物區體驗餵食。接下來就為大家介紹幾個綠世界生態農場的人氣景點吧。

圖/IG@ying_boo
圖/IG@ying_boo

生物多樣性探索區

綠世界裡最受歡迎的園區就屬這裡莫屬了。每天的羊駝遊行就是在這邊的草地上，遊客不僅可以看到羊駝們散步的俏皮模樣，還能直接與可愛的草尼馬進行合照。

圖/IG@hanna_komm
圖/IG@hanna_komm

而在生物探索館中，可以看到到處亂走的鵜鶘與吊掛在樹枝上的樹懶。看完各種稀奇動物後，再到熱帶雨林空中步道散散步，欣賞雨林特殊的生態樣貌。

圖/IG@xiao_3_13
圖/IG@xiao_3_13

大探奇主題公園

綠世界生態農場裡的大探奇主題公園內共有十個動植物展示區，包含種滿各式各樣奇特仙人掌的仙人掌公園，還有蘊藏豐富生物種類的亞馬遜雨林區，鬛蜥、豪豬等動物都可以在這邊看到。

圖/IG@rabbit_226
圖/IG@rabbit_226

小朋友最愛的可愛動物區也在大探奇公園內，能近距離地認識山羌、野兔、孔雀的各種小動物。一旁的珍奇動物區還有超萌的土撥鼠和白狐，讓人看了都捨不得離開了呢。

圖/IG@phoebe_girl.kid
圖/IG@phoebe_girl.kid

其他園區

其他園區包括水生植物公園裡的落羽松木棧步道，在秋冬樹葉變色期間來訪，可以看到滿紅的浪漫樹林。而鳥類生態公園裡的巨嘴鳥和天鵝湖旁的黑肚綿羊以及金剛鸚鵡也很值得一看。

圖/IG@weining_fly
圖/IG@weining_fly

美食餐廳

綠世界農場內共有四個餐廳，包括提供燒臘、冰火菠蘿油等各式港式餐點的唐朝美食天地，還有可以吃到碳烤料理和牛排的暴龍 T-Rex 炭烤牛排館。若想要吃點輕食，就到雨林咖啡館邊喝咖啡邊欣賞周圍的生態美景。

位於鳥類生態公園旁的客家百年古厝餐廳，是傳統客家三合院建築改裝而成的客家餐廳，在這邊品嘗歷史的風味也很不錯！

圖/IG@hanada_shonen_shi
圖/IG@hanada_shonen_shi

綠世界生態農場

景點位置｜新竹縣北埔鄉隘子7鄰20號

開放時間｜8:30-17:30

延伸閱讀>>最棒的輕旅行，來新竹內灣絕對不可錯過的七大景點

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 步道 客家

延伸閱讀

防疫降級故宮南院餐廳開放內用 觀眾：好棒

高雄橋頭科環評初審過關 年產值上看1,800億元

警戒調降二級 新竹美術館、241藝術空間辦城市聯展

兒童新樂園「有條件開放」 今下午可網路預約

相關新聞

超萌樹懶、羊駝伴你踏青！新竹「綠世界生態農場」6大園區自在放電，還有雨林空中步道

綠世界生態農場位於新竹北埔，不僅交通方便，且園區面積廣闊，可以近距離欣賞到各種動植物，很適合周末一家人來這邊走走逛逛，親近生態。

在地排隊銅板美食！ 桃園高CP值「福興包子饅頭」 古法老麵發酵 甜香有嚼勁

udn走跳美食／Mika 雖然這一家福興（福記）包子饅頭已經太有名了，就是在地排隊名店，但我還是想分享給更多人知道！我對老麵發酵的包子饅頭很有愛，咬起來有嚼勁還帶著香甜，內餡更是豐盛飽滿，而這一

桃園青埔「Xpark水族館」開園！周邊一日行程列好給你，逛街、IKEA鯊魚先收藏

跟著 站在這裡 於 2020-08-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 拾午gatherdelicious 、Xpark、Xpark。 很喜歡水族館的我，在得知 XPARK 要開幕後就非常期待，它不僅來自日本橫濱八景島樂園團隊，也是目前台灣最大的水族館，怎麼能錯過呢？於是找了一個平日，約了不用上班的老友一同前往，先吃個早午餐，逛水族館，再連結週邊完善的購物娛樂... 完全可以很滿的一日遊！ 雖然是和老同學出遊，不過這樣的安排倒是相當適合情侶約會呢！有想找約會行程的人要不要立馬收藏起來呢～～（笑）

桃園「巨無霸拼盤壽司」萬人激推！「大叔壽司」最低一顆免8元，線上訂購8種拼盤任選

壽司是台灣人非常喜愛的日式料理之一，各家壽司品牌在全台滿地開花，也常常因應節慶或是台灣人喜好推出特色的壽司料理，造成許多排隊人潮。這回UDN小編要推薦位於桃園中壢區的「巨無霸」份量的人氣壽司店「大叔壽司」，每每開放訂購就火速搶購一空，號稱擁有「秒殺」的人氣，一起來瞧瞧吧！

疫後放風！精選7間苗栗「豪華露營地」　還有全台首創帳篷湯屋

豪華露營是戶外旅遊最熱門的選項之一！不僅可以遠離城市的喧囂、避開人潮群聚機會，也能更親近大自然，專注於人跟人之的相處。全台的豪華露營區當中，苗栗可號稱是露營最大市場，不論是一般的紮營場地、帳篷豪華露營或是露營車，不同的露營方式應有盡有，今天ReadyGo精選了7間苗栗的豪華露營地，出發前不妨來看看哪一個最對你的胃吧！

每顆都比50元硬幣大！ 竹北也有超大顆雞佛披薩，千葉火鍋「日式&泰式雞佛起司披薩」開箱

千葉火鍋竹北店在竹北的自強南路的喜來登飯店對面，疫情期間除了生食或熟食火鍋外帶外，還有推出披薩外帶，提醒大家披薩外帶只有限竹北店，新竹店是沒有的啊（詢問店員），以上我們的心得分享，雞佛起司披薩口味上其實還不錯（對有在吃雞佛的朋友來說），如果想要嚐鮮的朋友不妨可以試看看，提醒披薩皮再烤脆一點再吃會比較好唷～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。