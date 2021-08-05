夏天吃最對味！桃園寶山黃昏市場「越南美食館」平價　烤肉米線激推

每到夏天 我不愛去海邊，但我一定會吃越南料理！那爽口夠味 酸甜帶點辣的口感就適合夏天吃。這一家位於寶山黃昏市場旁，外表看起來就是鐵皮屋，樸實低調但口味很受在地人歡迎，google評價一直都很高喔。

位置：

寶山黃昏市場旁，寶山街315號。這裡不好停車，可能要停到隔壁街吧。

門口有圖文菜單可以參考，而且照片拍的很不錯喔，選擇障礙的話可以參考這裡。

越南料理的裝潢配色都蠻奇妙的。

很多越南料理小吃的衛生都有點…但這一間的廚房看起來還蠻乾淨的。老闆真的就是越南人，口味上不會走鐘到哪去。

回香越式美食館｜MENU

越式涼拌木瓜 NT$.60元

看起來就很清爽，醬料也是中規中矩，還不錯。

烤肉米線 NT$.90元

這是網友最推薦必點的，還可以選辣度喔！一份90元這麼大碗，感覺超值，尤其烤肉的部分看起來很吸引人。

淋上特製醬汁，清爽微酸甜帶點辣，搭配生菜、烤肉還有滑溜清涼爽口的麵線一起吃，很夏天 真的！不愧是網友推薦必點的。

紅燒牛肉飯 NT$.110元

其實口味不錯但份量跟整體就中規中矩，沒有特色可言。

烤肉麵包 NT$.80元

越南麵包一直是我最愛，尤其是包烤肉的麵包！加上醃蘿蔔、蔬菜等..份量、口味各方面雖然不是最厲害的，但至少也在水準內。

煉乳法國麵包 NT$.40元

當天得到一致好評的就是這個甜點！其實就是法國麵包塗上厚厚煉乳，烤過後那香甜滋味擄獲我們的胃。尤其法國麵包烤的外酥內軟香帶點Q，加上煉乳甜香真是太誘人了。

開源社香雞排

順便推薦一下隔壁的開源社香雞排，因為生意太好所以忍不住買一塊來吃吃看，加上香雞排特價45元，這太吸引人了，不吃怎麼可以！

這一家也是照片取勝，有在用心。

我很少買開源社，這是第一次吃。

價格還蠻實在的，不貴。

香雞排是刷醬的，甜鹹帶點辣還有胡椒的鹹香，炸的外酥香內軟嫩，加上特製醬料的加持，真的還蠻好吃的！是我會願意回訪的雞排。

回香越南美食館

地址：桃園市桃園區寶山街315號

電話：0921-086781

時間：09:00–21:00（每週三公休）

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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