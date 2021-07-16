「厚切雞排＆深海魷魚」比臉大！苗栗頭份嵐町雞排　現點現炸最美味　

聲明：本文拍照時間是在疫情爆發前，感恩。

沒想到在新竹人氣強強滾的嵐町雞排也來到頭份的尚順廣場插旗囉！他們豪邁的超厚切大雞排還現炸深海大魷魚都是他們的招牌商品。

老闆很強調雞排及雞塊是使用冷藏雞肉，雞排咬下去的口感是軟嫩多汁，特別的是脆皮雞排的脆皮部分是鹹香中帶上一些奶油香還挺特別的。深海魷魚可是新鮮又彈牙唷，苗栗頭份的朋友們就跟小米一起去看看吧，Go~

疫情期間小米爭取給苗栗頭份的朋友優惠如下：

老闆加碼即日起到7/31/2021（限苗栗頭份店）

1.有消費粉絲團按讚及打卡送花枝丸。

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嵐町雞排（頭份）位置與環境介紹

嵐町雞排頭份店，位於尚順廣場前中央路，UBike站點的旁邊，大家在逛尚順廣場的時候累了，就可以來這邊點個雞排在路邊的椅子吃起來，或者是帶進去美食街配著飲料來吃也挺不錯的喔！

嵐町雞排（頭份店）菜單目錄搶先看

我們直接來看看他們的菜單吧，他們的招牌當然就是厚切雞排囉！此外小米絕對要推薦一下他們的深海魷魚，如果要帶回家的話，可以點家庭號炸雞桶快樂分享餐$389有炸雞*2+雞塊*3+雞翅*3*黃金脆薯+甜不辣+可樂1250ml。

最近他們還有新產品推出喔，有薯餅$35，甘梅地瓜$50，甜心地瓜球$35，麥克雞塊$40，這些新上市的新品都是小朋友喜歡的唷！

其實他們還有不同的套餐組合，大家可以選自己喜歡的類型參考喔！

嵐町雞排(頭份店)餐點心得分享

特別一提，老闆強調他們是用冷藏的雞肉，而且經過他們特調醬料去醃製入味，堅持現點現炸，這樣才能吃到軟嫩多汁的厚切雞排唷！也請大家耐心等候～

真的是超大支的新鮮魷魚！特別的是他們自行處理，不是買裹好粉的批發貨，所以比較有保留鮮味的彈牙～

超大隻的新鮮炸深海魷魚(110元) ，而且是現點現炸的大魷魚，光看這一整支就覺得非常非常的霸氣！來開動吧，大家看看這個酥炸魷魚是不是很誇張的大隻，已經不是比小彤的臉大上很多。

建議大家可以不切完整一隻來吃！ 更能保住魷魚的鮮甜多汁。

特別一提，他們的皮炸起來還蠻酥脆滴，而且還帶上一些些奶油香挺特別～魷魚的口感真的沒話說，新鮮彈牙咬下去就知道了唷，點一隻兩個人分享剛剛好。

這種新鮮的魷魚，與半炸過魷魚圈是有很大明顯的差異，主要可以吃到完整魷魚的不同部位的口感與鮮甜味，這也是小米特別喜歡的完整性。

厚切爆汁大雞排 (70元)，他們的厚切雞排就是浮誇的不得了，老闆強調這是冷藏雞肉，經過獨特的祕方醃製，裹上特製的炸粉，呈現出完美的嵐町厚切大雞排。

雞排的厚度，比小彤的兩隻手指還要厚唷，是不是挺浮誇的。

雞排的面積已經大到幾乎可以遮住小米的臉囉。

從橫切面的角度真的可以看到雞排非常的厚，熱熱的吃厚厚的雞胸肉一樣還是多汁軟嫩且不會柴！

小米還是一樣建議大家要把握熱熱的時候來吃，口感才是最棒的唷！再加上他們屬於脆皮型的雞排，鹹香的外皮再點微微的奶香味，這雞排當一份下午茶真是滿滿的飽足感呀，喜歡吃後切雞排的朋友們一定要推薦給你們唷

再來如果人多的話可以點點他們的分享餐唷他們的炸雞桶份量也不少哦。

老闆再次向小米強調，肉品都是冷藏肉，且都是現點現炸，常吃炸雞的老饕肯定知道，冷藏肉與冷凍肉的差別，現點現炸與半炸品的差別，就連小米也願意花點時間來等待，雖然要稍微等待，但是實在非常值得，口感美味有很明顯差異。

卡啦雞腿的皮非常的特別，吃起來外皮有一種特殊香料的香氣，一口咬下去有雞汁爆出，軟嫩的雞肉搭配著酥脆的雞腿皮，再搭配可樂飲料一起來吃，根本是美式炸雞的好享受。

你們看小米超級喜歡他們的雞腿排，真的是小米推薦這款，雞皮炸起來酥酥脆脆的，雞腿排則有豐富的肉汁，超級吸引人的！最愛這種卡啦雞尤其是雞腿排的部位，肉質有雞腿特色的暖嫩，肉汁比棒棒腿的肉質更多汁。

雞翅是老饕最懂的部位～

這盤炸物盤，品項有黃金脆薯$50，甘梅地瓜$50，甜心地瓜球$35，麥克雞塊$40，雞腿捲$45，鹽酥雞$55。是不是很邪惡呀！

甘梅地瓜 $50 整顆地瓜切條去炸，建議搭配甘梅粉，吃得到地瓜的美味，同時又有著地瓜獨特的軟綿甜味的口感，加上甘梅粉的酸甜滋味，真是不油膩又提味。

雞腿捲 $45 咬下去可是會爆汁的美味喔，小米提醒大家，記得剛上手要記得吹一下，才不會被燙到喔

甜心地瓜球 $35 有包餡的唷！ 裡面有著甜甜的芋泥，外表軟軟酥酥的，肯定是小朋友的最愛。

鹽酥雞 $55

麥克雞塊 $40 雞肉不柴，嫩嫩的口感，以及外表脆皮的滋味，當成小點心吃，非常的不錯喔。

以上就是小米心得分享，嵐町雞排老闆堅持的冷藏雞肉厚切，軟嫩多汁，帶點甜味奶香的脆皮，另外還有堅持現炸的新鮮魷魚，吃原味帶脆皮有著彈牙口感與甜味的風味，這是必點的炸品喔。而且多了一些新品項都是小朋友喜愛的炸物唷，喜歡的朋友可以加點唷！

嵐町雞排-頭份店

地址：苗栗縣頭份市東庒里中央路97號

電話：0903336621 / 0989153949

營業時間：13:00-23:30(外送滿千送百)

外送量大請前一天聯絡。

粉絲團：嵐町雞排-頭份店

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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