小資嗜辣控最愛！新竹正宗「重慶酸辣粉」百元有找 夏天吃酸超醒胃
udn走跳美食／踢小米
<<提醒本文拍攝日期為疫情前，所以店家有內用，現況是只能外帶或平台外送>>
清華宵夜街上這家正宗重慶酸辣粉。拉麵可是一家人氣小店，酸辣度可以由客人來調整，夏天吃酸V一點很醒胃，冬天可以吃火辣辣一點暖暖胃，百元的價格也不貴可以吃蠻飽的，難怪這麼受歡迎！
疫情期間大家不妨可以外帶回家嚐看看，就跟著小米一起去看吧～
正宗重慶酸辣粉。拉麵位置及停車方式
正宗重慶酸辣粉。拉麵在建功一路上，就在迷客夏的旁邊，現在要開車來外帶的朋友可以停在對面的收費停車場，請勿併排停車，會影響周邊交通。
正宗重慶酸辣粉。拉麵環境介紹
這是我們今年5月疫情發生前去吃的，店內空間不大，不過大家吃完就閃，所以也不會等太久囉～
PS. 疫情進級三級後店家不開放內用，只能外帶或用APP外送平店。
正宗重慶酸辣粉。拉麵菜單目錄搶先看
餐點從55元~100元，是學生或小資族最愛的餐點，預算多可以吃好一點，月底比較吃緊可以吃省一點也能有飽足感
點餐方式可以選牛肉或豬肉後，之後再選主食、酸度及辣度，可以多來幾次來試看看不同組合，這也讓人比較有新鮮感
正宗重慶酸辣粉。拉麵用餐心得分享
<<提醒本文拍攝日期為5月疫情發生前，所以店家有內用，現況是只能外帶或平台外送>>
這次的用餐小米嚐了不同的酸辣度及主食，來為大家分享一下心得，為了大家…..熱量就來吧～
綜合牛肉 100元(大腸+鴨血)，選＂乾＂、＂中酸”、＂中辣”、＂紅薯粉”，百元的份量來說還挺多的，此外還有豆皮、硬花生、香菜及青蔥等來提味。
選乾其實是加入的清湯比較少，還是有主要的醬汁拌著吃，所以口味上會比較重，中酸來說是明顯的酸V感，對怕酸的小米來說是可以接受的酸度，可能也是跟中辣有一個平衡感。
中辣來說已經挺辣了，以常吃辣的小米來說應該可以挑戰大辣。此外是帶點微微麻的感覺也是比較適合台灣人的口感。
當然這種酸辣醬汁跟大腸鴨血及牛肉都是好朋友的組合。大腸有滷嫩嫩的，配麵配飯都很讚~ 鴨血的份量也不少，是屬於比較滑嫩的口感，不過醬汁的入味差一點點……..
牛肉嫩嫩的不會柴，吸著酸辣汁不膩又醒胃呀！
豆皮吸著酸辣汁會辣的很過癮唷～
紅薯粉有點像粗粗的冬粉，但是偏很有嚼勁的口感，覺得適合中酸或以上的酸度來吃應該都是適合的選擇！
綜合豬肉（大腸+鴨血） 95元，選＂湯＂、＂小酸”、＂大辣”、＂拉麵”，選湯當然湯會多一些，不過口味上不會太重，這就是看個人喜好啦。
小酸個人覺得會比較吃不到酸辣混合口感，適合完全不吃酸但又想小試一下的朋友，大辣的程度也真的有夠辣XD 很會吃辣的朋友再來選了！
豬肉片嫩嫩的也不錯，吸著辣汁來吃風味也比較棒！
拉麵是帶點嚼勁的口感還不錯。
綜合牛肉 100元（大腸+鴨血），選＂湯＂、＂微酸”、＂微辣”、＂白飯”，微辣對小米來說真的不夠辣，不過對不太敢吃辣的朋友來可以嚐看看了~
口水雞80元，算是冷盤小菜，麻辣醬淋上去搭著吃會比較夠味，而且辣度也挺辣的～
紅油炒手55元，這個是可以選辣度，配個小辣個人覺得嘟嘟好，可以跟家人一起分吃。
正宗重慶酸辣粉。拉麵清大店
地址：新竹市東區建功一路30號
電話：0965 357 668
營業時間：11:00-14:00 16:30~21:00(公休日請參考粉絲團)
粉絲團：正宗重慶酸辣粉。拉麵清大店
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言