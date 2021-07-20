小資嗜辣控最愛！新竹正宗「重慶酸辣粉」百元有找　夏天吃酸超醒胃

<<提醒本文拍攝日期為疫情前，所以店家有內用，現況是只能外帶或平台外送>>

清華宵夜街上這家正宗重慶酸辣粉。拉麵可是一家人氣小店，酸辣度可以由客人來調整，夏天吃酸V一點很醒胃，冬天可以吃火辣辣一點暖暖胃，百元的價格也不貴可以吃蠻飽的，難怪這麼受歡迎！

疫情期間大家不妨可以外帶回家嚐看看，就跟著小米一起去看吧～

正宗重慶酸辣粉。拉麵位置及停車方式

正宗重慶酸辣粉。拉麵在建功一路上，就在迷客夏的旁邊，現在要開車來外帶的朋友可以停在對面的收費停車場，請勿併排停車，會影響周邊交通。

正宗重慶酸辣粉。拉麵環境介紹

這是我們今年5月疫情發生前去吃的，店內空間不大，不過大家吃完就閃，所以也不會等太久囉～

PS. 疫情進級三級後店家不開放內用，只能外帶或用APP外送平店。

正宗重慶酸辣粉。拉麵菜單目錄搶先看

餐點從55元~100元，是學生或小資族最愛的餐點，預算多可以吃好一點，月底比較吃緊可以吃省一點也能有飽足感

點餐方式可以選牛肉或豬肉後，之後再選主食、酸度及辣度，可以多來幾次來試看看不同組合，這也讓人比較有新鮮感

正宗重慶酸辣粉。拉麵用餐心得分享

<<提醒本文拍攝日期為5月疫情發生前，所以店家有內用，現況是只能外帶或平台外送>>

這次的用餐小米嚐了不同的酸辣度及主食，來為大家分享一下心得，為了大家…..熱量就來吧～

綜合牛肉 100元(大腸+鴨血)，選＂乾＂、＂中酸”、＂中辣”、＂紅薯粉”，百元的份量來說還挺多的，此外還有豆皮、硬花生、香菜及青蔥等來提味。

選乾其實是加入的清湯比較少，還是有主要的醬汁拌著吃，所以口味上會比較重，中酸來說是明顯的酸V感，對怕酸的小米來說是可以接受的酸度，可能也是跟中辣有一個平衡感。

中辣來說已經挺辣了，以常吃辣的小米來說應該可以挑戰大辣。此外是帶點微微麻的感覺也是比較適合台灣人的口感。

當然這種酸辣醬汁跟大腸鴨血及牛肉都是好朋友的組合。大腸有滷嫩嫩的，配麵配飯都很讚~ 鴨血的份量也不少，是屬於比較滑嫩的口感，不過醬汁的入味差一點點……..

牛肉嫩嫩的不會柴，吸著酸辣汁不膩又醒胃呀！

豆皮吸著酸辣汁會辣的很過癮唷～

紅薯粉有點像粗粗的冬粉，但是偏很有嚼勁的口感，覺得適合中酸或以上的酸度來吃應該都是適合的選擇！

綜合豬肉（大腸+鴨血） 95元，選＂湯＂、＂小酸”、＂大辣”、＂拉麵”，選湯當然湯會多一些，不過口味上不會太重，這就是看個人喜好啦。

小酸個人覺得會比較吃不到酸辣混合口感，適合完全不吃酸但又想小試一下的朋友，大辣的程度也真的有夠辣XD 很會吃辣的朋友再來選了！

豬肉片嫩嫩的也不錯，吸著辣汁來吃風味也比較棒！

拉麵是帶點嚼勁的口感還不錯。

綜合牛肉 100元（大腸+鴨血），選＂湯＂、＂微酸”、＂微辣”、＂白飯”，微辣對小米來說真的不夠辣，不過對不太敢吃辣的朋友來可以嚐看看了~

口水雞80元，算是冷盤小菜，麻辣醬淋上去搭著吃會比較夠味，而且辣度也挺辣的～

紅油炒手55元，這個是可以選辣度，配個小辣個人覺得嘟嘟好，可以跟家人一起分吃。

正宗重慶酸辣粉。拉麵清大店

地址：新竹市東區建功一路30號

電話：0965 357 668

營業時間：11:00-14:00 16:30~21:00(公休日請參考粉絲團)

粉絲團：正宗重慶酸辣粉。拉麵清大店

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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