疫後一台機車遊新竹！全台最老動物園、飛行樹屋咖啡　享受愜意下午

跟著 一顆豆子 於 2020-10-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 新竹市立動物園、台灣昆蟲館 - 新竹館、閱樂書店×飲咖啡。 新竹市區輕鬆一日遊🙆 想愜意的喝杯下午茶嗎？ 想來個動物生態之旅嗎？ 你只需要一台機車 帶你遨遊新竹市區💛❤️

新竹市立動物園 | 1 小時

新竹市立動物園是目前臺灣原址現存最老的動物園，於2019/12翻修重新開幕後，就一直沒有機會到訪。 這次想來個慢步調的新竹之旅，因此特意選了個平日的休假日，希望可以避開人潮。 新竹動物園的園區佔地約2.7公頃，動物種類雖然不多，但可愛的北美浣熊、水豚等等也是很吸引我，因此這次幾乎是衝著可愛動物區而去的，加上新竹動物園的周邊本身就有許多可以走走看看的地方，包含玻璃工藝館、新竹公園、假日花市(假日限定)等等，因此幾乎是可以不用擔心，可以玩得很盡興的。

台灣昆蟲館 - 新竹館 | 40 分鐘

台灣昆蟲館這個行程完全不在原先的安排之內，而是我在動物園裡面聽到旁邊遊客的對談，提到附近就有一個台灣昆蟲館，於是決定走過去看看。 沒想到出乎意料的很不錯，裡面不僅有昆蟲，還有鱷魚、烏龜、變色龍、蜥蜴等等，許多平常都並不常見，非常適合親子同行，昆蟲館裡面也有舉辦許多體驗、導覽活動，若是對昆蟲、大自然生態有興趣的朋友們，也可以付費參與。

閱樂書店×飲咖啡 | 2 小時

結束了被動物、昆蟲觀看的行程以後，我們一行人在新竹公園周邊走走，這裡除了有玻璃工藝館旁的星巴克&圖書館，湖邊也有許多木建的小餐廳、茶館、咖啡廳。 閱樂書店×飲咖啡裡面有販售咖啡、一般非咖啡飲品、小餅乾點心等，也有提供書籍給到店民眾閱讀，此外，裡面也有販售許多文創商品、明信片等等。

廟口鴨香飯 | 40 分鐘

結束了上午的知性行程以後，我們移動到「城隍廟商圈」來覓食，新竹雖然常常被大家說是美食沙漠，但其實也是有許多美食深藏其中的。 這次回來吃以前學生時代非常喜歡的鴨香飯，人潮依舊很多，而且似乎比我學生時代漲了些許價格，不過不得不說，依舊很好吃。

淵明餅舖 | 10 分鐘

朋友難得到訪新竹，一定要買點伴手禮。如果不愛貢丸米粉，那可以考慮來淵明餅舖買「水蒸蛋糕」。 水蒸蛋糕與一般蛋糕不太相同，沒有那種甜死人的內餡跟蛋糕體，而是不會過甜較清爽的鬆軟蛋糕體配上很真實食材的內餡，身為芋泥控也一定要試看看他們家的芋泥水蒸蛋糕。 蛋糕有分大小盒，但基本上是秤重的，所以報價會有點落差，店家也有在門口擺大及小盒子給客人購買時的參考。

飛行樹屋咖啡 Treehouse Cafe | 2 小時

最後一站來到「飛行樹屋」，之前會知道這個景點是看到許多朋友在Instagram上面打卡分享，感覺是個非常好拍的咖啡廳，於是就將它排入行程裡。 外面有個樹屋供人拍照，但剛好是在科技公司的抽煙區裡，所以拍的過程中非常痛苦😭 樹屋有小樓梯可以爬上去，上面有放許多標語，例如「邊緣人沒朋友QQ」、「網美是我」、「像極了愛情」等等，蠻有趣的。 飛行樹屋咖啡廳裡面位子不多，部分位子是課桌椅，剛好搭配用小學生的作業簿當作點餐本，有種童趣感。 餐點跟飲品的名字都蠻有創意的，因此也會有點看不太出來是什麼餐點，這時候不妨直接問店員，他們都會熱情親切的介紹。 而餐點的價格算是合理，不會過高，有披薩、麵包、甜點、早午餐系列等，飲品的部分除了調酒、咖啡外，也有一般飲品、氣泡水特調、奶昔等等供選擇，這次我們點了店員推薦的甜點，剛出爐，熱熱的非常好吃。 此外，據說樹屋還有塔羅服務😆，不過那天到訪並沒有特別詢問，有興趣的朋友下次去可以問看看囉。

更多旅行日記 & 登山影片🔻 https://www.instagram.com/cherish_tino

延伸閱讀：《豆子の旅行日記》新竹動物園 ×昆蟲館 × 閱樂咖啡 × 飛行樹屋

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」