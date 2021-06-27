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關島疫苗夢一夕翻盤…邊境管制升級 旅行社退訂電話接不完

全台最高的自行車道！苗栗「九華山天空步道」還能遠眺海岸線　單車族會愛

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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位在苗栗銅鑼的九華山天空步道 是銅鑼自行車道中的其中一段 沿著九華山稜線而建 其中的觀景橋橫跨在古道之間的山谷 而有了天空步道的美稱

在前往賞杭菊的外環線道上 看見兩側滿滿的停車及架上區隔線站崗的警員 一開始還以為走錯了路呢

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前兩年都是自己單獨來 今年友人同行還不可置信的說 這杭菊~真會吸引這麼多人嗎??

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呵呵~我說，先繞去九華山自行車道觀景台等等再讓妳開開眼界….

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自行車道沿著九華山的稜線 環繞九湖台地 是全台灣最高的自行車道

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途中，看見一大片的蘆葦迎風搖曳著趕緊停了車

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不得不承認旅行的好天氣確實將捕捉的照片更添加分的效果 

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自行車道沿途有茶園風光、挑鹽古道九華山、大興善寺等著名熱門的景點 串連

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而途經的造型景觀台 在晴朗的天空下 還可遠眺  通霄、苑裡海岸線風貌

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迎著風吹拂視野遼闊美麗的景致盡收眼底

DSC06144.JPGDSC06145.JPGDSC06146.JPGDSC06147.JPG這裡還是桐花季時熱門的賞桐區呢

DSC06148.JPG潔淨的藍天耀眼的藍色如天空之橋 不經意的拐個彎是旅行的意外驚喜 ^.^不過， 沿途遮蔽處不多， 要留意防曬。

城市漫遊。 gina

步道 古道 桐花季

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