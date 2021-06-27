全台最高的自行車道！苗栗「九華山天空步道」還能遠眺海岸線 單車族會愛
位在苗栗銅鑼的九華山天空步道 是銅鑼自行車道中的其中一段 沿著九華山稜線而建 其中的觀景橋橫跨在古道之間的山谷 而有了天空步道的美稱
在前往賞杭菊的外環線道上 看見兩側滿滿的停車及架上區隔線站崗的警員 一開始還以為走錯了路呢
前兩年都是自己單獨來 今年友人同行還不可置信的說 這杭菊~真會吸引這麼多人嗎??
呵呵~我說，先繞去九華山自行車道觀景台等等再讓妳開開眼界….
自行車道沿著九華山的稜線 環繞九湖台地 是全台灣最高的自行車道
途中，看見一大片的蘆葦迎風搖曳著趕緊停了車
不得不承認旅行的好天氣確實將捕捉的照片更添加分的效果
自行車道沿途有茶園風光、挑鹽古道九華山、大興善寺等著名熱門的景點 串連
而途經的造型景觀台 在晴朗的天空下 還可遠眺 通霄、苑裡海岸線風貌
迎著風吹拂視野遼闊美麗的景致盡收眼底
這裡還是桐花季時熱門的賞桐區呢
潔淨的藍天耀眼的藍色如天空之橋 不經意的拐個彎是旅行的意外驚喜 ^.^不過， 沿途遮蔽處不多， 要留意防曬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言