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疫後北部出遊不想跑遠！ 大溪富田花園農場+推翻美食沙漠之旅　與動物們相處好療癒

Funliday / Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-01-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 富田花園農場、忠貞眷村口米干 麻辣滷味、雲南文化公園。 北部休假如不想跑太遠時，可以安排桃園一日遊，戶外踏青與動物們相處好療癒，別再說桃園是美食沙漠，飽到不要不要。

富田花園農場 | 3 小時

位於大溪的富田花園農場，採無籠半開放飼養的概念，門票$150（$50可以抵消費，換飲料或是餵食飼料）。 園區有花園區和動物區，直奔動物區，有家畜，麝香豬，驢子，山羊，馬，草泥馬。 動物們非常的親人，很難得有機會可以如此親近馬&草泥馬，員工說：剛出生3個月的小草泥馬是目前遊客的新寵兒，之間看過動物頻道介紹：草泥馬很有靈性，有療癒心理疾病的能力，跟牠們打過招呼後就坐在旁邊，草泥馬非常乖的配合拍照。

忠貞眷村口米干 麻辣滷味 | 1 小時

本來是要去國旗屋吃米干，但誤走入了眷村口米干，ㄧ吃驚為天人，麻辣滷味非常好吃，幾乎每個人都點的比山高的滷味，米干的表現也沒有讓我們說失望，看似樸實無華的湯麵，大骨湯頭香甜加上辣油讚不絕口，吃的乾乾淨淨，之後還外帶了麻辣滷味離開。

雲南文化公園 | 1 小時

全國第一座以「雲南文化｣為主題的特色公園，呈現出當地悠久的歷史，同時保存當年滇緬邊區忠貞部隊國軍遷台駐紮所帶來的生活飲食文化。 晚上時會有阿姨們帶著傳統樂器在公園裡跳傳統民俗舞蹈，非常的有異國風情。

阿含thai | 2 小時

懷念泰式🇹🇭料理，來喝杯泰式奶茶&香蕉煎餅，阿含thai是從老宅翻修而成，文青風木質裝潢搭配許多植物，讓人覺得非常的舒適自在。 由於米干吃的非常飽，只能再來填滿另一個胃（甜點） 米干&雲南文化公園&阿含呈現一個三角地帶，附近也有許多付費停車場，可以在此區域悠哉悠哉的度過午後時光。

八德興仁花園夜市 | 2 小時

號稱北台灣最大的八德興仁花園夜市，八德興仁花園夜市有其他幾個姊妹夜市，例如像是樹林興仁花園夜市還有新店安和國際觀光夜市，所以要去的遊客們不要搞錯了喔！ 八德興仁花園夜市分為兩區，A區為美食天地，B區為歡樂王國，覺得這樣的編排很貼心，可以讓遊客直接選擇。因為吃太飽了所以直達歡樂王國逛逛，看看別人怎麼去贏得娃娃（幾乎人手一隻）本人有鼻過敏完全對娃娃無感至極。 直後轉戰到公仔店扭扭蛋，好多新奇的小物，錢沒有不見，只是變成你喜歡的模樣。

延伸閱讀：🦙工讀生快出來🦙🌺大溪富田花園農場🌺

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公園 滷味 眷村

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