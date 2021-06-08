脆皮水煎包18元超大顆！新竹美食「老黃家水煎包」隱身鐵皮屋老店

老黃家水煎包從湳雅街那邊的鐵皮屋搬走後，就來到湳雅街靠近鐵道路，這天小米來外帶對面的上海鮮肉包時順便買來嚐看看。喜愛他們的朋友可以來重溫一下口味了～不過提醒大家疫情之間，去買外帶時記得要戴好口罩及消毒雙手唷！

老黃家水煎包位於湳雅街靠近鐵道路，就是上海鮮肉包的對面，開車的朋友這裡真的不好停，可能要停到鐵道路靠近金雅那邊才有停車格了……

聽說”黃”X水煎包在新竹有3家?(如有錯網友請幫小米指正），聽說是當年黃媽媽傳承下來的手藝，每一家都有他們喜愛者～這家老黃家水煎包聽朋友說已經有幾十年的歷史，也是我朋友從小吃到大的！

現包現煎就是美味的水煎包精髓所在！

這裡買水煎包是自助式，客人自己夾自己算錢，鍋爐旁邊有註明菜包或是肉包，特別提醒大家現在不管買外帶或外出，都要戴好口罩唷！

水煎包菜包或肉包統一一顆18元，此外還有賣冰或熱豆漿(15元)。

包水煎包時別忘記要加他們的醬料唷～

一顆水煎包還挺大顆的！感覺一個人吃兩顆應該很飽。

肉煎包18元

內餡的鮮肉多汁又有新鮮肉甜味 還有那個煎得酥酥的外皮再帶點嚼勁的包子皮就是一個好吃的水煎包耶

菜煎包18元

喜歡吃高麗菜的朋友就必點了！滿滿的脆甜高麗菜吃起來很過癮~還有帶點肉末讓菜包不會顯得單調呢！

老黃家水煎包

地址：新竹市北區湳雅街160號

電話：0936 999 062

營業時間：06:00–14:00(禮拜一公休)

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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