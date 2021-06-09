新竹老饕最愛！50年老店「南門臭豆腐」只要銅板價　獨家炸法皮酥水分足

50年老店南門臭豆腐是許多老新竹人的美味回憶～新竹老饕們還記得10多年前在南門醫院附近這家臭豆腐呢？後來中興百貨的宵夜街不能擺攤後就搬來這裡了！他們特別之處是臭豆腐用二階不同溫度去油炸，可以保持水份又有酥酥的口感，是老饕才會懂的美味，另外麵食從35元起，實在好便宜呀～大家快跟小米一起去看看吧！

PS.疫情期間大家提醒大家以外帶為主，店家還有參加外送平台。

南門臭豆腐位置及停車方式

南門臭豆腐在和平路跟成功路的交叉口，附近有許多的收費的停車格，停車上挺方便的～

南門臭豆腐環境介紹

南門臭豆腐搬回是一個老房子，小店的環境空間不多，不習慣的朋友建議外帶回家吃囉～

他們的臭豆腐是用兩鍋來炸，第一鍋低溫，第二鍋高溫，可以鎖住水份又可以炸酥酥呢！

南門臭豆腐菜單目錄搶先看

臭豆腐一份50元有五顆蠻便宜的說，此外乾意麵35元起不用一個銅板呢！另外推推他們的餛飩麵(乾)只要50元份量還不少～

南門臭豆腐用餐心得分享

他們有兩種辣椒，皆用朝天椒加辣油或醬油不同口味讓客人選擇，愛吃辣的朋友肯定要用辣油朝天椒來配臭豆腐，實在辣的很過癮。

輕鬆簡單來個小吃全席平價又滿足。

臭豆腐 (50元)

有五片臭豆腐算蠻便宜的，還有那個自製泡菜給的不手軟！因為小米喜歡吃酥一點的臭豆腐，所以跟老闆說要炸酥一點，所以非常的金黃色。

先來嚐嚐他們的自製泡菜，是屬於台式有酸甜爽脆的口感，而且還帶上微微冰梅的甜味呢，是屬於好吃又解油膩的泡菜。

小米愛吃辣當然塞上滿滿的生辣椒一口吃！

小米有說要酥一點，所以一半非常的酥，一半是有軟嫩又臭的臭豆腐口感，加上蒜泥汁就是這種美味的台灣小吃讓人回味！

這是正常版，可以吃到一口咬下去有”汁”感外酥內軟的口感，再夾點泡菜來吃就完美了！

骨仔肉湯(40元)

再加兩顆摃丸(一顆十元)，骨仔肉給的量也很多，而且嫩嫩的口感也很棒，湯頭是帶點油蔥酥的客家風味。

摃丸有彈牙的口感也不錯唷！

餛飩乾意麵（50元)

不只有餛飩還有滷肉淋在意麵上，50元的價格很超值！

餛飩的內餡調味蠻不錯吃的，再加滷汁來配麵嘟嘟好。

意麵是比較帶嚼勁的口感～

最後他們也有賣”眼睛＂，有習慣吃這種的朋友可以點乾骨仔肉時說要眼睛（每天限量)，不過沒吃過的朋友就要自行考慮，雖然眼睛邊邊的肉比較Q，不過豬味比較濃，不習慣的朋友就不要輕易嚐試唷！

這天(疫情前)還有遇到好友小愛也是很喜歡這家老店呢！期待疫情過後再聚了~

南門臭豆腐

地址：新竹市北區成功路169號

電話：0922 871 236

營業時間：15:00-22:00（禮拜一公休）

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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