新竹隱藏版老宅餐廳！優質輕食甜點、咖啡美食「Hidden Off」 讓人充滿幸福感

魚妹終於帶寶寶出門用餐啦！拜伊森媽的推薦，這回我又吃到了一頓讓人充滿幸福感的用餐體驗啊！為何用幸福感來形容呢？因為Hidden Off不僅充滿懷舊氛圍，更重要的是它們家的餐食非常好吃，一點都不雷，魚妹私心給予4.5顆星的評價啊！提醒吃貨們這間餐廳不提供訂位服務，想要來場老宅的用餐時光，請務必提早登記入店啊！

對了對了，Hidden Off位於新竹大遠百旁（新竹熱門咖啡店的一級戰區，也在李克承博士故居旁而已啊！）貼心提醒：如果是開車前往的人，車子可停大遠百旁的明志書院較方便，如果是中午過後較難有停車位，請留意！遠一點的停車也許可考慮步行約10分鐘的城隍廟附近。

這回我們有3個大人3個小孩，其中2位還是不到一歲的嬰兒；這需要大包小包的組合，感謝店家把我們安排在1樓畫室包廂。

我們這次點了蒜油蝦佐溫泉蛋洋芋泥、青醬乳酪燉雞附溫泉蛋、蛋莎拉三明治、烤一層黑糖牛奶，以上餐點總費用約新台幣800多元（每人低消一杯飲品限制）。以上的每一道餐時都很有溫度、特色與美味，由於餐點為現點現作，等待的時間會稍微長一些，只要是好吃的食物，相信對吃貨來說是可以等待滴：）

蒜油蝦佐溫泉蛋洋芋泥，這道餐食深得我心啊！Hidden Off這家店的其中一個特色是它們家的自製手作麵包，撕下一口手作的麵包配上爽辣十足的蒜末與橄欖油的醬汁＝100分！鮮甜的鮮蝦，好吃到讓我覺得可以再叫一份XD。

但也別小看一旁的配菜蔬菜洋芋泥，用湯匙將溫熱的洋芋泥吞下肚，綿密的口感早已療癒了我。

青醬乳酪燉雞附溫泉蛋，此時此刻我腦海裡還飄出了滿口青醬味的濃郁，餐盤上的鮮蔬、菇類、櫛瓜、玉米與麵包，全部都配青醬就對了！這樣的萬惡組合對女孩來說肯定吃得完！

蛋沙拉三明治，這道料理必點！不要看他的名字，以為好像是市售的蛋皮三明治，在伊森媽的強力推薦下，我也半信半疑的點了它，上桌後發現，整份都非常有份量！而且蛋沙拉好是溫熱的，一再證明都是現點現做的！

烤一層黑糖牛奶的外觀很吸睛，魚妹在聊天過程中一下就把它喝完啦！

吃完後我也走到二樓逛逛，也發現店內座位不多，二樓空間的採光明亮，難怪深受許多文青和網美們喜愛；整體來說Hidden Off由老宅改造，店內散發濃濃懷舊氛圍，你說怎能不納入美食清單呢！這回愉悅的媽媽取經聚會，讓我這新手媽感到幸福又溫暖。

菜單請參考

Hidden Off

地址：新竹市西門街135號（鄰近新竹大遠百）

電話：03-528-1110

公休：星期三、四

營業時間：上午十點半至下午八點半

粉專：https://www.facebook.com/Hidden-Off-1843364589084833/

文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中walkingfoolish

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