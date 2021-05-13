網美必去的森林系花園餐廳！新竹金山街美食「Garden Party Restaurant」

魚妹趁著難得的空檔與好友相約新竹金山街放風，這回終於走進觀望許久的Garden Party Restaurant！天啊！這間餐廳也太漂亮了吧？完全沒有預期金山街竟然藏有這麼漂亮的餐廳，最吸引人的地方來這邊用餐完全不用擔心找不到停車位，騎車還是開車都是一大福音啊！

熟識金山街的人都知道，想要在新竹金山街停車可說是一位難求；這也是為什麼魚妹覺得Garden Party Restaurant的最大亮點就是「停車沒煩惱」。

Garden Party Restaurant外頭規劃一個戶外植物區（雖然拍照時容易與背面的馬路會形成出戲對比XD）；走進餐廳裡，我完全被整體的氛圍給吸引住了，不管是形象牆、書櫃區、吧檯、餐桌，連廁所都是經過一番精心設計。

整體來說Garden Party Restaurant是一間氣氛極佳且非常漂亮的餐廳，它的地理位置就在竹科旁，在整個金山街的美食戰區中顯得亮眼；食物好吃與否依個人喜好有所不同，能確定的是來這裡用餐能夠給讓消費者一個充滿愉悅的用餐體驗，如果今天想要和親朋好友來一場暢快聚會，我想Garden Party Restaurant會是我的首選名單之一啊！

從玲琅滿目的菜單中可以發現，Garden Party Restaurant提供的料理多樣化，包含雙人精緻料理、多人派對、義大利麵、披薩、燉飯、開胃菜、輕食沙拉、甜點、派對啤酒等，完全依照個人選擇，價格偏中高，菜單請參考。

這回魚妹與好友在Garden Party Restaurant度過愉悅的午餐，其中我的一位好友自詡小胡天蘭之稱，我們三人品嚐了牛肉辣味披薩、辣味奶香嫩雞義大利麵、松露燉飯、玫瑰葡萄柚氣泡飲、熱（冰）水果茶，這裡有收一成服務費，本次用餐費用一人約新台幣513元，這次來簡單分享這回的用餐心得吧！

魚妹印象最深刻的是外表一點都不起眼的牛肉辣味披薩，平凡無奇的薄片披薩卻有著出色的口感，吃起來也不會有過度的嗆辣感。

辣味奶香嫩雞義大利麵，好友小胡天蘭覺得義大利麵跟雞肉是分開的；這道料理的辣味到位，雞肉外皮吃起來卻有甜甜的滋味。

松露燉飯有如會在國外吃到的燉飯粒粒分明，搭配其他食材一起享用，能夠減少油膩感。

由於Garden Party Restaurant的餐食種類繁多，魚妹無法一一享用，不過可以與大家分享這間餐廳成功的擄獲女孩們的青睞啊！因為這間餐廳實在太漂亮了，餐廳內也擺放了許多書籍與擺設，來這邊用餐不管是獨自一人、雙人約會或是多人聚會，我想都挺合適。

Garden Party Restaurant

電話：03-666-1717

地址：新竹市東區金山六街六巷2號

營業時間：上午11:30-下午09:30

公休：週一

粉專：https://www.facebook.com/GardenPartyHsinchu/

文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中walkingfoolish

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」