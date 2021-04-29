去郊區就是要放空！ 火炎山、舊山線、谷關溫泉 台中+苗栗私房景點玩不膩

作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-01-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 火炎山、龍騰斷橋(魚藤坪斷橋)、舊山線八號隧道。 中部市區各大景點都去膩了嗎？快來走走郊區的私房景點哦！

第 1 天

火炎山 | 5 小時

位於苗栗三義鄉的火炎山🔥，為小百岳之一，號稱台版美國大峽谷，可惜一早太陽沒有露臉，光線不足無法完美拍出峽谷浩瀚無際的感覺。 火炎山地質鬆軟千萬不要太靠近懸崖邊，以免一失足成千古恨了。

龍騰斷橋(魚藤坪斷橋) | 1 小時

過勝興車站後約兩公里處的龍騰溪上，幾座造型俊美的擎天殘柱，就是龍騰斷橋。 地質的變動在殘柱上留下了歷史痕跡和殘缺的美。

第 2 天

舊山線八號隧道 | 1 小時

台中后里真是個秘境超多的地方，鑽進林間小道，發現舊山線八號隧道、百年后里圳磚橋，彷彿時光凍結在那一刻，就像走進宮崎駿電影神隱少女中。

中社觀光花市花海 | 2 小時

中社花海一年四季都有彩色花海，鬱金香、百合花、向日葵、鼠尾草、荷花…。業者非常用心的在經營，每次去花都開的燦爛。 中社觀光花市門票$150不可抵消費，如果選擇在此烤肉$350（吃到飽），就能直接免門票賞花，當下跟朋友考慮要不要烤肉，但一想到要花時間烤又弄的自己身上烏煙瘴氣所幸放棄，乖乖付了門票賞花趣。

菇神觀景複合式餐飲 | 2 小時

來到新社必吃的香菇料理怎麼可以放過，點了原木冬菇野雞雙人火鍋，湯頭非常的好，一開始還以為是鍋底燒焦有骨味兒，細細品嚐有著濃郁松露的香氣，但火鍋肉片有點扣分，太柴了，份量很足還有兩碗香菇肉燥飯搭配杏鮑菇小香腸，當下鍋沒吃完也就打包了。 餐廳有一整排的落地窗，陽光灑進來時彷彿置身於天堂，吃著美食欣賞外面的山景，平日的午後生意依舊非常興隆。

阿婆杏鮑菇 | 30 分鐘

雖然已經吃鍋飽到要炸肚，還是不放過任何的街邊小零食酥炸綜合菇，一份$50，阿婆的小攤在新社古堡的外牆對面，挺好找的，酥脆的外皮加上新鮮的香菇，一下子就被吃光光了😆。

旺來極品手工千層脆餅-團購美食點心 手工蛋捲 水滴蛋捲 千層蛋捲 推薦伴手禮 千層脆餅- | 1 小時

隨意google發現的網購名店就決定去看看，位於鄉間的產業路上，在門口就聞到濃濃烤蛋捲的香氣，店家非常的大方提供試吃（一桶桶放在那邊隨你享用），也有提供杯水的服務，推薦巧克力口味$270，暢銷排行第一名，因為太好吃了，之後我們還有再去回購，因為年關將近，沒想到巧克力暫時無現貨（含淚😭），還是抓了個幾桶原味$250和起士$270當作送人或是過年的小零食。

露泉渡假溫泉館 | 1 小時

露泉溫泉的前身是水舞谷關，蝦皮販賣的泡湯卷優惠很多，建議想前往的朋友可以先購買票卷，店家詢問要半開放式還是要室內的湯屋，毫不猶豫選擇半開放式，一進湯屋就聽到外面的人群聊天的聲音，有點擔心😓，之後泡湯結束後剛好經過外圍，發現視野看不到裡面的，所以下次還有機會還是會選擇露泉溫泉♨️。 谷關的溫泉水好是眾所皆知的，能夠消除疲勞&養顏美容&放鬆心情，山上空氣新鮮，難怪超多的叔叔阿姨們喜歡上谷關來爬山運動和泡湯。

谷關吊橋 | 1 小時

走過了谷關吊橋後，有許多家當地溫泉業者，明治大飯店外圍打造的跟日本街道景色一模一樣，要不是有人說中文一瞬間就像來到了日本🇯🇵。

延伸閱讀：苗栗火炎山、台中后里、新社、谷關溫泉 只去郊區就是要放空

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