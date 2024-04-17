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看表演也要享受優質住宿！一覽台北大巨蛋週邊精選飯店

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / @ReadyGo
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自從動工以來，台北大巨蛋一直是眾人的目光焦點，如今終於即將宣告完工，未來也會有數之不盡的精彩表演在此上演。凡是預計來看演唱會、舞台劇、音樂會的人，都能仔細閱讀本次的台北住宿推薦，一覽大巨蛋附近最優質的飯店。且文中從頂尖的五星級酒店到平價的商務旅館都囊括在內，想必能作為訂房前的實用參考！

台北住宿-大巨蛋周邊精選6家住宿推薦

W Hotel Taipei

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在距離台北大巨蛋不遠之處，只要一走出市政府捷運站，就會被 W Hotel 顯眼醒目的招牌吸引去目光。W Hotel 無論是客房、餐廳還是酒吧的設計都走在流行尖端，為旅客帶來一股既時尚又能好好放鬆的氛圍，相當適合在看完演唱會或各種展覽、表演之後，坐在紫艷或 Wet Bar 享受夜晚的小酌時光。

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地址：台北市信義區忠孝東路五段10號

電話：02-77038888

台北君悅酒店 Grand Hyatt Taipei

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論及信義區最老字號的國際飯店，就不可不提到台北君悅 Grand Hyatt Taipei。且屹立多年以來，至今仍以完善的設施與服務博得人心，更是國外旅客來台觀光或洽公的首選，並罕見地在市中心的精華地段擁有遼闊的露天泳池，若是天氣好的日子，與另一半或帶著小孩全家來此悠哉度過一個下午再適合不過。

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地址：台北市信義區松壽路2號

電話：02-27201234

台北寒舍艾美酒店 Le Méridien Taipei

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對於注重客房舒適度以及服務品質的人來說，如欲入住於大巨蛋附近的連鎖飯店，便相當推薦將台北寒舍艾美酒店 Le Méridien Taipei 納入名單中。這裡的房間採用富有質感又低調高雅的灰色調，寬廣的浴室則是同色系的大片大理石，搭配各部門工作人員都親切有禮的細緻服務，足以打造出令人滿意的一難忘體驗。

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地址：台北市信義區松仁路38號

電話：02-66228000

誠品行旅 Eslite Hotel

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誠品行旅可說是距離台北大巨蛋最近的住宿地點之一，此飯店延續了誠品書店的文青氣息，寬敞舒適的客房內就備有精選的書本與雜誌可供翻閱，且飯店與旗下的書店、選品店、展演廳、電影院都比鄰而居，極為適合喜愛閱讀或參觀展覽的文藝人士入住，深深沈浸在書香繚繞之中。

地址：台北市信義區菸廠路98號

電話：02-66262888

台北香城大飯店-松山店 Charming City Songshan Hotel

圖@台北香城大飯店-松山店官方網站
圖@台北香城大飯店-松山店官方網站

針對想在住宿方面節省預算的人，還能參考位於捷運松山站的台北香城大飯店。在台北市區昂貴得令人咋舌的房價當中，香城可謂是便宜實惠又有一定水準的好選擇。不僅如此，其距離藍線的後山埤站也相距不遠，可輕鬆搭乘捷運抵達大巨蛋所在的國父紀念館站，交通相當便捷。

地址：台北市松山區市民大道六段67號

電話：02-27693969

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店 Humble House Taipei, Curio Collection by Hilton

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大家可能對於希爾頓格芮精選酒店的名稱稍感陌生，實際上，這裡就是原本的台北艾麗酒店 Humble House Taipei，由於近來加入了全球知名的希爾頓酒店集團，成為旗下主打流行設計的副牌 Curio Collection，因而冠上了新的名字，也為飯店內部帶來了一股嶄新的活力，好奇的人不妨實際入住嚐鮮，體驗全台第一家 Curio，同時還能享有開窗就是台北101的絕美景色！

地址：台北市信義區松高路18號

電話：02-66318000

延伸閱讀>>台北美食｜精選6家小巨蛋周邊人氣料理，西班牙、義式、日式、中式與星馬美食樣樣有！

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台北君悅 誠品 酒店

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