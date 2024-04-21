天下第一脆！西門町排隊美食「鮮奶脆皮甜甜圈」，酥鬆柔軟不甜膩還會上癮

每次經過這家「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」總是會忍不住多看幾眼，下午經過總是在排隊啊！這次閒來無事，吃完正餐想來個甜點，又想到了這家甜甜圈，晚餐時間還是在排隊，而且很多香港人、韓國人，油鍋一次起鍋十二個，不過沒一下就被秒殺，除了原味鮮奶脆皮甜甜圈外，還有其他口味多拿滋，不過最熱門的還是原味鮮奶脆皮甜甜圈，說到鮮奶脆皮甜甜圈難免會跟晴光市場的脆皮鮮奶甜甜圈比較一下，個人覺得這家一脆比較不甜，但酥脆度略輸晴光市場脆皮鮮奶甜甜圈！

一脆鮮奶脆皮甜甜圈 營業資訊

一脆鮮奶脆皮甜甜圈總店 評分： / 4.1

地址：108台灣台北市萬華區 成都 路61號( 地圖 )

路61號( 地圖 ) 電話：0955 789 730

營業時間： 星期一: 12:00 – 22:00,星期二: 12:00 – 22:00,星期三: 12:00 – 22:00,星期四: 12:00 – 22:00,星期五: 12:00 – 22:00,星期六: 12:00 – 22:00,星期日: 12:00 – 22:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

一脆鮮奶脆皮甜甜圈 位置

查了一下原來一脆鮮奶脆皮甜甜在東區也有分店，難怪覺得很眼熟，西門總店的位置在成都路與西寧南路口，店面應該不到一坪吧，但是生意有夠好。

一脆鮮奶脆皮甜甜圈 品項

除了賣脆皮甜甜圈外，還有芋頭、紅豆、鹹蛋黃多拿滋，這次晚上去不知道是不是時間的關係，一直出鍋的只有鮮奶脆皮甜甜圈，多拿滋反倒是沒什麼人買，大部分的人都是一次包三個甜甜圈走，一個40元、三個100元，當然一次買三個啊～排那麼久！

剛炸好的甜甜圈先沾上糖粉後撒上奶粉，到手的甜甜圈都是熱呼呼的，一定要趁熱吃，口感外酥內軟，外層酥酥脆脆但是不到非常脆的地步，但是口感是好的，天下第一脆是有點誇張，不過味道跟口感是好吃的，不會太膩口或者奶香太過頭，不油膩也是優點之一！

因為前些陣子才吃過晴光市場的脆皮甜甜圈，那時候吃覺得有點太甜，相較之下一脆的味道比較合我胃口，邪惡指數差不多，都要排隊，喜歡脆皮甜甜圈的可以試試。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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