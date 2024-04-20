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香氣撲鼻忍不住想買！ 酥脆現烤的饒河夜市「安師傅冰火菠蘿」 排隊人潮不間斷

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

久久沒去饒河街夜市走走，發現最近多了好多外國遊客，而且很多攤位都在排隊，其中有一間「安師傅冰火菠蘿」，排隊的隊伍在邊邊騎樓內，走夜市裡反而會沒看到，不過經過的時候就是被黃澄澄的現烤菠蘿麵包吸引著，後來才發現居然那麼多人！都來了好像不吃一下不行耶！

安師傅冰火菠蘿 營業資訊

    安師傅冰火菠蘿

  • 評分： / 4.6

  • 地址：台北市松山區饒河街212號(地圖)

  • 電話：0972 123 151

  • 營業時間：星期一: 16:30 – 00:00,星期二: 16:30 – 00:00,星期三: 16:30 – 00:00,星期四: 16:30 – 00:00,星期五: 16:30 – 00:00,星期六: 16:30 – 00:00,星期日: 16:30 – 00:00。

  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

安師傅冰火菠蘿 位置

安師傅的位置從慈祐宮旁夜市入口最近，進來夜市一下就到，兩側都是銀樓，排隊的隊伍則是在騎樓內。店內的菠蘿麵包都是現場烤的，排隊的時候就可以看到一盤盤現烤菠蘿出爐，看起來真的蠻吸引人的，而且現在很多香港遊客，還有香港人排隊等蓋購買。

安師傅冰火菠蘿 菜單

有原味菠蘿以及經典的冰火波蘿包，就是剛出爐的菠蘿麵包中夾入厚厚一層奶油，肥死人的組合。另外還有加上冰淇淋的口味，冰淇淋口味有香草、芒果、芋頭、草莓、巧克力、香檳葡萄等六種口味，原本覺得加有口味的冰淇淋好像怪怪的，沒想到還蠻多人買耶！

安師傅冰火菠蘿 餐點

冰火菠蘿

點了冰火菠蘿，第一口的口感認真酥脆，中間是柔軟的口感，菠蘿本身是很清爽的口味，就算是加了奶油也不會覺得太膩，不過跟香港的菠蘿油相比，奶油香氣還是淡了很多，不過菠蘿麵包本身的酥脆口感是蠻出色的啦，要跟香港、澳門的比的話還是遜色一點。

安師傅冰火菠蘿

地址：台北市松山區饒河街212號

電話：0972 123 151

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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