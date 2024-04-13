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「茶山繚療」週末開聊 坪林「泡茶市」市集 搭設包種茶流水麵線超特別

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特別企劃「茶山流水席」。　圖：新北市政府文化局／提供
特別企劃「茶山流水席」。　圖：新北市政府文化局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市文化局推出的綠色療癒品牌「茶山繚療」，4/13~4/30以「Tea Way」為主題舉辦活動。本週末4/13～4/14在坪林茶業博物館開展「泡茶市」，邀請遊客走逛茶山市集，享受療癒音樂、講座及展覽，串遊坪林在地店家體驗私房活動及大自然風景，還有坪林區公所精心規劃的賞螢秘境導覽活動，可以安排一趟從早到晚的綠色療癒小旅行。

新北市政府文化局表示，坪林是廣為人知的茶鄉，近年在地茶青及茶農致力以各種永續環境的經營方式，結合文化觀光推廣地方茶山的人事物特色，為分享這座茶山的豐饒之美，今年不僅以茶元素療癒大家，更直接由在地人的親自帶領，以製茶導覽、教學手作及景點走讀等體驗行程，用感官重新品味茶文化廊帶，連結自然及人文之間的交流，持續與這片土地共生共好。

▲茶山流水麵線使用坪林在地的包種茶麵線。　圖：新北市政府文化局／提供
▲茶山流水麵線使用坪林在地的包種茶麵線。　圖：新北市政府文化局／提供

4/13～4/14登場的「泡茶市」市集活動，以「茶山流水席」、「溪邊野餐」、「理想森活、「療癒探索」及「放送茶山」五大分區，集結 Snow Peak、Tau ga mma 頭家嬤、COFE 喫茶、麒麟山告解室本家、mikiw_studio、肯園等品牌攤位，從茶食、藝術、選物到戶外露營用具等內容全方位療癒身心靈，還有 Jimmy Food Place 主廚林擠米以在地坪林包種茶製成的茶麵線，搭設竹筒流水呈現茶山流水麵線，讓大人小孩都能享受被茶山療癒的快樂。

文化局表示，2天的「泡茶市」活動，由製茶冠軍的茶青們推出限定版「泡茶席」，獨家傳授如何泡出一杯好茶，認識茶風味的多樣性、茶點與各種茶搭配的驚喜滋味，將忙碌的生活步調放慢，愜意的喝茶聊天，呼吸綠色山林的芬多精，紓解疲憊焦慮的身心。更多 2024茶山繚療「Tea Way」活動資訊可於「新北市文化局」官網及「坪林茶業博物館」臉書粉絲專頁查詢。

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