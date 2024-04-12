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浪漫紫瀑花廊！ 大安森林公園錫葉藤滿開 綿延30公尺

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目前大安森林公園的錫葉藤正值開花時節。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
目前大安森林公園的錫葉藤正值開花時節。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】緊接著杜鵑花季之後，在大安森林公園的紫花隧道目前正在盛開，不是紫藤花，而是相對少見的錫葉藤，懸垂而下的花序十分醒目，形成一片搶眼的紫色瀑布。

▲在大安森林公園五號公廁南側有一條長約30公尺的錫葉藤花廊。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲在大安森林公園五號公廁南側有一條長約30公尺的錫葉藤花廊。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

台北市政府工務局公園路燈工程管理處表示，錫葉藤別名藍花藤、紫絨花、紙葉藤、許願藤，是馬鞭草科錫葉藤屬的藤本植物，莖長可達10公尺，具多數分枝，小枝細長。花淡紫色或淡紫羅蘭色，花序長10～30公分，花開時常呈現一大片壯觀的景致，目前大安森林公園的錫葉藤正值開花時節，到公園遊玩時可以順道欣賞紫瀑。

▲宛如紫色瀑布的錫葉藤。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲宛如紫色瀑布的錫葉藤。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

由建國南路市立圖書館總館對面進入大安森林公園，往左前方走很快就可以看到大安森林公園錫葉藤花廊。這裡之前栽種的是蒜香藤及大鄧伯花，由於生長情形不良，經財團法人大安森林公園之友基金會委託台北市錫瑠環境綠化基金會將整區植栽進行更新栽植約40株錫葉藤，於2021年打造為花廊。經過3年後，今年的花況更勝去年，也成為遊客來大安森林公園的一處打卡熱點。而錫葉藤花廊南邊，有清明草之稱的綬草，也陸續出現了長長花柄，也可尋寶看看小巧玲瓏的花姿。

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大安森林公園 紫藤花 錫葉藤

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