季節限定美景！ 新北市「賞螢秘境大公開」 快規劃一趟夜間小旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市農業局推出《2024年度新北市賞螢全攻略》，攻略包含新北市54處賞螢秘境及各項賞螢遊程，每年4月至6月為螢火蟲發生期，遊客可利用攻略安排賞螢，新北市農業局網站提供下載最完整的賞螢資訊，輕鬆規劃屬於自己的賞螢之旅。

▲文山農場推出賞螢體驗。 圖：新北市政府農業局／提供

新北市農業局致力推動輔導轄內農友共同推行友善耕作，兼顧健康及生態保育，同時也有助於營造適合螢火蟲棲息和繁衍的環境。攻略集結了新北市54處賞螢秘境資訊，其中雙溪區、平溪區、坪林區、三峽區及新店區更是有多達5處以上的賞螢地點供遊客探訪，欣賞夜幕中閃閃流淌的各色螢光。

▲平林休閒農場營造友善螢火蟲棲地，推出賞螢體驗。 圖：新北市政府農業局／提供

位於新北市雙溪區的雙溪平林休閒農場是適合賞螢的好地方之一，農場堅持園區中不使用殺蟲劑與除草劑，營造友善螢火蟲棲地，今年農場結合手作體驗及「集點森林」互動小遊戲、推出賞螢套裝行程，價格為每人新台幣550元，另外也有附加導覽的純賞螢活動，每人收費只需200元（3歲以下不收費）。

此外，新北市新店區的文山農場，今年也推出包括採茶體驗、DIY課程、夜間賞螢等的收費行程，平日場享100元折扣，喜歡自由行的遊客，也可以選擇參加「純賞螢」收費行程，線上訂票只要190元（原價200元）。

▲除了套裝行程外，文山農場也有「純賞螢」收費行程。 圖：新北市政府農業局／提供

新北市農業局提醒，部分賞螢地點為免費自由參觀，如雙溪十三層親水園區、平溪老街、坪林親水公園周邊、新店屈尺濕地等，請夜間前往賞螢的遊客留意自身安全；參加由學校辦理免費導覽行程的遊客也務必聽從導覽人員指示。螢火蟲喜歡溫暖乾淨無光害的環境，因此螢火蟲季期間，賞螢遊客應留意環境衛生，並配合夜間燈火管制，也請賞螢的遊客謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則。

新北農業局表示，新北市從身體健康、生態環境、心靈健康及產業環境永續4個層次推動「農業健康市/式」，螢火蟲是典型的環境指標生物，營造螢火蟲棲地除了能同時增加整體生物多樣性，也能提供遊客散心與健行的場域，歡迎來到新北賞螢秘境，來趟季節限定賞螢小旅行。

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