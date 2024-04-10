喵星人新居落成！「猴硐貓村」迎新裝 打造貓咪生活圈

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新修繕貓公所籌備處戶外地坪。　圖：新北市政府動物保護防疫處／提供
新修繕貓公所籌備處戶外地坪。　圖：新北市政府動物保護防疫處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市瑞芳區猴硐貓村世界馳名，不僅 CNN 評選為世界六大賞貓景點，與日本貓島齊名，也是遊客一日輕旅行採點好去處，為優化貓村內猴硐貓公所籌備處軟硬體設備，近期新北市政府動保處重新整修室內外工程已完工，不僅增加夜間亮點、屋頂維修、屋內環境一併改善完成，室內空間加裝全熱交換機及除濕機、紫外線殺菌工程，增加新鮮空氣對流、確保貓咪健康。

▲大型貓咪雕塑於屋頂迎接遊客。　圖：新北市政府動物保護防疫處／提供
▲大型貓咪雕塑於屋頂迎接遊客。　圖：新北市政府動物保護防疫處／提供

為照顧當地172隻街貓，動保處於2021年設立「猴硐貓公所籌備處」，進行街貓誘捕絕育、戶口普查、醫療及認養小站服務，也提供遊客與貓咪親近互動體驗。近年由於貓公所籌備處氣候潮濕，室外木質地板已腐蝕而高低不平，室內也有漏水問題，為提升民眾及貓隻安全，一併進行室內外整修。

▲重新裝修後的貓公所籌備處，夜晚也迷人。　圖：新北市政府動物保護防疫處／提供
▲重新裝修後的貓公所籌備處，夜晚也迷人。　圖：新北市政府動物保護防疫處／提供

貓公所籌備處外觀採用瑞芳金代表色，此次工程增加立面之間接照明，於屋頂設計大型立體雕塑，製作獨特貓公仔，放置貓村建物屋頂，在夜間黑暗且寧靜的山城加以燈光效果，照亮夜間山城，為猴硐帶來亮點，成為該處新地標。附近咖啡店商家表示，經過改造後，不少民眾會在夜間前來欣賞，在帶動觀光的同時，也增加人們對動物保護的觀念。戶外空間重新鋪設地坪增加安全性及進行各項設備維修，同時考慮貓咪習性，於入口處設置貓洞，增加室內外貓咪遊具並在戶外區設置遊客與貓咪互動空間。另外由於瑞芳濕度變化大，為維持內部空間空氣品質及對貓咪舒適溫濕度，特別加裝全熱交換機，吊隱式除濕機及紫外線殺菌，確保貓咪及遊客的環境舒適。

▲趣味貓咪跳格子。　圖：新北市政府動物保護防疫處／提供
▲趣味貓咪跳格子。　圖：新北市政府動物保護防疫處／提供

新北市動保處表示，為確保貓村貓咪健康，貓公所籌備處每週會進行消毒，定期為街貓施打疫苗，提供貓咪更友善的生存環境，呼籲民眾不要用逗貓棒輪流逗貓，減少貓咪間疾病傳染，且不建議民眾攜帶寵物犬至貓村遊憩，更不可將貓咪棄養到貓村。期待全新面貌的貓公所籌備處能讓猴硐貓村成為貓隻能安居的好地方，使國人及國際旅客認識到猴硐貓村是貓咪天堂，展現新北市友善動物城市風華。

▲貓公所籌備處前的小路上，有許多貓咪生活。　圖：新北市政府動物保護防疫處／提供
▲貓公所籌備處前的小路上，有許多貓咪生活。　圖：新北市政府動物保護防疫處／提供

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