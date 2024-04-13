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130元吃到牛肋條牛肉麵！ 鶯歌在地人都吃「大媽牛肉麵」 牛筋好吃到來一盤

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

市場起家的牛肉麵店？這間在地人才認識的牛肉麵，外觀好不起眼，經過真的會直接忽略，門面和內用根本是兩回事，主打的牛肉麵用的是牛肋條！成本比一般牛肉高出許多，一碗只賣130元我覺得好划算，14種小菜30元起也很好點，牛筋好吃到直接點一盤～

大媽牛肉麵 在哪？

大媽牛肉麵在鶯歌文化路上，車站前這排矮房民宅，其中一間就是牛肉麵，側面有一個黃色招牌辨識，騎車來可直接停放門口，斜對面有汽車停車場，搭乘大眾交通工具，從鶯歌火車站步行約2分鐘，離新景點新北美術館車程約5分鐘。

  • 地址：新北市鶯歌區文化路135號

  • 營業時間：11:30~14:30/17:00~20:00

  • 公休：每週一

璃窗小菜一下就被點光，幾乎每桌都有個幾盤小菜，尤其是燙青菜份量好足，這好康我吃飽離開才注意到～

牛肉麵店外觀雖不起眼，走到裡面彷彿來到另一間店，裡面重新裝潢過，兩小間店加起來約12桌，這天假日中午來吃麵，外面排隊人潮沒少過。

大媽牛肉麵 菜單

麵食類有二寶麵、牛筋麵、牛肉麵、牛肉湯麵和乾麵，聽說高麗菜水餃、滷肉飯也很熱賣，水餃評價滿高一次最少要點5顆，光是小菜就有14種，小菜30元起很實惠～

自助區牛油醬料

自助區提供餐具醬料，有牛油、辣椒醬、辣椒籽醬油、醋、胡椒粉…等，還有牛肉麵必加的酸菜，以小吃攤來講，自助區有整理隨時都很乾淨。

用小碟子加一點聞看看好香呢～

醬悶苦瓜

夏天就是要來點涼拌開胃菜！苦瓜加上米豆醬悶煮很夠味，先是鹹香甘甜味，尾韻會有一絲苦味，連平常不吃苦瓜的我都覺的不錯，單吃很開胃有下飯～

牛肉麵

牛肉麵碗公挺霸氣！滿大一碗也夠深，一撈這麵量也挺有誠意，一般正常食量都吃得飽，食量大的朋友可以點大碗，大碗會多加一坨麵體。

這麵條我喜歡耶！中粗型的圓麵體軟中帶Ｑ，適中的扎實感滿好吃，外層吸附紅燒湯，一口吸入滿過癮，紅燒湯鹹香濃郁，帶點微小辣香，單喝就滿夠味，有的人可能會覺得略鹹～

小碗130元牛肉麵有五塊，使用的是價位較高牛肋條。

牛肋條肉質香彈又紮實，一咬下去紅燒湯滿溢在嘴中，其中兩塊有點難咀嚼，要稍微嚼久一點，但不至於卡牙縫，以這價位能吃到這肉品，覺得挺划算～

牛筋麵

牛肉配料各有千秋，我個人偏愛QQ嫩嫩牛筋，牙口不好加上要補充膠原白，點牛筋麵最適合我，撈一下裡面的牛筋，一大匙牛筋有好幾塊，每塊看起來都好入味～

紅燒湯頭本身鹹味夠重，加上滷製夠味牛筋，每一口都是Q嫩嫩膠質，搭配彈牙麵條一起吃，兩種口感毫不突兀，讓人倍感幸福。

紅燒湯已經很夠味！酸菜挾配著吃就好，加到湯裡鹹味更明顯，來點牛油讓紅燒湯更香醇，自己調配喝看看，才能調出理想紅燒湯～

大媽牛肉麵再訪好幾次！把二寶麵、牛筋麵、牛肉麵、湯麵全部吃一輪！

高麗菜水餃

店內水餃只有一種口味！是大家都喜歡高麗菜豬肉，每粒7元(最少要點五顆)，水餃個頭不小，水餃皮挺Q軟，高麗菜脆甜、豬肉餡有甘甜，，吃原味就不錯，自助區也有辣椒醬、辣椒籽醬油、醋可以加～

滷牛筋

每次來都吃牛筋麵！今天直接點一盤滷牛筋來吃，經典的滷牛筋很適合當成冷盤，油油亮亮滷牛筋看的讓人口水直流，這盤滷牛筋與牛筋麵比起來，覺得點牛筋麵會比較划算，簡單撒點蔥花就很誘人～

牛筋特色富含滿滿膠質！經過長時間入鍋滷製，牛筋咀嚼起來每口都是Q嫩膠質，口感軟糯又Q彈，部分牛筋邊還相當有彈性，總之這滷的很剛好～

＊以目前物價130元牛肉麵！從用餐環境、麵體、紅燒湯到牛肋條，還真沒啥好挑惕，想省錢點牛肉湯麵也才65元，難怪很多人一吃成主顧！不然那麼偏僻不是集中住宅區，還能有近800筆評論4.4顆星~

大媽牛肉麵

電話：02-26781778

地址：新北市鶯歌區文化路135號

營業時間：11:30~14:30/17:00~20:00

公休：每週一

兒童餐具、兒童座椅：無，有

寵物友善：需用寵物籃

附設停車場：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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