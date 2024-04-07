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踏青遊新北 老街文藝活動樂無疆

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圖：新北市觀光旅遊局／提供
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清明連假期間，旅客到訪新北市立鶯歌陶瓷博物館享免費參觀，甕藏春梅DIY活動熱烈開放報名中。　圖：新北市立鶯歌陶瓷博物館提供／提供
清明連假期間，旅客到訪新北市立鶯歌陶瓷博物館享免費參觀，甕藏春梅DIY活動熱烈開放報名中。　圖：新北市立鶯歌陶瓷博物館提供／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】連續假期期間，新北市政府觀光旅遊局規劃一系列旅遊攻略，在這春暖花開時節，從茶香遺世獨立的坪林老街、擁有數百年匠藝傳承的鶯歌陶瓷街到洋溢濃厚漁鄉人情味的八里渡船頭老街，處處風華絕代、韻味無窮。特展活動更是應景別緻，從探源自然的器物文化，到現代創意發想的工藝體驗，無不吸引民眾駐足觀賞。

▲坪林具有茶鄉之稱，除了逛遊坪林老街外，透過新北市坪林茶業博物館展覽更能認識茶文化。　圖：新北市觀光旅遊局／提供
▲坪林具有茶鄉之稱，除了逛遊坪林老街外，透過新北市坪林茶業博物館展覽更能認識茶文化。　圖：新北市觀光旅遊局／提供

▲「器－天地人之器」特展探討器的起源與發展，揭開茶器文化的故事。　圖：新北市坪林茶業博物館提供／提供
▲「器－天地人之器」特展探討器的起源與發展，揭開茶器文化的故事。　圖：新北市坪林茶業博物館提供／提供

坪林老街彷若化身一條綠意盎然的茶香長廊，除了沿街林立的茶鄉老店，還有茶鵝、茶葉麻糬、茶油麵線以及其他茶類相關特色產品，更吸引遊客的是鄰近老街的新北市坪林茶業博物館，館內正展出「器－天地人之器」特展，讓遊客不僅能品茗賞茶，更能一飽眼福，欣賞器物文化的精粹。

▲搭乘渡船可往返淡水八里，河畔風光宜人也是遊客熱門打卡景點。　圖：新北市觀光旅遊局／提供
▲搭乘渡船可往返淡水八里，河畔風光宜人也是遊客熱門打卡景點。　圖：新北市觀光旅遊局／提供

鶯歌這座陶瓷名鎮當然是新北旅遊的熱門去處，除了讓人流連忘返的陶瓷老街，鶯歌陶瓷博物館也為遊客精心準備了「2024春遊三鶯」的文化盛事，在連假期間陶博館皆開放免費參觀！其中「甕藏春梅DIY」活動正如火如荼報名中，將利用陶瓷甕醃製嫩脆的梅子，體現春天百花盛開的鮮活意象；而八里渡船頭老街的浪漫風情可是獨一無二，這條串起漁港與老街的小徑，彷彿是專為懷舊愛好者而設。沿路盡是老屋閣樓及傳統居家巷陌，處處散發著質樸韻味。

▲新北市立十三行博物館推出兒童節限定「趣敲敲！動物皮雕鑰匙圈DIY」活動。　圖：新北市立十三行博物館提供／提供
▲新北市立十三行博物館推出兒童節限定「趣敲敲！動物皮雕鑰匙圈DIY」活動。　圖：新北市立十三行博物館提供／提供

更不可錯過的，就是近在咫尺的十三行博物館了。連假適逢兒童節，博物館更推出了「趣敲敲！動物皮雕鑰匙圈DIY」的限定活動，並提供現場及電話報名。活動中小朋友們將化身小小工匠，從熟悉的動物形象着手，體驗皮革雕刻的獨特樂趣。更多旅遊資訊可於「新北市觀光旅遊網」、「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

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