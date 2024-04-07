踏青遊新北 老街文藝活動樂無疆

今年最令人期待的療癒系活動《貓福珊迪》即將在誠品生活南西店展開，從4月1日至4月30日，這個超級可愛的快閃店將帶給讀者前所未有的愉悅體驗！一踏入店門，就會被眼前的「熊貓喵大集合」所吸引，看著圓滾滾的熊貓與熊貓喵排排站，無法自已想要抱抱它們！不僅如此，旁邊還有「大小喵吃罐罐區」，看到萌萌的小動物們分享罐罐，愛意滿滿，心情一秒療癒！隨後，您將進入「喵喵問候區」，雙手舉高高歡迎您的到來。一起來拍下這六大療癒打卡點，為您的春天增添滿滿的幸福！

2024-03-29 15:24