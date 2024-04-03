「2024賞螢導覽圖」搶先看！ 北橫賞螢季4月中旬開跑 共賞螢光點點之夜

4月中到5月上旬，到北橫小旅行，尋找螢火蟲身影。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】北橫沿線多一個旅遊選項囉！市府觀光旅遊局局長周柏吟指出，每年4月中旬到5月上旬是熱門賞螢季節，桃園大溪區及復興區一帶在市府團隊多年致力推行生態環境保護的努力下，北橫一帶生態環境改善許多，成為螢火蟲喜愛的棲息地點，每到初夏夜晚，這些黑夜精靈就會悄悄出現在山林溪流間。

此外，市府農業局將於5/11~5/26推出「2024北橫花卉農遊活動」，4月底至5月底的北橫沿線各農場將有金黃燦爛的金針花與奼紫嫣紅的繡球花盛開，歡迎大家在初夏時節造訪北橫一帶，白天體驗花卉農遊趣，夜晚觀賞滿天星斗與點點螢光相映之美！

▲出遊賞螢，建議著長袖衣褲、自備手電筒或頭燈，讓賞螢之旅更完美。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

《2024賞螢導覽圖》 提供北橫賞螢景點

桃園市政府風景區管理處因應賞螢季節推出《2024北橫賞螢導覽圖》，風景區管理處處長廖育儀指出，北橫沿線有許多賞螢景點，從石門水庫溪洲公園及阿姆坪段，沿著台七線往復興區方向行駛，途經百吉林蔭步道、百吉國小前步道、基國派道路、三民蝙蝠洞，枕頭山魅力商圈、詩朗道路，以及復興區的長興國小附近道路等地，皆能發現螢火蟲的身影，歡迎至「桃園市政府風景區管理處」官網或臉書粉專「探索北橫」下載今年度的賞螢導覽圖，更多詳細賞螢資訊也會在「探索北橫」臉書粉專上提供給大家參考。

後慈湖及角板山行館 2025年加入桃園賞螢景點行列

桃園市政府風景區管理處處長廖育儀指出，自然生態豐富的後慈湖園區因應工程全區封閉整修，今年度的後慈湖園區將不會舉辦夜間生態觀察活動，本府今年將斥資3200萬元辦理後慈湖展演空間及周邊整建工程，規劃戶外平台整建、遊憩動線節點串聯及夜間照明環境塑造，亦將評估生態池整建，希望重新營造水生螢火蟲(黃緣螢)生態復育環境，考量夜間賞螢動線一併調整園區內夜間照明氛圍。屆時，將改善及重新營造後慈湖秘境觀光場域，提供最佳旅遊休憩服務空間，預計今年4月開工，並於年底重新開放，期待遊客再次來訪。

桃園市政府亦獲交通部觀光署補助，將投入8000萬元辦理北橫故事－角板山觀光場域再造計畫，重點聚焦於樟腦收納場事務所周邊的歷史痕跡、步道設施維護及景觀休憩平台空間改善。且更新館舍展示，將針對修復整理後的樟腦收納所、角板山行館、回字館，導入現代科技及藝術的展示方式，帶領民眾從不同的角度體會角板山的人文之美。

其中將導入園區低衝擊開發（Low Impact Development, LID）作為，希望能提供提供都市內動物棲地環境針對園區指標性動物—螢火蟲（台灣窗螢）進行棲地營造，規劃於景觀生態池旁陰涼的草地低窪處堆疊園區枯葉等，創造軟體動物生存空間來吸引螢火蟲之幼蟲生存有利條件，增加角板山夜間觀光資源及生態豐富性。已於112年12月1日開工，預計於今年底重新開放，明年的這個時候，來桃園北橫的遊客們又會多兩處賞螢秘境。

遵守賞螢注意事項，共同保護珍貴自然資源

觀旅局局長周柏吟表示，螢火蟲脆弱且棲息環境維護不易，呼籲欲前往觀賞螢火蟲的遊客們：

1. 穿著長袖長褲與雨鞋（布鞋），避免被蟲蛇咬傷；

2. 自備手電筒或頭燈，並用紅色玻璃紙套住光源，減少光害；

3. 出發尋光前務必作好行前功課，部分步道需考量體力及視力；

4. 尊重生命，不任意捕捉或觸摸螢火蟲，透由每一位遊客為自然環境的努力，才能讓珍貴的點點螢光一代一代地繁衍下去。

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