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稍縱即逝的花顏！ 人間4月天「球根花卉」 陽明山浪漫綻放

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紅花鶴頂蘭，清新雅致的花朵，猶如靜靜綻放的花中仙子，散發著動人的魅力。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
紅花鶴頂蘭，清新雅致的花朵，猶如靜靜綻放的花中仙子，散發著動人的魅力。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春天的腳步漸漸臨近，大地漸次綻放出各種姿彩，迎接這美好的季節。而在眾多花卉中，球根花卉以其獨特的魅力驚艷眾人，許多常見的花卉都屬於球根花卉，無論是高聳的孤挺花還是香氣迷人的野薑花，球根花卉家族的多樣性令人驚嘆。陽明山上花卉試驗中心將於4/2~4/14舉辦球根花卉展覽，展出多達30種球根花卉，讓遊客認識這些嬌客。

▲墨綠色的葉片讓人感到生氣蓬勃，搭配橘紅色強烈對比的花朵，在春天粉嫩顏色包圍下，更顯它的獨特之處。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲墨綠色的葉片讓人感到生氣蓬勃，搭配橘紅色強烈對比的花朵，在春天粉嫩顏色包圍下，更顯它的獨特之處。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

台北市政府工務局公園路燈工程管理處指出，球根花卉的種類繁多，廣義而言，不拘一科別專屬，只要具有膨大的根部或地下莖，皆屬於球根花卉。球根家族擁有地下根莖，能儲存養分和水份，在適當的季節會生長開花。花期過後，花朵凋謝，有些球根花卉會枯萎進入休眠，然後在來年再重新萌芽，靜待花開的時刻更是一段喜悅的等待。

花卉試驗中心長期致力於在園區內培育觀賞球根花卉，如孤挺花、君子蘭、百合花、百子蓮、紅花鶴頂蘭等，4月正是最佳賞花期，譬如石蒜科君子蘭屬的君子蘭，墨綠色的葉片讓人感到生氣蓬勃，橘紅色的花朵更顯強烈，在春天粉嫩的顏色包圍下，更顯他的獨特之處。園區內亭亭玉立的孤挺花，其花色及單瓣、重瓣變化，吸睛程度百分百。此次室內展區同時邀請台灣三E美術會展出花卉藝術畫作，藝術家以繽紛的色彩和精細的筆觸，詮釋了球根花卉的多樣性和豐富性，使遊客能夠從不同角度欣賞到花卉的美麗。

▲彷彿蝴蝶翩飛舞的鳶尾，姿態曼妙好迷人。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲彷彿蝴蝶翩飛舞的鳶尾，姿態曼妙好迷人。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

花卉試驗中心表示，這次展覽還將舉辦2場系列活動。首場活動定於4/2上午，名為「靜待花開：球根花卉畫作導讀」，由三E美術會的資深藝術家鄭坤池導覽，讓參觀者深入了解展覽的精彩之處，感受藝術的魅力。第二場活動則配合花卉中心綠化教室的課程，定於4/13，主題為《球根花卉超好種》，由本書作者謝依庭針對學會如何輕鬆種植美麗的球根花卉教學，為家居空間增添色彩。

▲孤挺花的綻放讓每個角落都有驚喜。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲孤挺花的綻放讓每個角落都有驚喜。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

正如詩人陸游所說：「再乞兩叢香百合，老翁七十尚童心。」如今，即使是在有限的空間裡，也能種下百合，期待花朵綻放。此外，由於花卉試驗中心位於山區周邊停車空間不足，建議前往參觀的民眾多利用大眾工具前往，平日前往花卉試驗中心可以搭乘公車260、303、681、紅5、小15公車及皇家客運金山線（1717線）等，假日另有休閒公車109、111等，搭乘至山仔后派出所站下車，往下山方向步行約3分鐘即可到達，節能又省碳。

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