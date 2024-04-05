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看演唱會、舞台劇必備！「台北小巨蛋週邊6家住宿」推薦

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖@台北富驛時尚酒店-南京東路館官方網站、@台北大來飯店官方網站
圖@台北富驛時尚酒店-南京東路館官方網站、@台北大來飯店官方網站

論及全台灣最常舉辦演唱會的地點，台北小巨蛋應可拔得頭籌。從國內外的知名歌手、樂團，到百老匯的著名舞臺劇、或是各大頒獎典禮都能在此觀賞。而當準備來親身體驗震撼無比的表演時，就能參考以下的台北住宿推薦文章，深入了解小巨蛋附近有什麼值得入住的優質飯店，讓難得的旅行更加完美！

台北住宿-小巨蛋周邊6家精選住宿推薦

唯客樂飯店

圖@唯客樂飯店官方網站
圖@唯客樂飯店官方網站

台北小巨蛋附近的住宿選擇雖然琳琅滿目，但畢竟地處於市中心的精華地段，房價大都所費不貲。對於有預算考量的人來說，就可參考下榻於唯客樂飯店。此處距離小巨蛋只要捷運兩站的時間，且周邊的在地美食極為豐富，也臨近以各種誘人宵夜為名的興安街，兼顧便利的生活機能與實惠的房價。

地址：台北市中山區長春路187號

電話：02-25070168

台北富驛時尚酒店-南京東路館

圖@台北富驛時尚酒店-南京東路館官方網站
圖@台北富驛時尚酒店-南京東路館官方網站

在連鎖的商務型酒店當中，台北富驛時尚酒店恰如其名，應能堪稱是最具有設計感的選擇之一。一踏入飯店大門口，就會被搶眼大膽的用色所驚艷，並以各種裝飾與畫作點綴，營造出不同於一般旅館的氣氛。不僅如此，房內還貼心設置了 SPA 按摩式淋浴系統，能讓人在觀光一天之後徹底放鬆。

地址：台北市中山區南京東路三段131號

電話：02-55720777

台北大來飯店

圖@台北大來飯店官方網站
圖@台北大來飯店官方網站

在捷運南京復興站徒步不到5分鐘的距離，台北大來飯店隱身於長春路的一隅，隔絕了車水馬龍的喧鬧吵雜，打造出舒適宜人的住宿環境，同時又保有極為便捷的地理位置，出門更能找到各式各樣的餐廳與咖啡廳，不管想吃義式、中式、日式、美式甚至星馬料理都不成問題！

地址：台北市松山區長春路432號

電話：02-27160011

台北馥敦飯店-馥寓

圖@台北飯店馥敦-馥寓官方網站
圖@台北飯店馥敦-馥寓官方網站

若喜歡家一般的住宿氛圍，在松山區就可考慮入住於台北馥敦飯店旗下的馥寓。館內雅緻的房間設計得低調樸實，帶來一股沈穩安靜的氣息，而公共空間除了綠意盎然的戶外花園與空中庭院之外，連健身房、餐廳及會議室也一應俱全，對於長住客來說相當便利。

地址：台北市松山區復興北路315號

電話：02-27138181

台北文華東方酒店

圖 / @ReadyGo
圖 / @ReadyGo

如果想找尋小巨蛋附近最頂級的豪華飯店，台北文華東方酒店 Mandarin Oriental Taipei 莫過於首選。自從開幕以來，這裡始終以其他旅宿難以媲美的奢華硬體著稱，同時卻又能維持著高雅沈穩的氛圍，而絲毫不流於俗套。加上酒店人員訓練周到的細膩服務，雖然一晚要價昂貴，但仍相當值得體驗一回！

圖 / @ReadyGo
圖 / @ReadyGo

圖 / @ReadyGo
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地址：台北市松山區敦化北路158號

電話：02-27156888

S Hotel

圖 / @ReadyGo
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近幾年來聲名大噪的 S Hotel，雖然因新聞八卦沸騰一時而難免令人對飯店本身失焦，但其實 S Hotel 的客房極為舒適寬敞，搭配全球著名酒店設計鬼才 Philippe Starck 的巧手規劃，從空間格局到每一件傢具擺設、每一幅裝飾畫作，都散發出與一般連鎖飯店截然兩樣的時尚感。

圖 / @ReadyGo
圖 / @ReadyGo

地址：台北市松山區敦化北路105號

電話：02-27121777

延伸閱讀>>影｜台北一日遊｜南京復興站一秒飛到土耳其！時尚餐酒館、幸運餅乾藏帳單？！

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台北小巨蛋 文華東方 演唱會 酒店

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