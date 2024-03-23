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一起走進亮晶晶的夜晚！北市螢火蟲季即將開跑

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▲南港茶葉製造示範場螢火蟲美景。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲南港茶葉製造示範場螢火蟲美景。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

木柵公園螢火蟲亮光閃閃。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
木柵公園螢火蟲亮光閃閃。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】賞完杜鵑花、玫瑰之後，螢火蟲將接續於4/1亮晶晶登場，春天的夜晚在一閃一閃的螢光襯托下，更使黑夜活潑了起來，今年台北市螢火蟲季活動由市府各局處攜手合作，共同於4/1~5/5推出一系列的活動，希望帶給遊客豐富的生態體驗及保育概念，同時呼籲大小朋友一同關懷我們所處的生活環境。大小朋友們千萬不要錯過星光閃閃的期間限定活動，錯過就要等明年；由於各單位活動報名時間不一且部分活動需收費，請把握時間並以官網公布為主。

▲每年秒殺的手做課程。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲每年秒殺的手做課程。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

工務局公園處表示，今年公園螢火蟲預計於4/15出現高峰，將延續舉辦去年螢火蟲季的精彩活動，包括「2024地球日『減塑有我ｘ蔬食無痕家庭日』」活動、一探士林官邸夜間風貌的官邸夜未眠、大安森林公園及榮星花園公園的導覽解說活動，向大家介紹公園螢火蟲棲地復育的故事及欣賞夜間精靈的應注意事項。值得一遊的木柵公園雖然沒有解說活動，但遊客可前往公園尋找夜間的點點星光。最後，歷年場場秒殺的手作DIY課程，因為今年慶祝大安森林公園建園30週年，將加開2場，喜愛手作課程可掌握難得的機會！

山區的螢火蟲自4月也開始閃閃發亮，大地處自2021年起虎山螢火蟲生態區內陸續改善設施，路燈設置減光燈罩、延後開燈降低光害等，熠熠螢光果然如期閃耀，今年將於螢火蟲季期間規劃2場賞螢生態導覽，讓遊客可以近距離認識台北市郊山螢火蟲及溪溝生態。

位於台北市南港區的舊莊保留了純樸原始的環境，清新的空氣及乾淨的水質，造就出私房賞螢景點－南港茶葉製造示範場，可以近距離觀賞螢火蟲翩翩起舞的姿態。今年台北市大坑產業文化協會及南港區公所在示範場舉辦的夜賞火金姑親子活動，邀請市民朋友來趟南港茶山賞螢秘境輕旅行。此外，為了提供單身民眾擴展社交圈，南港區公所也結合茶葉製造場浪漫的螢光氛圍舉辦單身聯誼活動，期望增加男女互動的機會，促成單身男女進一步的交往機會。同樣位於南港區的舊莊國小擁有資源豐富的後山，每到螢火蟲季時節，將會發現螢火蟲在夜色中閃耀，本次將結合台北市兒童月活動舉辦賞螢活動，期望讓參與的遊客認識螢火蟲生態，更能實際看見螢火蟲悠遊於林間。

▲馬明潭生態園區裡螢火蟲的蹤跡。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲馬明潭生態園區裡螢火蟲的蹤跡。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

在螢火蟲成蟲活躍的季節，動物園夜晚也特別開放限量閃閃火焰蟲體驗營，除了螢火蟲外，觀察螢火蟲的山谷也是中華穿山甲、台北赤蛙以及其他野生動物棲息的地方，透過觀察及探索，了解環境保護的重要，並養成個人日常生活的行動力！為強調親子共學，從環境指標生物「螢火蟲」的生活棲地，連結至人類與自然萬物的共存議題，台北市學校環境教育中心將辦理3場次的馬明潭賞螢活動，藉由環教講師群的引導省思，讓參與活動的親子能從探索與觀察體驗中，培養尊重生命與關心環境的生活態度。

▲一探士林官邸夜間風貌的官邸夜未眠。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲一探士林官邸夜間風貌的官邸夜未眠。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

公園處呼籲，期間限定的的賞螢系列活動只有4/1~5/5才有，另外，夜間賞螢活動時，建議可以穿著長袖上衣與長褲以減少蚊蟲叮咬，同時避免使用手電筒、閃光燈，及不要穿戴會發光的配備（如：小朋友的發光鞋）、不放生不餵食，不過度干擾這群美麗的嬌客，讓美好的環境永續長存。更多活動詳情可於公園處網站、動物園網站、大地處網站、台北市學校環境教育中心網站及台北市兒童月網站、南港區公所網站了解更多資訊。

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大安森林公園 螢火蟲 賞螢

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