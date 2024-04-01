僅此一檔！黃金博物館「親子琺瑯體驗」快來成為一日工藝師

【旅奇傳媒/編輯部報導】即將迎來4天連假，新北市立黃金博物館以「礦物顏料」為主題，舉辦「繽紛遊樂園」兒童節活動，要和大小朋友一起歡慶兒童節，活動內容豐富，其中以遠低於市價的體驗開放給大小朋友同樂的「親子琺瑯體驗課」，本年度僅此一檔。琺瑯工藝已流傳千年，至今仍使用於貴珠寶裝飾或日常等產品中，本課程專為零基礎學員設計，保證學員皆能帶回美美飾品，體驗活動即日起開放報名，快來成為一日琺瑯工藝師！

▲課程專為零基礎學員設計，保證學員皆能帶回美美飾品，成為一日琺瑯工藝師。 圖：新北市立黃金博物館／提供

黃金博物館館長林文中表示，配合4/4即將推出的「Woo 礦石色」特展，鼓勵遊客發掘礦物的多重面貌，今年兒童節活動以「礦物顏料」為主題，規劃包含親子琺瑯體驗課、機智問答遊戲及線上抽獎等豐富內容，透過不同形式的活動，在連假期間提供親子共學，發揮博物館寓教於樂的角色。

▲邀請金工藝術家洪慈君帶領大小朋友認識琺瑯，親子共同製作琺瑯彩繪吊飾。 圖：新北市立黃金博物館／提供

「親子琺瑯體驗課」由金工藝術家洪慈君帶大小朋友認識由礦石原料研磨後製成的琺瑯釉藥，讓親子共同製作琺瑯彩繪吊飾，親手燒製與實地觀察，礦物顏料在金屬呈現出歷久彌新的鮮豔色澤，DIY成獨特的藝術作品。「親子琺瑯體驗課」共2梯次，每梯次10組（親子為1組、每組2人），報名費每組750元，即日起開放報名，參加者還可獲得「兒童節小禮包」1份。

▲琺瑯體驗成品照。 圖：新北市立黃金博物館／提供

連假期間，還有問答遊戲「樂龍龍解謎趣」，遊客在遊客中心領取學習單、在館內探索，收集謎語板上的答案後，即可獲得木漿海綿1個。沒有辦法到館的遊客，也可以遠端參與「兒童節線上抽獎」，只要兒童節4/4當日在「新北市立黃金博物館」FB粉絲專頁「兒童節抽獎留言區」底下，上傳答題無誤之「樂龍龍解謎趣」學習單照片、並加註短句「#兒童節去黃博玩吧！」，同時標註3名親友，就有機會獲得五坑微型積木；詳細活動內容，可於「新北市立黃金博物館」官網查詢。

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