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蘆洲就能吃到來自金澤老闆所製作的「金澤咖哩、拉麺」，回應台灣善心即日起「免費加麵加飯」

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

日本石川縣金澤市的森本耕一先生從2002年來台後，就致力於道地日本料理的推廣，從原本在三重後竹圍街的「金澤No.1咖哩」認識了森本老闆的金澤咖哩，後來在三和夜市以屋台的方式營業，現在又開起了新店面，位於集賢路上的金澤冠軍咖喱拉麺-蘆洲店盛大開幕，不僅環境更舒適，提供的料理更多更豐富！不用飛到日本金澤就能品嚐來自金澤的美味咖哩、拉麵，美味又方便。

前陣子的石川大地震，森本老闆為了感謝台灣的善心捐款賑災，即日起免費加麵加飯，超佛心。

金澤冠軍咖喱拉麺-蘆洲店的用餐環境相當舒適，很日式且類似居酒屋的氛圍，讓人可以好好舒服的用餐。

森本老闆的介紹。

牆上可掛外套。

原本金澤冠軍咖哩拉麵只有販售咖喱飯以及拉麵兩種品項，現在店面開張後，提供多元化的料理，沙拉、炸串、烤串、大阪燒、炒飯、天津飯全都有，不管是來享用正餐還是小酌一番都適合。菜單太多張，無法一一拍照，僅拍三張供參考，詳細菜單可點我

隱藏版菜色寫在玻璃上。

點餐方式以掃描QRcode點餐為主。

加飯加麵免費！但避免浪費，沒有吃完要酌收費用喔。

牆上滿滿的清酒成了另類的裝潢。

(未滿十八歲請勿飲酒，飲酒過量有害健康，喝酒不開車)

桌上有蒜泥跟自製的醃洋蔥添加，不管是加到咖哩飯還是拉麵都別有風味。

塩姜拉麵是主廚特選拉麵，另外加價加了叉燒，因此肉的份量比較多，塩味拉麵帶有淡淡的薑味，一點也沒有違和感，湯頭喝起來甘順不死鹹，如果口味比較清淡的人可以考慮這口味，重口味的朋友可加蒜泥，蒜香十足。

麵條微帶粗，吸附著湯汁吃起來很過癮，Q彈好口感。

燒肉偏瘦，雖然很軟但跟一般入口即化的叉燒肉不同。

加麵一樣用QRCode加點，結帳時會把加麵的費用去除。

咖哩拉麵在基底的湯頭中加入咖哩醬，享用前請攪拌均勻；咖哩味道挺濃郁的，喝起來卻很順口。

紅通通的辛味噌拉麵，味濃且香辣，適合愛吃辣的朋友。

熟成里肌豬排咖哩飯很簡單就是豬排配咖哩飯，豬排下方有高麗菜絲可搭配食用解膩。

多了蔬菜的炸豬排野菜咖喱飯，不是把蔬菜跟咖哩放在一起熬煮，吃得到蔬菜的原始原味，也能保有口感。

豬排炸得外酥內嫩，火侯控制得宜，金澤咖哩的醬汁偏濃稠，跟一般日式咖哩不一樣，味道也較深邃不顯甜，個人很喜歡金澤咖哩的風味。

加了一些服務人員推薦的醃洋蔥，微酸的滋味讓料理吃起來更清爽解膩，相當不錯。

烤物選了豬肉烤串組和牛舌，豬肉烤串組有三串不同部位的肉品，肉質扎實有咬勁，重點是沒有豬臭味，嚴選究好豬不僅反應在價格上，也反應在品質上。

牛舌一串約有四片，彈牙帶脆，不過吃過仙台的厚牛舌之後嘴巴都養刁了，薄片牛舌已提不起興致(笑)。

一訪再訪的金澤冠軍咖喱拉麺，不管吃幾次都讓人滿意，蘆洲店現在提供的餐點選擇更多，料理也都很到位，喜歡金澤冠軍咖哩拉麵的朋友不用再屈就小攤子用餐，直接到店內享用，更舒適、選擇性更多，還可免費加麵加飯喔。

金澤冠軍咖喱拉麺-蘆洲店 | 粉絲頁

電話：02-8282-8266

地址：新北市蘆洲區集賢路400號1樓

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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