快訊

路邊醉吻女軍人！特勤少將謝靜華遭停職 移送監察院懲戒審查

蘋果iOS 17.4更新後Siri變超笨？網氣：導航回家它卻回「Siri在的地方就是家」

「台北花伴野餐」3/16大安森林公園登場 限量野餐墊、環保餐具組好禮相贈

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲限量野餐墊。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲限量野餐墊。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

「台北花伴野餐」與華元野菜園聯名推出零食包。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
「台北花伴野餐」與華元野菜園聯名推出零食包。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】3月繁花盛開，正是野餐好時機！台北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）表示，今年「台北花伴野餐」與特約旅行業者合作推出「台北花伴野餐旅行趣」活動，遊客參加指定專屬遊程到訪台北花季活動，就有機會獲得活動限定野餐墊；此外，3/16到大安森林公園參加野餐活動，並提前於3/15入住北市合法旅宿且上網登錄，還有機會獲得限量環保餐具組。

▲環保餐具組。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲環保餐具組。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局指出，今年攜手11家旅行社業者，推出「台北花伴野餐旅行趣」活動，遊客只要報名參加指定花季專屬遊程，就有機會獲得活動限定的野餐墊，3/15入住台北市合法旅宿，前100名可在3/16「台北花伴野餐」活動當日，即可於服務台出示住宿發票或訂房序號與身分證明文件，兌換限定環保餐具組，每人每房限兌換1份。

觀傳局今年也與飯店業者合作，例如台北晶華酒店特別推出「Regent’s Garden 晶華花園午茶饗宴」，以環島概念結合台灣在地食材，讓遊客可以一次品嘗多元的寶島風情，並用花園意象呈現春意盎然的繽紛氛圍；而福容大飯店台北一館則結合野餐推出「春煦野餐禮籃」，不僅便利、精緻更份量充足，還有以櫻花葉入菜的「春櫻壽司盛和」，另在飯店內還能點到以桂花酒為基底的「春日甜夢精靈」。

▲參加「台北花伴野餐」限定遊程、入住台北市旅宿，可獲得限量好康贈禮。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲參加「台北花伴野餐」限定遊程、入住台北市旅宿，可獲得限量好康贈禮。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

此外，活動也與華元野菜園聯名推出「花伴野餐野菜園」零食包，外包裝為粉色櫻花色調，呈現滿滿的春天氣息，於即日起在全台 7-ELEVEN 門市開賣，3/16到大安森林公園「台北花伴野餐」活動現場填問卷、自備環保餐具，或選擇與花相關元素合影、上傳FB或IG，並設公開、標註 #台北花伴野餐 #華元 #野菜園，也可免費兌換，數量有限、先搶先贏。

觀傳局補充，今年還特別與台大公館商圈、永康商圈及師大龍泉商圈等在地商圈合作提供消費優惠，像是公館商圈的「快樂檸檬」，於即日起至3/31推出聯名商品「蜂蜜花果茶」，瓶身採本次活動主視覺的設計，並同步在「台北花伴野餐」現場販售。更多活動及好康資訊可關注「2024台北花伴野餐」官方網站連結，或「台北旅遊網」粉絲專頁。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大安森林公園 晶華酒店 野餐

延伸閱讀

花伴野餐16日登場 五大主題野餐區一起躺在大安森林公園

彰化唯一杜鵑花季今開幕 社頭鄉驚喜收到大禮

來趟台北春天野餐 參加指定遊程拿限量野餐墊

宜蘭羅莊櫻花步道墨染櫻花季 上傳長輩圖抽旅行推車

相關新聞

吃貨美食清單裡必須有！時尚網美早午餐、還有就連歐巴馬都愛吃的漢堡，精選「6家林口機場捷運週邊美食」

林口新市鎮在積極開發下，新大樓林立、整齊乾淨的市容、大面積的公園綠地，隨著Outlet、電影院進駐，越來越完善的休閒購物設施，再加上串聯雙北、桃園等地，超方便的桃園機場捷運開通後，愈來愈多人將美食地圖拓展至林口。幾乎每逢假日，林口體育館就會舉行體育賽事或潮流歌手演唱會，像是2月開唱的東方神起，更是讓許多人摩拳擦掌要奔向林口這個新大陸。身為一個合格的吃貨，新北美食地圖中，林口機場捷運週邊美食清單必須有，再找個休閒的假日，規劃一場完美的林口美食探索吧！

浪漫衝擊！「台北玫瑰展」登場 置身800種、5000株玫瑰花海

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年台北玫瑰展已唯美開幕，今年以「玫園藝事」為主題，引領遊客一覽玫瑰的精緻園藝風采，共有800種、5,000多株玫瑰，展期自即日起至3/31止，讓人感受感受獨一無二的浪漫

北台灣最美婚禮教堂！新北金山凱悅酒店Q3登場

台灣第一間凱悅品牌渡假酒店—新北金山凱悅渡假酒店Hyatt Regency Jinshan Resort，將於2024年...

白色情人節神助攻！新北「風格約會4提案」加映「2大放閃光雕展」 氛圍感約會勝地自帶粉紅泡泡

白色情人節約會神助攻！新北私藏浪漫景點公開，迎接3/14白色情人節到來，特搜「4款風格約會提案」，異國風古蹟、蔚藍海洋白沙灘、唯美應景裝置統統有，再加映「2大情人節放閃光雕展」...

文青人都要吃！隱身萬年大樓美食街的「排隊銅鑼燒」 舒芙蕾口感、內餡用料好實在

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 這間位於西門町萬年百貨地下美食街的排隊銅鑼燒是WILLIAM妹推薦的，聽說開業半年多了，我居然沒吃過！台北文青人都應該要吃看看，說這個是銅鑼燒我還覺得很疑惑，

萬豪國際新拓點！「台北宿之酒店．臻品之選」進駐西門町 一覽無遺淡水河、大稻埕煙火

萬豪酒店集團旗下以富有個性特色為旗幟的「臻品之選」（Tribute Portfolio）品牌進駐台灣了！台灣首間臻品之選–「台北宿之酒店．臻品之選」，坐落台北西門町，為旅客帶來耳目一新的體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。