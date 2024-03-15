「台北花伴野餐」3/16大安森林公園登場 限量野餐墊、環保餐具組好禮相贈

「台北花伴野餐」與華元野菜園聯名推出零食包。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】3月繁花盛開，正是野餐好時機！台北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）表示，今年「台北花伴野餐」與特約旅行業者合作推出「台北花伴野餐旅行趣」活動，遊客參加指定專屬遊程到訪台北花季活動，就有機會獲得活動限定野餐墊；此外，3/16到大安森林公園參加野餐活動，並提前於3/15入住北市合法旅宿且上網登錄，還有機會獲得限量環保餐具組。

▲環保餐具組。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局指出，今年攜手11家旅行社業者，推出「台北花伴野餐旅行趣」活動，遊客只要報名參加指定花季專屬遊程，就有機會獲得活動限定的野餐墊，3/15入住台北市合法旅宿，前100名可在3/16「台北花伴野餐」活動當日，即可於服務台出示住宿發票或訂房序號與身分證明文件，兌換限定環保餐具組，每人每房限兌換1份。

觀傳局今年也與飯店業者合作，例如台北晶華酒店特別推出「Regent’s Garden 晶華花園午茶饗宴」，以環島概念結合台灣在地食材，讓遊客可以一次品嘗多元的寶島風情，並用花園意象呈現春意盎然的繽紛氛圍；而福容大飯店台北一館則結合野餐推出「春煦野餐禮籃」，不僅便利、精緻更份量充足，還有以櫻花葉入菜的「春櫻壽司盛和」，另在飯店內還能點到以桂花酒為基底的「春日甜夢精靈」。

▲參加「台北花伴野餐」限定遊程、入住台北市旅宿，可獲得限量好康贈禮。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

此外，活動也與華元野菜園聯名推出「花伴野餐野菜園」零食包，外包裝為粉色櫻花色調，呈現滿滿的春天氣息，於即日起在全台 7-ELEVEN 門市開賣，3/16到大安森林公園「台北花伴野餐」活動現場填問卷、自備環保餐具，或選擇與花相關元素合影、上傳FB或IG，並設公開、標註 #台北花伴野餐 #華元 #野菜園，也可免費兌換，數量有限、先搶先贏。

觀傳局補充，今年還特別與台大公館商圈、永康商圈及師大龍泉商圈等在地商圈合作提供消費優惠，像是公館商圈的「快樂檸檬」，於即日起至3/31推出聯名商品「蜂蜜花果茶」，瓶身採本次活動主視覺的設計，並同步在「台北花伴野餐」現場販售。更多活動及好康資訊可關注「2024台北花伴野餐」官方網站連結，或「台北旅遊網」粉絲專頁。

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