藝術與美食同在！「想‧陽明山」士林喬遷開幕 舌尖匯集多元異國風、飽覽吳冠德老師經典畫作

「The café by 想陽明山」是鄰近文化大學以美式老屋改建的美式鄉村餐廳，保留了舊美軍宿舍的歷史風華，一直以來以異國創意料理打動饕客的胃。為了提供更好的用餐體驗，喬遷至台北市士林區國泰街10號。屋舍外觀保留陽光的鄉村風格，以白色屋簷搭配磚紅磚瓦建造而成，典型的戶外庭園散發濃濃的異國風情，陽光從四面八方灑落，免出國也能秒入絕世仙境，和親朋好友相聚一起歡笑，品嚐各國美食欣賞大自然美景，悠遊自在！

圖／翻攝The Café By 想 陽明山臉書

「The café by 想陽明山」一直以來以舒適優雅的用餐環境和精緻美味的料理聞名，這個新場域用餐環境更為舒適且寬廣，園區共設有2館，包含室內及戶外雅座可容納約170位賓客，可以滿足更多場域的需求，像是婚宴、商務會議、求婚、派對、家庭聚會….等等。而且還特別適合饕客級的陽明山玩家，隨著季節推移，靜賞陽明山一年四季的樣貌，春天滿山粉櫻吹雪、夏天梅雨時節，探尋紫陽花嬌美身影、秋天則欣賞漸層楓紅的美景、冬天漫步落羽松鋼琴步道，感受詩情畫意的歐風森林景緻。除了雅致景色，這次喬遷改建還能看出經營者的用心，精心為賓客帶來二大亮點！

圖／翻攝The Café By 想 陽明山臉書

亮點一：久違的更新菜單

因為疫情的影響已經有兩年沒有更新菜單，這次以環遊世界為主題推出「環遊世界食尚秀」，延續異國料理創新大膽的精神！每道料理都讓人驚艷無比，除了常見的韓式洋釀炸雞、瑪格麗特比薩、德國豬腳外，店家還將「東西合併」的創意玩到最極致，有台灣復古小品「剝皮辣椒」搭以「起司牛肉漢堡」，還有將「月見味噌松阪豬」這樣的日本元素融入「義大利麵」裡，清爽卻帶有層次的口感絕對一吃就愛不釋口，最後再讓「想 海陸大拼盤」完美收尾，讓舌尖匯集多元的異國新滋味。

異國料理讓舌尖匯集多元的異國新滋味。圖／想‧陽明山餐廳提供

亮點二：免費參觀典藏吳冠德老師作品

除了令人驚喜無比的異國美食外，館內還展出精心典藏台灣藝術家--吳冠德老師的畫作。老師以樹枝為畫筆，以天地自然為主題，將心中對於大自然的熱愛與敬畏化為筆觸，表現出大自然的神秘與壯麗。他的作品中常常帶有隱喻與象徵，讓人在欣賞的同時也能自我深思。尤其，鎮店之寶「吐納天地」更是令人驚艷，特別採用美術館御用燈光師，使用6分鐘的燈光變化呈現台灣一天的光線，使畫作在不同的光線下呈現出不同的美感，讓人仿佛置身於畫中世界之中。

The Café by 想餐飲集團吳鋐遠總經理(左起)、文化大學校長王子奇、文化大學藝術學院院長黃惟馨，開幕剪綵合影。圖／想‧陽明山餐廳提供

天氣漸漸要由寒轉暑，陽明山即將迎來海芋紫陽花季，上山賞花同時，「The café by 想陽明山」期待能在新的環境中再度服務各位賓客，讓我們一起享受美食、欣賞藝術，共同創造美好的回憶。

【想‧陽明山】餐廳

新址：台北市士林區國泰街10號